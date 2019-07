21. Juli 2019, 18:52 Uhr Derby im Kreis Dachau Signalfarben hinter der Bande

Pipinsried bringt sich gegen Dachau 65 selbst um den Sieg. Nach dem 2:2 ist vor allem Spielertrainer Fabian Hürzeler im Gespräch: Er sah neun Sekunden nach dem ersten Heimspieltor der Saison Gelb-Rot.

Von Christoph Leischwitz, Pipinsried

Fabian Hürzeler war zum Nichtstun verdammt. Spielen durfte der Spielertrainer des FC Pipinsried ab der 32. Minute nicht mehr, Trainer durfte er auch nicht mehr sein. Denn wer des Feldes verwiesen wurde, darf ja keinen Einfluss mehr auf das Spiel nehmen. Er war aber auch nicht in die Kabine gegangen, sondern hatte sich ein orangefarbenes Leibchen über sein gelbes Trikot gezogen. So stand er nun genau hinter der orangefarbenen Mittelfahne auf einer gelben Stange, und sah ebenso reglos zu. Erst ganz gegen Ende wurde Hürzeler in seinem Signalfarben-Outfit dann doch noch einmal beweglicher, er gestikulierte, und dann durfte er sich auch noch kurz freuen: Pipinsried war in der 87. Minute noch das 2:2 in Unterzahl gelungen im Derby gegen den TSV 1865 Dachau. "Für die Mannschaft freut's mich, dass sie belohnt wurde. Aber das Gefühl bei mir änderte sich nicht", sagte der 26-Jährige später über seine eigenen Befindlichkeiten.

Auch sonst war trotz des späten Ausgleichs am Freitagabend beim FC Pipinsried niemand zu finden, der zufrieden gewesen wäre. "Wenn wir das Spiel elf gegen elf beenden, und das weiß der Fabi auch, dann gehen wir als Sieger vom Platz", sagte zum Beispiel Kapitän Stephan Thee. Noch bezeichnender war vielleicht, wer alles nichts sagte. "Ich sage heute erst mal nichts", meinte der zweite Spielertrainer, Muriz Salemovic, und das nach seinem Heimspiel-Debüt als Quasi-Chefcoach - immerhin hatte es in der Sommerpause geheißen, dass er in dem Duo bei entscheidenden Szenen den Hut aufhabe. Salemovic war nach dem Spiel mit den Geschäftsführern Roman Plesche und Uli Bergmann im Büro verschwunden und lange nicht aufgetaucht. Plesche meinte später, es habe sich "um keine Krisensitzung gehandelt. Eigentlich nicht". Hürzeler hat eine kartenreiche Vorgeschichte, allein in der vergangenen Saison fehlte er zweimal wegen einer Gelbsperre. Wohl auch deshalb entschuldigte er sich "bei der Mannschaft, den Fans und dem ganzen Verein".

Der Platzverweis war nicht nur früh, sondern für die Gastgeber auch zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt gekommen. In der 30. Minute hatte Thee einen Freistoß perfekt auf den Kopf von Christoph Rech geflankt, die Variante war offensichtlich abgesprochen, Rech war 40 Meter gesprintet und bis an den gegnerischen Fünfer durchgelaufen. Den Freistoß hatte übrigens Hürzeler herausgeholt.

Gleich nach dem Torjubel wechselte Pipinsried Marcel Ebeling für Oliver Wargalla ein. Letzterer habe sich laut Manager Roman Plesche zu wenig am neuen Pressingspiel der Pipinsrieder Offensive beteiligt. Neun Sekunden nach Wiederanpfiff kassierte Hürzeler dann Gelb-Rot nach einem vermeidbaren Foul an der Mittellinie. "Berechtigt oder nicht, das muss ich auf meine Kappe nehmen", sagte Hürzeler; gut möglich, dass seine Vorgeschichte den Schiedsrichter bei seiner harten Entscheidung zusätzlich beeinflusste. Die Pipinsrieder Taktik war damit über den Haufen geworfen, Ebeling musste zur Pause schon wieder vom Feld, der Favorit musste sich gegen die Kreisstädter nun zunehmend zurückziehen. In der Entstehung glücklich, im Verlauf durchaus verdient drehten die Dachauer das Spiel. Alexander Weiser traf mit einem Nachschuss zum Ausgleich (69.), Sebastian Brey mit einem Abstauber fünf Minuten später. "Hätte uns einer vor dem Spiel gesagt, dass wir Unentschieden spielen, wären wir zufrieden gewesen", sagte Dachaus Spielertrainer Fabian Lamotte, der aber seinem Team auch in Überzahl nicht allzu viele gute Torchancen bescheinigen konnte. In der ersten halben Stunde war schon deutlich geworden, dass Pipinsried spielerisch überlegen war, obwohl die 65er seit Jahren ein Spitzenteam in der Bayernliga sind. Und auch die Schlussphase des Derbys gehörte den Gastgebern: "Hinten raus hat Pipi noch mal alles probiert, natürlich ärgerlich, so spät den Ausgleich zu bekommen", so Lamotte. Ein bisschen hatten sie sich diesen selbst ins Netz gelegt: In der 87. Minute köpfelte Weiser eine Pipinsrieder Flanke an die Latte, Pablo Pigl staubte zu seinem dritten Saisontreffer ab.

Er weiß ja, dass er jetzt der Sündenbock sei, meinte Hürzeler, der sich nach dem Spiel auch eine lautere Diskussion mit einem erzürnten Fan lieferte. "Ich werde versuchen, es gegen 1860 besser zu machen", sagte er mit Blick auf das Spiel am Mittwoch gegen die U21 der Löwen. Einen Vorteil hat es für ihn, dass der FC zurzeit in der Bayernliga spielt: Dort ist man nach einer gelb-roten Karte nicht für ein Spiel gesperrt wie eine Liga weiter oben.