Von Christoph Leischwitz

Am Ende konnte und vor allem: musste sich Ron-Thorben Hoffmann auszeichnen, besonders auffällig in der Nachspielzeit. Da lief der Kaiserslauterer Mohamed Morabet auf den Keeper des FC Bayern München II zu, doch als er Hoffmann umkurven wollte, brachte dieser im Fallen seine Pranke an den Ball (90.+1). "Wir haben Thorben gebraucht, um zu null zu spielen", stellte sein Trainer Holger Seitz fest, in der Schlussphase dieser Drittliga-Partie im Grünwalder Stadion hatten die Gäste gleich mehrere Riesenchancen liegen gelassen. Bedeutsam war die offenkundige Erkenntnis von der guten Torhüterleistung aber auch, weil der Angriff der einzige Mannschaftsteil der Münchner war, der hinter den Erwartungen zurückblieb. Wenn dann zumindest noch ein Unentschieden herausspringt wie bei diesem 0:0, ist die Mannschaft zumindest ihrem übergeordneten Ziel, dem Ligaverbleib, wieder ein bisschen nähergekommen.

Joshua Zirkzee stand mal wieder in der Startelf. Es lag vor allem am 19-jährigen Angreifer, dass sich die bayerische Torgefahr diesmal in Grenzen hielt. Dem bundesligaerprobten Talent versprang immer wieder der Ball, zwei vielversprechende Kopfbälle setzte er genau in die Hände des Lauterer Keepers Avdo Spahic (29., 40.). Und Jann-Fiete Arp, der wegen Zirkzee auf die rechte Seite ausgewichen war, hatte seine beste Szene mit einem Freistoß, den er ans Lattenkreuz setzte (52.). Bei einem Schuss ins Netz hätte es allerdings Abstoß gegeben, weil es sich um einen indirekten Freistoß gehandelt hatte.

Abgesehen vom Angriff zeigten sich in allen anderen Mannschaftsteilen positive Entwicklungen. So war nach nur wenigen Spielminuten klar, welch Bereicherung die Verpflichtung des 19-jährigen Tiago Dantas bedeutet - zumindest schon einmal für die dritte Liga. Vorgesehen ist der Portugiese langfristig für den Profikader. In der Ballbehandlung erinnert der nur 1,70 Meter große Mittelfeldspieler tatsächlich an den zu Liverpool abgewanderten Thiago. Der Neue war ständig anspielbar und führte gleich die meisten Standards aus - was auch daran lag, dass Angelo Stiller zur Pause verletzt in der Kabine blieb - der junge Leistungsträger zog sich eine Knöchelverletzung zu, eine genaue Diagnose steht noch aus.

Fast noch auffälliger war, dass Dantas permanent Anweisungen gab - in seinem ersten Spiel, und ohne Deutsch zu können. Trainer Seitz beschreibt ihn als "selbstbewusst" und zugleich "demütig", und als einen, der schon sehr viel Spielverständnis für sein Alter mitbringe. Bei gerade einmal zwei Trainingseinheiten sei er dabei gewesen, er komme aber bei der Mannschaft sehr gut an, so Seitz. "Er hat ein begeisterndes Fußballspiel gemacht. Er denkt immer offensiv und bewegt sich unheimlich schlau zwischen den Abwehrreihen", schwärmte der Trainer. Als Seitz merkte, dass er ihn nun vielleicht schon ein bisschen zu viel gelobt hatte, meinte er noch: "Wir müssen aber jetzt eines nach dem anderen machen. Wir müssen die Qualität, die er hat, weiter verbessern."

Ein Sonderlob bekam auch Jamie Lawrence. Der Innenverteidiger ist 30 Zentimeter größer als Tiago, darüber hinaus auch noch einmal zwei Jahre jünger, er lieferte aber ebenso eine souveräne Partie ab. Und zeigte auf, dass auch die Jüngsten bisweilen schon ganz gut ohne ihre erfahrenen Ü-Spieler auskommen, von denen diesmal lediglich Timo Kern in der Startelf stand. "Er hat seit der U17 eine wunderbare Entwicklung genommen", sagt Seitz über Lawrence, in jüngster Zeit könne man "vielleicht sogar von einem sehr großen Entwicklungsschritt sprechen".

Erst in der Schlussphase kam Kaiserslautern zu seinen Chancen, spielerisch hatten die Bayern die Partie meist dominiert. Abgesehen von der mangelnden "Effektivität vor der Kiste" könne er deshalb zufrieden sein, sagte Seitz. Am Mittwoch treten die jungen Bayern bei der defensivstarken Mannschaft von Fortuna Köln an. Für die englische Woche sollten Mittel gefunden werden, die neuen Angriffsideen von Tiago Dantas etwas besser zu verwerten.