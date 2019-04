7. April 2019, 18:39 Uhr 1865 Dachau Stabil auf Kurs

Dank ihrer besserer Defensive beim Erfolg gegen Vilzing nähert sich 1865 Dachau der Aufstiegsrelegation - obwohl der Klub offiziell davon gar nichts wissen will.

Von Christian Bernhard, Dachau

Es gibt einen Mannschaftsteil des TSV 1865 Dachau, der derzeit besonders gefordert ist. "Die Mittelfeldspieler müssen ackern", sagt Spielertrainer Fabian Lamotte, der als Innenverteidiger einen guten Blick darauf hat, was seine Vorderleute leisten. Besonders das Auftreten in der Rückwärtsbewegung gefällt ihm. "Sie machen es besser als zu Saisonbeginn", findet er. Die Früchte ihrer laufintensiven Spielweise erntet die ganze Mannschaft. "Das macht uns hinten das Leben leichter." So wie am Samstag, als der TSV die DJK Vilzing 1:0 besiegte und so in der Tabelle an Vilzing vorbeizog. 1865 hat damit seit der Winterpause zehn von möglichen zwölf Punkten geholt und nach Pullach und Kottern nun den dritten Gegner aus den vorderen Tabellenregionen geschlagen.

Die Dachauer hatten es mit einem gut organisierten Gegner zu tun, der tief stand und auf Umschaltsituationen lauerte. Dass dieses Fach auch sein Team beherrscht, zeigte sich in Minute 34, als Nickoy Ricter von Christian Doll bediente wurde und zum 1:0 traf. "Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Geduld in unserem Spiel gewünscht", sagte Lamotte zur ersten Halbzeit, die er dennoch für gut befand.

Nach der Pause liefen die Gäste höher an, nahmen dem TSV die Ruhe im Aufbauspiel. "Viele lange Bälle sind in unseren Strafraum geflogen", sagte Lamotte, einer wurde ganz besonders gefährlich: Nach starker Parade von Torhüter Maximilian Mayer schoss Ben Kouame einen Dachauer aus kurzer Distanz auf der Torlinie an. "Da hatten wir Glück", gab Lamotte zu.

Dachaus Aufschwung im Frühjahr hat viel mit defensiver Stabilität zu tun: Erst ein Gegentor gab es in vier Spielen. "Das spricht Bände", betonte Lamotte, sein Team arbeite "grundsätzlich besser" gegen den Ball. Der Grundstein dafür wurde in der Winterpause gelegt: "Wir wollen relativ hoch attackieren, und das schaffen wir im Moment phasenweise sogar sehr gut." Plötzlich ist der TSV, der gegenüber seinen Tabellennachbarn noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand hat, voll im Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz. Öffentlich spricht darüber niemand. "Das Thema ist immer das nächste Spiel, sonst nichts", sagt Lamotte in Profi-Manier.

Den Dachauern stehen beginnend mit der Partie am Mittwoch in Schwabmünchen nun zwei englische Wochen ins Haus. Nicht nur der Rhythmus ändert sich, auch die Kategorie der Gegner: Nach vier Rivalen aus der oberen Tabellenregion bekommt es der TSV nach Schwabmünchen mit drei abstiegsbedrohten Teams zu tun. Das mache es schwieriger, glaubt Lamotte, "die werden kratzen und beißen." Sein TSV wirkt gerüstet.