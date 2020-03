In Farben und Ligen getrennt, in Trauer vereint: Wie der EHC München und die Tölzer Löwen auf das vorzeitige Ende der Eishockey-Saison reagieren.

Der Tag danach begann so, wie er auch unter normalen Umständen hätte beginnen können. Das Trainerteam und der Manager des EHC Red Bull München saßen zusammen und hatten sich einiges zu sagen - eine knappe Woche vor dem Playoff-Viertelfinale ein völlig normaler Vorgang. Doch die sportlich Verantwortlichen der Münchner besprachen nicht mögliche Reihenzusammenstellungen, Trainingssteuerung oder Taktiken, sondern das vorzeitige Ende der Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Ein Ende, das es in 26 Jahren DEL so noch nie gegeben hat. Am Dienstag sah sich die Liga wegen der Coronavirus-Krise "gezwungen, die aktuelle Saison mit sofortiger Wirkung vorzeitig zu beenden", wie es in einer Mitteilung hieß - beziehungsweise in 15 Mitteilungen, denn alle 14 Klubs der DEL und die Liga selbst verschickten die Depesche gleichzeitig um 18 Uhr. Aufgrund der besonderen Umstände werde es in diesem Jahr keinen deutschen Meister geben, teilte die DEL mit. Als Hauptrundensieger vertritt München gemeinsam mit Mannheim (2.), den Straubing Tigers (3.) und den Eisbären Berlin (4.) die DEL in der Champions-Hockey-League-Saison 2020/21.

Dass der EHC die Entscheidung, aufgrund der Ausnahmesituation keinen Meistertitel zu vergeben und auch nicht den Hauptrundenersten zum Meister zu ernennen, voll mitgetragen hatte, berichtete Wolfsburgs Manager Karl-Heinz Fliegauf noch am Dienstag. München habe in der Gesellschafter-Konferenz "ganz klar akzeptiert, dass es keinen Meister gibt", sagte Fliegauf dem Podcast "3on3 Overtime". DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke bestätigte das am Mittwoch in einer Pressekonferenz in Köln. "Statutentechnisch" sei "der Sieger der Playoffs deutscher Meister", erklärte Tripcke. "Bevor die Diskussion überhaupt hätte beginnen können, hat München aber gesagt, dass sie auf keinen Fall auf diesem Wege deutscher Meister sein wollen. Das finde ich auch gut."

Der EHC Red Bull selbst ließ seine Verantwortlichen und Spieler am Mittwoch nicht zu den Geschehnissen Stellung beziehen, sie sollten die Entscheidung erst einmal sacken lassen. Einige Münchner Spieler äußerten sich auf ihren Social-Media-Kanälen. "Diese Saison bleibt es leider nur ein Traum", schrieb Torhüter Danny aus den Birken zu einem Bild, das ihn mit dem Meisterpokal zeigt. In Anlehnung an den von der Liga verwendeten Playoff-Hashtag #geilstezeit postete Nationalspieler Yasin Ehliz, der die beste Hauptrunde seiner Karriere hinter sich hat: "Wenn aus der geilsten Zeit die traurigste Saison wird." Das Bild dazu, das einige traurig blickende Münchner Spieler zeigt, färbte er schwarz-weiß. Verteidiger Andrew Bodnarchuk sprach von einem "abrupten Ende einer Saison, die voller hoher Erwartungen war".

Auf die Spieler warten nun die - zu diesem für Münchner Verhältnisse ungewohnt frühen Zeitpunkt - Saisonabschlussgespräche, die von der Sportlichen Leitung am Mittwoch vorbereitet wurden und am Donnerstag und Freitag geführt werden sollen. Am Freitagabend findet ein "gemeinsames Get-Together" statt, an dem alle Spieler und Mitarbeiter inklusive Familien teilnehmen. Es wird die letzte große Münchner Runde der Saison sein, ab Samstag sind alle Spieler erst einmal im Urlaub. Die nordamerikanischen Profis kehren am Wochenende in ihre Heimat zurück. Welche Profis aus dem aktuellen Kader auch in der nächsten Saison in München spielen werden, soll Anfang nächster Woche kommuniziert werden.

Bereits an diesem Donnerstag will Zweitligist Tölzer Löwen seine ersten Personalentscheidungen mitteilen. Die DEL 2 hatte sich am Dienstag der DEL angeschlossen und ihren Spielbetrieb ebenfalls eingestellt. Für die Tölzer Löwen, die als Fünfte der Hauptrunde erstmals seit ihrer Rückkehr in die zweite Liga für das Viertelfinale qualifiziert gewesen wären, ein herber Schlag. Aber "die absolut richtige Entscheidung", wie Geschäftsführer Christian Donbeck sagte. Auch Spiele vor weniger als den erlaubten 1000 Zuschauern wären laut Donbeck nicht praktikabel gewesen: "Da könnten wir nicht einmal die Hälfte unserer Dauerkarteninhaber bedienen. Wie soll das gehen?" Darüber hinaus gebe es keine Lösung für den Fall, dass ein Spieler oder Familienangehöriger während der Playoffs positiv auf das Virus getestet werde. "Sollen wir die Mannschaft dann für zwei Wochen in die Kabine sperren?"

In der Kabine des EHC München rief die Entscheidung der DEL (die eine Entscheidung der Klubs war) emotionale Reaktionen hervor. Einer, den sie besonders hart traf, ist Jason Jaffray. Der 38-jährige Angreifer hatte am Montag verkündet, dass er nach den Playoffs und 18 Jahren als Profi seine Karriere beenden werde. Sein Traum, so abzutreten wie sein ehemaliger Münchner Mitspieler Keith Aucoin, kann nicht mehr in Erfüllung gehen: Aucoin hatte 2018 nach seinem letzten Spiel als Profi den deutschen Meisterpokal in die Höhe gestemmt. Dieser Moment ist in diesem Jahr keinem DEL-Spieler vergönnt.