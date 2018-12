9. Dezember 2018, 18:56 Uhr Boxen Aufgeschobene Träume

Der Münchner Boxer Kakande Muzamiru, der einst aus Uganda nach Deutschland flüchtete, verliert unglücklich im DM-Viertelfinale. Der Bayerische Amateur-Box-Verband spricht auf seiner Homepage von einem "krassen Fehlurteil".

Von Benedikt Warmbrunn, Mühlhausen/München

Kakande Muzamiru hatte sich alles schon so schön zurechtgelegt: Der Boxer des Münchner Faustzweikampf e.V. wollte bei den deutschen Meisterschaften in der vergangenen Woche in Mühlhausen überzeugen, am besten gewinnen, dadurch wollte er sich für die deutsche Auswahl qualifizieren, und dann hätte er, selbstverständlich, an Olympischen Spielen teilgenommen. Und ja, warum hätte er diese dann nicht auch gleich noch gewinnen sollen?

Der 24 Jahre alte Boxer, der aus Uganda geflüchtet war und seit einem Jahr im Münchner Boxwerk trainiert, musste dann jedoch bei den am Wochenende zu Ende gegangenen Meisterschaften feststellen, dass es ganz so einfach doch nicht geht. Das Achtelfinale hatte er souverän gewonnen, im Viertelfinale boxte er gegen Nick Bier, der seit Freitag 19 Jahre alt ist. Muzamiru dominierte das Duell, er war mit einem klaren Vorhaben in den Ring gestiegen: Er wollte boxen. Das Problem bei diesem Vorhaben: Bier wollte nicht boxen. Das Talent wich Muzamirus Attacken aus, unterband diese durch Umklammerungen. Ganz selten nur konterte er, gelegentlich traf er dabei auch. Die Punktrichter sahen in einem umstrittenen Urteil Bier mit 4:1 Stimmen vorne. Der Bayerische Amateur-Box-Verband (BABV) bezeichnete dies auf seiner Homepage als "krasses Fehlurteil". Andreas Selak, Muzamirus Trainer, sagt dagegen: "Für uns war das dennoch ein Riesenerfolg. Jeder hat gesehen, wie stark wir sind." Die großen Pläne des Münchner Weltergewichtlers, sie sind jetzt eben erst einmal aufgeschoben.

Zum besten Boxer des Turniers wurde dennoch ein BABV-Boxer gewählt, der 36 Jahre alte Sharafa Raman vom BC Eichstätt. Der Routinier im Bantamgewicht gewann all seine Kämpfe mit den Stimmen aller Punktrichter, nur einen nicht. Den gewann er vorzeitig.