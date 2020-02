Paracyclerin Denise Schindler aus Olching kehrt mit Bronze von der Bahnrad-Weltmeisterschaft aus Milton, Ontario, zurück. Die 34-Jährige, die als Kleinkind bei der Kollision mit einer Straßenbahn in ihrer Geburtsstadt Chemnitz den rechten Unterschenkel verlor, hat damit ihr großes Ziel formal erreicht - die Qualifikation für Ihre dritten Paralympics. Die offizielle Nominierung für die Spiele in Tokio folgt noch, gilt aber als Formsache für Schindler, die für den BSV München startet. Nach Silber in London sowie Bronze und erneut Silber in Rio ist ihr Ziel klar: den Medaillensatz zu komplettieren.

SZ: Frau Schindler, herzlichen Glückwunsch zur Bronzemedaille in der Verfolgung bei der WM in Kanada.

Denise Schindler: Vielen Dank, ich habe am Wochenende sogar zweimal Bronze gewonnen, neben der Verfolgung auch im Omnium. Das wurde in der Pressemitteilung irgendwie vergessen (lacht).

Gut, dass Sie uns aufklären. Aber was genau ist Omnium?

Das ist ein Wettbewerb, der sich aus vier Disziplinen zusammensetzt, der Einer-Verfolgung über 3000 Meter, 500 Meter Zeitfahren, 200 Meter fliegend und dem Scratch-Race (Distanzrennen mit mehreren Fahrern über 40 Runden).

"Am Donnerstag muss ich operiert werden": Denise Schindler, hier beim 500-Meter-Zeitfahren in Milton, hat eine kurze Pause vor sich.

Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis?

Extrem, in der Verfolgung hätte ich um ein Haar noch Silber gewonnen. Und das, obwohl ich seit Wochen verletzt bin. In meiner Kniekehle sitzt eine golfballgroße Entzündung, also genau auf der Prothesenseite. Meine Formkurve ging zuletzt nach unten, das war auch mental ein ständiges Auf und Ab. Und das ausgerechnet vor dieser WM, bei der ich sehr unter Druck stand, weil ich ja diese Medaille holen musste.

Wieso "mussten" Sie Bronze gewinnen?

Die WM war der letzte Qualifikationswettkampf für die Paralympics, und die Medaille in Milton sichert nun meine Teilnahme in Tokio. Jedenfalls habe ich nun die Qualifikationskriterien erfüllt, die offizielle Nominierung folgt später. Hätte ich keine Medaille gewonnen bei der WM, dann wäre es sehr schwer geworden, das Ticket noch zu lösen. Das war also eine große Prüfung für mich, und jetzt bin ich einfach erleichtert. Es ist viel Anspannung abgefallen.

Schindler mit Bronzemedaille in Rio.

Tokio in diesem Sommer wären Ihre dritten Paralympics, nach London 2012 und Rio 2016, wo Sie zweimal Silber und einmal Bronze gewannen.

Das war mein großer Traum, die dritten Paralympics. Mein voller Fokus liegt jetzt darauf, auch wenn im Juni noch die Straßen-Weltmeisterschaft in Ostende ansteht. Jede weitere Medaille in Tokio wäre für mich ein Erfolg, aber natürlich würde ich mir gerne Gold sichern.

Wissen Sie schon, auf welchen Strecken Sie in Japan starten würden?

Ja, im Straßenrennen und im Einzel-Zeitfahren auf der Straße, wo ich auch meine Medaillen bei den Paralympics 2012 und 2016 gewonnen habe. Außerdem noch in der Verfolgung auf der Bahn.

Am Dienstag hat Sie Dauerregen am Münchner Flughafen empfangen. Wie wollen Sie dem Schmuddelwetter beim Trainieren für den Sommer entgehen?

Ach, mit entsprechender Kleidung geht das auch bei schlechtem Wetter an der frischen Luft. Anfang März ist dann eh das Trainingslager in Südafrika. Aber erst mal muss ich am Donnerstag operiert werden an besagter Stelle. Dann schone ich mich eine Woche brav, bis die Narbe verheilt ist.