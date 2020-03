Trevor Parkes hatte es eilig. 17 Sekunden reichten dem Angreifer des EHC Red Bull München am Sonntag, um die individuelle Bestmarke sicherzustellen. Parkes erzielte beim Münchner 4:1-Sieg in Krefeld das frühe 1:0 und kürte sich so am letzten Hauptrunden-Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit 28 Treffern zum besten Torjäger der Liga. Die weiteren EHC-Tore markierten Konrad Abeltshauser (15.), Yasin Ehliz (56., in Überzahl) und Maximilian Kastner (60., ins leere Tor). Parkes kann nun so wie seine Teamkollegen ein paar Tage vom Eishockey abschalten, erst am Donnerstag beginnt der Hauptrundensieger mit der Vorbereitung auf das Playoff-Viertelfinale, welches für den EHC am 18. März mit einem Heimspiel startet. Gegen wen, ist noch offen, Münchens Kontrahent wird in dieser Woche in den Pre-Playoffs, die der ERC Ingolstadt sowie die Nürnberg Ice Tigers, Grizzlys Wolfsburg und Augsburger Panther bestreiten, ermittelt.

Mehr Gesprächsstoff aber gab es nach dem Freitagsspiel gegen die Straubing Tigers. Nicht unbedingt, weil die Niederbayern 6:3 in München gewonnen hatten, nachdem der EHC nach einem 0:4-Rückstand noch auf 3:4 herangekommen war. Es war vielmehr eine Szene, die im sehr intensiven Derby die Gemüter erhitzte. Straubings Kael Mouillierat checkte Münchens Topscorer Chris Bourque im Startdrittel derart, dass dieser nicht mehr weiterspielen konnte. EHC-Trainer Don Jackson sprach von einem "sehr dreckigen" und "furchtbaren" Check und warf Mouillierat vor, dass "er genau wusste, was er da tat". Die Emotionen kochten derart hoch, dass die DEL gegen EHC-Manager Christian Winkler ein Ermittlungsverfahren wegen unsportlichem Verhalten gegenüber den Spieloffiziellen einleitete. Bourque fällt bis auf Weiteres mit einer Oberkörperverletzung aus, Mouillierat wurde von der Liga nachträglich für zwei Spiele gesperrt, weil er Bourque "mit einem unerlaubten Körperangriff rücksichtslos gefährdet und ihn dabei verletzt" habe.

Trotz dieses Aufregers lief die vierte Münchner 100-Punkte-Hauptrunde in Serie laut Kapitän Patrick Hager "wie am Schnürchen". Besonders beeindruckend: Von Spieltag drei an standen die Münchner bis zum Hauptrundenende immer auf Platz eins. Ermöglicht hatte diesen Lauf eine historische Saison-Anfangsphase mit dem DEL-Startrekord von elf Ligasiegen in Folge. Die Münchner "Eishockey-Maschine", wie der EHC von Iserlohns Trainer Jason O'Leary bezeichnet wurde, pflügte bis Anfang Dezember scheinbar unaufhaltsam durch die Liga. Eine erste kleine Ergebniskrise im Dezember - auch bedingt durch einige Verletzte, deren Abwesenheit durch die Doppelbelastung Liga/Champions League noch mehr zum Tragen kam -, war schnell überstanden, bei der zweiten Ende Februar war Platz eins schon so gut wie eingetütet.

Zum gewohnt starken Unterzahlspiel, das weiterhin eines der zentralen Markenzeichen des aggressiven Jackson-Spielsystems ist, kam ein zumindest für Münchner Hauptrunden ungewöhnlich erfolgreiches Überzahlspiel, welches in Mark Voakes einen herausragenden Organisator hatte. Statistisch fiel in fast jedem der 52 Spiele ein Überzahltreffer. Verteidiger Bobby Sanguinetti mit seinen beeindruckenden Passfähigkeiten und Bourque, zwei der vor dieser Saison neu nach München gewechselten Spieler, trugen ebenfalls einen gehörigen Teil dazu bei. Eine herausragende Hauptrunde haben auch Parkes (28 Tore) und Ehliz (22) gespielt, die jeweils neue persönliche DEL-Torrekorde aufstellten. Aufsteiger der vergangenen Monate war Daniel Fießinger, der bis Anfang Dezember Oberliga-Torhüter beim Kooperationspartner SC Riessersee war und durch die Verletzungen von Danny aus den Birken und Kevin Reich auf das kalte DEL-Eis geschmissen wurde. Nach einigen Problemen in seinen ersten Partien wurde er von Woche zu Woche stabiler und gewann seine sämtlichen vergangenen zwölf Spiele. Fießingers Glanzleistung hat freilich auch mit der verletzungsgeplagten Hauptrunde von Danny aus den Birken zu tun. Die eigentliche Münchner Nummer eins kam nur auf 20 Einsätze, sechs davon waren die letzten in der Hauptrunde, die er bestritt, um in den Spielrhythmus für die Playoffs zu kommen. Vier davon verlor aus den Birken, gegen Straubing war für ihn bereits im Mitteldrittel beim Stand von 0:4 Schluss.

Ein Thema, das Jackson schon in den vergangenen Wochen immer wieder angesprochen hatte, wird nun in der Vorbereitung auf das Viertelfinale wieder in den Mittelpunkt rücken: die Disziplin. Keine DEL-Mannschaft kassierte so viele Strafminuten wie der EHC, wie schon Maximilian Kastner am Freitag feststellte: "Wir müssen von der Strafbank wegbleiben. Das hat uns heute das Spiel gekostet." Egal was war, den Münchnern ist bewusst, dass jetzt eine neue Eishockey-Jahreszeit beginnt. "Wir haben die ganzen Monate über vieles richtig gemacht", sagte Hager. "Wir wissen aber auch: Die Hauptrunde ist eine Sache, die Playoffs eine ganz andere."