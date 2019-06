20. Juni 2019, 18:42 Uhr Die zweite Reihe Reiz der großen Bühne

Für viele deutsche Golfer sind die Auftritte in Eichenried der alljährliche Höhepunkt - doch die Chance ist schwer zu nutzen.

Von Felix Haselsteiner

Auf dem achten Loch muss Nicolai von Dellingshausen ein paar Minuten warten. Die Abschläge zweier Löcher kreuzen sich an dieser Stelle im Golfclub München-Eichenried, und weil auf dem Abschlag von Loch fünf gerade die Gruppe von Sergio Garcia angekommen ist, treten von Dellingshausen und seine Mitspieler ein paar Schritte zurück und schauen Garcia zu: Der Spanier ist Masters-Sieger von 2017, der erfolgreichste Ryder-Cup-Spieler der Geschichte und hat in seiner Karriere allein auf der amerikanischen Profitour knapp 50 Millionen US-Dollar Preisgeld gewonnen. Von Dellingshausen auf der anderen Seite spielt seine zweite Saison als vollwertiges Mitglied der Challenge Tour, hat 2017 die Rangliste der dritthöchsten europäischen Golfliga, der Pro Golf Tour, gewonnen und in den vergangenen zwei Jahren etwas mehr als 100 000 Euro an Preisgeld verdient. Dass Garcia zuerst spielen darf? Findet von Dellingshausen in Ordnung: "Da ist das Fernsehen dabei, die wollen ja, dass es schnell weitergeht", sagt er nach seiner ersten Runde bei den BMW International Open, die "ganz in Ordnung" war. 72 Schläge sind ein solider Start in das Turnier, das für den gebürtigen Düsseldorfer so besonders ist.

"Die BMW International Open mitzuspielen ist eine große Sache", sagt er: "Hier sammelt man Erfahrungen, bekommt einfach wieder eine ganz andere Perspektive - und man will am liebsten Bäume ausreißen, um möglichst schnell dauerhaft auf dieses Level zu kommen."

Die Challenge Tour, das zeigen nicht nur die Unterschiede im Preisgeld, ist für viele junge Golfer ein Sprungbrett, aber keinesfalls eine dauerhafte Heimat. Das Ziel ist die European Tour, von Dellingshausen will es mit Geduld erreichen: "Jeder, der Challenge Tour spielt, will am liebsten morgen auf der European Tour spielen, aber ich glaube, man muss auf die richtigen Gelegenheiten warten, das dauert seine Zeit." Der 26-Jährige wählt einen Vergleich aus der Wirtschaft: "Man erwartet ja auch nicht von einem Bachelor-Absolventen, dass er in die Führungsetage eines DAX-Konzerns einsteigt."

Kaum eine Sportart bietet so viel Platz für Höhen und Tiefen wie Golf

Die Startberechtigung für die BMW International Open erhielt von Dellingshausen über die nationale Qualifikationsliste, genauso wie einige seiner Kollegen auf der kleineren Tour. Sie alle sehen das eine Event im Jahr, bei dem sie auf der großen Bühne spielen dürfen, als große Chance, doch längst nicht alle können sie nutzen: Sebastian Heisele etwa erwischte einen nach eigener Aussage "schwarzen Tag" auf seinen ersten 18 Loch in München, acht über Par war sein Ergebnis am Ende: "Da ist das Turnier nach Runde eins schon wieder vorbei", ärgert sich Heisele, der das große Geschäft eigentlich gut kennt: Zwei Jahre lang war der 30-Jährige auf der European Tour unterwegs, im vergangenen Jahr verlor er seine Startberechtigung und ist nun einer der 16 Deutschen in der zweiten Liga. "Auf der Challenge Tour ist vieles anders, der Platz ist kürzer, das Gras ist nicht so dicht, dadurch wird es zwar leichter, aber es fühlt sich eben auch alles unscheinbarer an", sagt Heisele, dann gesteht er: "Ich weiß im Moment selber nicht genau, woran es liegt, dass ich keine Kontrolle über den Ball habe. Das ist an dem Punkt, an dem ich in meiner Karriere bin, sehr unangenehm." Kurz nach Heisele kommt die Gruppe von Garcia nach ihrer Runde in die Pressezone, der Spanier hat ebenfalls keinen guten Start in das Turnier erwischt, aber was soll's: Es geht immerhin nicht um die sportliche Existenz.

Kaum eine Sportart bietet so viel Platz für Höhen und Tiefen wie Golf, davon kann auch Dominic Foos berichten. Foos zählte in seiner Jugendzeit zu den besten Nachwuchsspielern der Welt, nahm am Junioren-Ryder-Cup teil und wurde bereits als Nachfolger von Martin Kaymer gesehen. Derzeit hapert es ein wenig mit den Ergebnissen, er ist in der harten Realität angekommen: "Die Challenge Tour ist, wie der Name schon sagt, eine echte Herausforderung", sagt er: "Es sind viele Reisen, wenige Zuschauer, das kann man der Situation hier bei den BMW International Open gar nicht vergleichen." In München spielte Foos am ersten Tag mit Jose Maria Olazabal, einem der erfolgreichsten europäischen Golfer. Olazabal ist mittlerweile 53 Jahre alt, Foos genoss die 18 Loch mit dem Altmeister, er habe sich "gut unterhalten", sagt er. Begegnungen mit Masters-Siegern sind für Zuschauer wie für Nachwuchs-Golfer etwas Besonderes, Foos jedenfalls wird seine Zeit in der kommenden Woche nicht mit Legenden seiner Sportart, sondern wieder mit seinen deutschen Kollegen verbringen: "Wenn wir nicht Golf spielen, sind wir die meiste Zeit als Gruppe im gleichen Hotel, gehen gemeinsam Essen oder spielen Karten."

Auch Nicolai von Dellingshausen schätzt die Gruppen-Atmosphäre auf der kleineren Tour, genauso wie die Konkurrenz: "Von den fünf, sechs Jungs will man natürlich der Beste sein: Wenn einer von uns gut spielt, freut man sich für den, klar. Aber dann will man wieder selbst rausgehen und noch besser sein, das ist eine gegenseitige Motivation", sagt er. Von Dellingshausen ist geduldig, dennoch hofft er, dass die Zeit bald reif ist, fest auf der European Tour zu spielen. In erster Linie geht es ihm dabei nicht ums Geld, sondern um die Atmosphäre: "Ich genieße es ungemein, vor Zuschauern zu spielen", sagt er: "Da kommen Leute wie am Donnerstag, an einem Feiertag, wo die alles Mögliche tun könnten, hier raus und schauen mir dabei zu, wie ich auf einen kleinen Ball schlage. Für mich ist das eine Riesenehre."