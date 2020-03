"Wir wollen zeigen, dass man mit dem Boxen nicht als Zwölfjähriger anfangen muss": Beim "Royal Rumble" in München boxen an diesem Samstag vor allem Debütanten - aus den verschiedensten Altersklassen.

In sechs Monaten lässt sich entspannt der Autoführerschein machen, es lassen sich passable Fremdsprachenkenntnisse erwerben, und jeder, wirklich jeder kann an der Tanzschule in einem halben Jahr eine gewisse Leichtfüßigkeit erlernen. In sechs Monaten lassen sich also viele Erfolge feiern. Aber reichen sechs Monate, um bereit zu sein für einen ersten Boxkampf?

Boxen ist ein komplexer Sport, es geht auch um das, was gerne als Gespür bezeichnet wird. Erfahrung schadet also im Boxring nicht - und doch hat Tim Yilmaz vom Mariposa Boxing Club gerade die Herausforderung im Umgang mit dem Neuen gereizt. An diesem Samstag (18 Uhr) veranstaltet er in der Eventlocation Das Schloss in der Schwere-Reiter-Straße einen Amateurboxabend, den überwiegend Neulinge bestreiten. Acht Kämpferinnen und Kämpfer haben sich sechs Monate lang vorbereitet, um bei "Royal Rumble - from Zero to Hero" im Ring zu debütieren. "Wir wollen den Sport herantragen an Leute, die ihn noch nicht kennen", sagt Yilmaz, "wir wollen zeigen, dass man mit dem Boxen nicht als Zwölfjähriger anfangen muss, sondern dass es ein Sport für Jedermann ist." Es zählt also nicht, wie die Debütanten boxen, sondern dass sie boxen. Anders dagegen im Hauptkampf: In diesem treffen Amalia Mazzarello und die frühere deutsche Meisterin Diana Loichinger bereits zum zweiten Mal aufeinander; das erste Duell hatte die Argentinierin gewonnen.

Doch das Neue reizt Yilmaz nicht nur im Ring, sondern auch beim Drumherum. Amateurboxkämpfe sind meist eher traditionsorientiert organisiert, in Bayern werden sie gerne auch im Festzelt ausgetragen. Yilmaz will seinen Kampfabend etwas frischer gestalten, so tritt eine Salsa-Band auf, als Sponsoren hat er viele "innovative, moderne Unternehmen" gewonnen; beispielsweise einen Surfcamp-Organisator oder die Münchner Clubs "Blitz" und "Charlie". Yilmaz sagt: "Mir geht es auch darum, eine neue Klientel fürs Boxen zu gewinnen." Dass dafür sechs Monate noch keinen dauerhaften Erfolg garantieren werden, weiß er selbst: Er denkt bereits über eine Veranstaltung im nächsten Jahr nach.