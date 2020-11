Das für den vergangenen Sonntag angesetzte Spiel der Tölzer Löwen in der DEL2 bei den Bayreuth Tigers ist neu terminiert worden. Wie die Liga mitteilte, soll die Partie am Dienstag, 1. Dezember, 20 Uhr, nachgeholt werden. Die Partie des 4. Spieltags war wegen Corona-Fällen im Bayreuther Team abgesagt worden. Im einzigen Duell am Wochenende hatte die Mannschaft von Trainer Kevin Gaudet am Freitag beim 2:3 nach Verlängerung gegen Bietigheim den ersten Heimsieg verpasst. "Es war ein Spiegelbild zu letztem Freitag", sagte der Tölzer Trainer. "Wir haben gegen einen Meisterschaftsfavoriten gespielt und im ersten Drittel gepennt. Ich verstehe das nicht." Andrej Bires (17.) und Kapitän Philipp Schlager (32.) sicherten den Löwen bei Gegentoren von Matt McKnight (7./11.) und C.J. Stretch (65.) immerhin einen Punkt. Am kommenden Wochenende steht für Tölz der Vergleich mit zwei Teams aus dem Osten an. Am Freitag (19.30 Uhr) müssen die Löwen nach Crimmitschau, am Sonntag (17 Uhr) empfangen sie zu Hause die Lausitzer Füchse aus Weißwasser. Zuschauer sind zu den Spielen nach wie vor nicht zugelassen.