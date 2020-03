Pflichtbewusst

Detailansicht öffnen München, 10.8.2019 / Foto: Robert Haas Fußball Bayernliga Ismaning (blaue Trikots) - Schwaben Augsburg rechts: Bastian Fischer / Ismaning (Foto: Robert Haas)

Am Anfang des Fußballjahres steht für den FC Ismaning die Pflicht. Gleich die ersten drei Spiele nach der Winterpause muss der FC gegen Abstiegskandidaten bestreiten. Teil eins des Programms ist souverän erledigt, gegen den Vorletzten Schwaben Augsburg gewann Ismaning auswärts 4:1. "Wenn man das erste Spiel so erfolgreich gestaltet, dann ist man natürlich zufrieden mit den Jungs", sagte Ismanings Trainer Mijo Stijepic. Ismaning ging durch Daniel Weber in Führung (29.), Augsburg glich vor der Pause aus (34.). In Hälfte zwei agierte der FCI aber konsequent: Ein Eigentor der Schwaben (49.), ein schön ausgespielter Konter von Bastian Fischer (72., im Bild re.) und ein Abstauber nach Standard von Dominik Hofmann (80.) brachten klare Verhältnisse. Mit der Defensive war Stijepic ebenfalls glücklich: "Wir sind sehr gut gestanden. Bis auf das Tor kann ich mich an keine Hundertprozentige von Augsburg erinnern." Am nächsten Spieltag geht es wieder nach Schwaben, zum Letzten Nördlingen. "Wir haben den Vorletzten geschlagen, wir wollen auch den Letzten schlagen", so Stijepic. Er erwartet einen Gegner mit Sturmdrang: "Die brauchen die Punkte. Die müssen, wir können."

Zu spät wach

Detailansicht öffnen Fußball Bayernliga Süd TSV 1865 Dachau Dominik Schäffer - Türkspor Augsburg 1972 Foto: Heigl (Foto: Toni Heigl)

Fabian Lamotte hatte vergangene Woche noch die Hoffnung geäußert, seine Mannschaft möge im Frühjahr nun doch bitte endlich ihre Fähigkeiten auf dem Platz zeigen. Im ersten Spiel erfüllten die Spieler des TSV Dachau 1865 den Wunsch ihres Spielertrainers nur eine Halbzeit lang. Als sich die Gäste im zweiten Durchgang der Partie beim FC Ingolstadt II endlich auf ihre Stärken besannen, stand es durch Treffer von Patrick Sussek (2.) und Tim Kraus (27.) jedoch schon 0:2. "Dann haben wir das System umgestellt, sind vorne aggressiver draufgegangen und schon waren wir gleichwertig", resümierte der Sportliche Leiter, Ugur Alkan, nach dem Spiel. Christian Doll brachte 1865 durch einen direkt verwandelten Freistoß auf 1:2 heran (82.), Dachau erhöhte das Risiko - und verlor Vendim Sinani, der für eine Grätsche an der Mittellinie glatt rot sah (88.). "Eine harte Entscheidung", sagte Alkan, dessen Team sich prompt das 1:3 durch Maximilian Wolfram einfing (90.+1). Dominik Schäffer (Foto) brachte die Gäste zwar mit einem überlegten Schuss ins lange Eck noch einmal auf 2:3 heran (90.+3), doch 30 Sekunden später war Schluss. "Eine gute Halbzeit reicht nicht", so Alkan.

Sofort wach

Detailansicht öffnen Anfangs kaum zu stoppen: Fabian Greilinger (li. gegen Clemens Kubina) hatte die erste Chance für 1860. (Foto: Claus Schunk)

Die Saison hatte gut begonnen für Fabian Greilinger (Foto) bei den Löwen, wohlgemerkt bei den Profis. Doch im Kalenderjahr kam er in der dritten Liga noch gar nicht zum Einsatz, und nun wurde er zum Auftakt des TSV 1860 München II abgestellt. Immerhin konnte der 19-jährige Angreifer dort gleich auf sich aufmerksam machen: Beim TSV Schwabmünchen legte er früh das erste Tor durch Matthew Durrans auf (4.), in der 90. Spielminute machte Greilinger mit dem 2:0 den Deckel drauf. Trainer Frank Schmöller lobte seine Mannschaft hoch über den gar nicht so grünen Rasen hinweg. Sie hätten die schwierigen Bedingungen schnell angenommen und sprach von einer "unfassbar disziplinierten und taktischen Leistung" gegen eine Spitzenmannschaft. Aus dem Spiel heraus gestattete die U21 der Löwen dem Gegner keine einzige gute Torchance, dabei schielen die ambitionierten Schwaben noch auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Sechzigs Keeper Tom Kretzschmar zeigte seine wichtigste Parade nach einem Eckball in der 72. Minute. "Das ist zum einen Bestätigung unserer Arbeit, zum anderen ist es gut, wenn du so aus den Startlöchern kommst", freute sich Schmöller.