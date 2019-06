10. Juni 2019, 18:51 Uhr Bundesliga Herren 30 Ausrutscher beim Aufsteiger

Trotz der 1:8-Niederlage in Garching geht Dachau zuversichtlich ins Derby gegen den MTTC Iphitos.

Von Nico Horn, Garching

Erst fiel Marek Semjan zu Boden, dann fluchte er. Er war mal wieder ausgerutscht auf dem von der Hitze ausgetrockneten Sandplatz. Auch ohne besondere Kenntnisse der slowakischen Sprache verstand jeder, dass er überhaupt nicht glücklich war. Semjan, so hatte man das Gefühl, gab auf in diesem Moment, und mit ihm der TC Dachau. Diesen Spieltag in der Bundesliga der Herren 30 musste Dachau verloren geben. Kurz darauf hatte Semjan höchst offiziell gegen Alexander Satschko verloren, die Nummer eins des STK Garching. Es war der fünfte Punkt für Garching, das alle sechs Einzel gewann, zum 8:1-Gesamtsieg. Das beeindruckende Satzverhältnis lautete 17:3.

Langsam werden diese Garchinger ja ein bisschen lästig - so dürften das zumindest einige ihrer Kontrahenten sehen. Als Aufsteiger haben sie an den ersten beiden Spieltagen die Derbys gegen den MTTC Iphitos (9:0) und die ebenso hoch eingeschätzten Dachauer klar gewonnen. Eigentlich sei man über die Ansetzung zu Saisonbeginn eher unglücklich gewesen, sagte Garchings Mannschaftsführer Maximilian Schmuck, der sein Einzel gegen Dachaus Peter Schuster 6:2, 6:2 gewann.

Alexander Satschko unterliefen im Duell der Topgesetzten zunächst einige Vorhandfehler, dann jedoch dominierte er seinen Gegner. Er konnte befreiter aufspielen als Semjan, schließlich führte Garching bereits recht komfortabel mit 3:0. "Ich habe mir eigentlich nicht so viel ausgerechnet", verriet Satschko hinterher. Der großgewachsene Semjan verschanzte sich meist ein, zwei Meter hinter der Grundlinie und versuchte mit seiner Spannweite Satschkos Angriffe abzuwehren. Mit seiner aus jahrelanger Erfahrung erwachsenen Ruhe verteilte der jedoch die Bälle in den Ecken des Feldes, bis Semjan irgendwann nicht mehr hinterher kam - oder ausrutschte.

"Heute bin ich richtig zufrieden", sagte Satschko. Letzte Woche habe er noch die Form gesucht, weil "ich aus dem Turnierrhythmus ein bisschen draußen bin". Aggressiver wollte er spielen. Er tat das, ohne dabei zu viel Risiko einzugehen. Ein Vollgas-Duell sahen die Zuschauer nebenan, wo Patrick Schmölzer und Benjamin Ringlstetter mit aller Kraft auf die Bälle eindroschen. Ringlstetter holte Dachaus einzigen Satzgewinn in den Einzeln, den Match-Tiebreak verlor er aber mit 5:10.

Garchings Nummer eins Alexander Satschko beteuert: "Wir wollen nicht Meister werden."

Die Doppel waren anschließend nicht viel mehr als ein Schaulaufen. Satschko spielte an der Seite von Schmuck - und zeigte, welch exzellenter Doppelspieler er ist. Am Netz fing er unzählige Bälle ab und schmetterte sie derart über das Feld, dass sie nur auf einem der benachbarten Plätze zu erreichen waren. Dass der STK überhaupt einen Matchpunkt abgab, lag an der Verletzung von Christian Magg. Der an Position zwei gesetzte Österreicher musste im zweiten Satz aufgeben.

Bei aller Euphorie, ein Ausfall Maggs würde die Garchinger hart treffen, schließlich befindet sich dieser gerade in blendender Verfassung. Doch selbst ohne Magg ist Schmuck optimistisch, weiter eine schlagkräftige Besetzung zu haben. "Es kommen ja noch Leute nach, die nicht unbedingt schlechter sind", sagte er. Satschko stimmte zu: "Von hinten drücken Christian, Marco und Felix in den Kader", Christian Blankl, Marco Mader und Felix Hutt.

Das Problem der drei potenziellen Nachrücker ist die aktuelle Stärke Garchings, die nicht wirklich personellen Handlungsbedarf erzeugt. Am Samstag spielt Garching in Frankfurt, in der momentanen Form ist auch da ein Sieg realistisch. Trotz allem betont Schmuck: "Für uns geht es nach wie vor darum, die Liga zu halten." Man müsse den zweiten klaren Sieg erst mal sacken lassen. Fast hörte sich das an, als sei man abgeschlagener Letzter und nicht mit 17:1 Matches Tabellenführer. Wobei: Vielleicht müsse man die Saisonziele noch einmal besprechen, bekannte Schmuck. Satschko blieb aber standhaft: "Wir wollen nicht Meister werden."

Die Meisterschaft traute man bisher eher den Dachauern zu. Peter Schuster reduzierte die Ansprüche nach der Auftaktniederlage aber vorsichtshalber auf das Minimum: nicht absteigen. Man sei diesmal froh gewesen, überhaupt sechs Leute zusammengebracht zu haben. Verletzungen, Urlaube, Paris, Wimbledon. Laut Schuster sei einfach alles zusammengekommen, was Topspieler vom TC Dachau fernhalten kann. Immerhin ist geplant, dass Semjan - der sicher noch besser spielen kann als in Garching - bei den meisten Spielen mitwirkt. "Und wir haben ja noch ein paar andere", sagte Schuster. Wenn Dachau einige seiner Topspieler um den Weltranglisten-51. Mikhail Kukushkin zusammenbringt, ist mit dem Vorjahreshalbfinalisten im weiteren Saisonverlauf in jedem Fall zu rechnen. Und auf Platz zwei der Meldeliste steht ein gewisser Tommy Haas. Bislang geht man nicht davon aus, dass Haas am Samstag zum Derby gegen Iphitos kommen kann. Schuster ist dennoch nicht bange. "Das wird schon", sagte er in Garching: "Da bin ich mir sicher."