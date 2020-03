Samstag, 19 Uhr, Herrsching: Ein Aushang an der Nikolaushalle informiert, dass das Spiel der WWK Volleys gegen Frankfurt nicht stattfindet - und auch keine weiteren mehr in dieser Saison.

Samstag, 19.30 Uhr, Fürstenfeldbruck: "Auf geht's, Panther!" steht in Spanisch auf dem Läufer im Foyer der Wittelsbacher Halle. Ein Sieg im Spitzenspiel gegen Pfullingen, und die TuS-Panther wären in die 2. Liga aufgestiegen.

Sonntag, Bad Tölz: Die Löwen freuten sich auf ihr erstes Viertelfinal-Heimspiel überhaupt in der DEL2 gegen Heilbronn. Doch die Sitzschalen in der Wee-Arena bleiben leer, die Eishockey-Playoffs sind seit Dienstag abgesagt.

In den meisten Sportarten ist die Saison beendet, in anderen vorläufig unterbrochen. Die SZ hat sich umgesehen auf den Sportplätzen der Region: ein Trauerspiel in Bildern.

Es ist ja oft so, dass man erst dann merkt, wie sehr einem ein geliebter Mensch (oder auch nur ein Lieblingspullover) fehlt, wenn er einmal nicht da ist (oder in der Wäsche). Ein einziges sogenanntes Geisterspiel in der Fußball-Bundesliga hat gereicht, um den Profis die Augen zu öffnen. Es spielte zwar nicht der FC Hui Buh gegen die Canterville Ghosts, sondern Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln; es waren mithin leibhaftige Menschen, die dort im Borussia-Park über den Rasen liefen. Manche winkten sogar ins nicht vorhandene Publikum. Aber die Atmosphäre hatte doch etwas Unheimliches, wie Gladbachs Christoph Kramer im SZ-Interview berichtete: "Man hat halt nicht darüber nachgedacht, wie sie einem fehlen, wenn sie nicht da sind", die Emotionen der Fans, meinte er. Nun ist in den meisten Sportarten der Spielbetrieb wegen des Coronavirus inzwischen komplett eingestellt, in anderen vorläufig unterbrochen (man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben). Die SZ hat sich am vergangenen Wochenende umgesehen auf den Sportplätzen der Region, von Bad Tölz, wo sich die Eishockeyfans auf Playoffs gefreut hatten, bis Fürstenfeldbruck, wo sie eine Handballmeisterschaft feiern wollten, jeweils zur Anpfiffzeit oder dann, wenn die Fans normalerweise zur Halle kommen. Entstanden sind Bilder, denen anzusehen ist, dass ihnen etwas fehlt. Eine Trauerspielerei.