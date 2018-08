19. August 2018, 20:55 Uhr Japan "Verrückter Deutscher" bringt Japan nach oben

Seit fünf Jahren hält der Kletterboom beim nächsten Olympiaausrichter an - auch die Mentalität spielt eine Rolle. Das Geheimnis der japanischen Kletterer liege in ihrer Beweglichkeit und Effizienz, so Trainer Benjamin Hartmann.

Von Nadine Regel

München - Mei Kotake springt von der Wand, reißt stolz die Arme nach oben und strahlt ihren Trainer an. "Der letzte Zug ist nicht beim Top, sondern wenn du wieder unten bist", hatte ihr Benjamin Hartmann zum Stressabbau in der Isolationszone eingebläut. Die 21-Jährige gehört zu 22 jungen Boulderern der japanischen Delegation, die am Weltcup in München teilnahmen, 15 schaffen es ins Halbfinale, fünf ins Finale. Bei den Frauen reichte es dank Miho Nonaka sogar zum Weltcup-Gesamtsieg. Die "Breite in der Spitze", wie Hartmann sagt, ist bei den Japanern augenscheinlich.

"Seit fünf Jahren hält der Kletterboom in Japan schon an", sagt der Schwabe, der das japanische Nationalteam seit zehn Jahren betreut. Als bekannt wurde, dass Klettern in Tokio erstmals olympisch wird, war die Kletterrevolution in Japan nicht mehr aufzuhalten - die Medienpräsenz ist immens. Sogar der fürs Klettern zuständige Bergsteigerverband "Japanese Mountaineering and Sport Climbing Association" hat vor drei Jahren das Sportklettern in seinen Namen aufgenommen.

Das Geheimnis der Japaner liege in ihrer Beweglichkeit und Effizienz. "Physisch sind sie nicht die Stärksten, aber sie klettern extrem kraftsparend", sagt der 35-jährige Trainer. Sie hätten ein anderes Körpergefühl als Deutsche. Schon im Schulsport stünden Yoga und Dehnübungen auf dem Plan. Auch Ehrgeiz spielt eine Rolle. Ein ähnliches "Festbeißen" an Boulderproblemen habe Hartmann bisher nur bei den Slowenen erlebt. Japanische Männer "kämpfen bis in den Tod", wie er das ausdrückt. Die Frauen seien traditionell zurückhaltender. Es zeichne sich aber ein Generationenwechsel ab. "Miho Nonaka ist burschikos und durchsetzungsstark", sagt Hartmann. Die Jüngeren orientierten sich an ihr.

Zu Beginn sei Hartmann "sehr deutsch" an seine Aufgabe herangegangen. Er regte eine Wettkampfanalyse an, in der die Sportler gemeinsam ein Feedback füreinander erarbeiten sollten. "Das ging voll in die Hose", erzählt er. Keiner habe etwas gesagt. Direkte Konfrontation mit Kritik sei in Japan schwierig. Die Athleten brauchten ein individuelles Feedback, das sich an Verbesserung orientiert. Bei schwierigen Gesprächen werde aber meist der "verrückte Deutsche" vorgeschickt.