14. April 2019, 19:13 Uhr Bezirksligist Fürstenfeldbruck Saki sagt nichts

Nach einem knappen 1:0 über den SV Aubing ist beim Traditionsklub SC Fürstenfeldbruck der Glaube an den Ligaverbleib zurückgekehrt.

Von Christoph Leischwitz, Fürstenfeldbruck

Sogar als Athanasios Kiourkas höchstpersönlich Hektik auf dem Platz verursachte, blieb er selbst ruhig. Der Trainer des SC Fürstenfeldbruck hatte einem Spieler des SV Aubing beim Einwurf den Ball weggenommen, einfach nur, weil er vom Schiedsrichter vorher erst noch hören wollte, wie es nach der Verletzungspause nun eigentlich weitergehe. Gut möglich, dass seine Aktion sogar zu den zahlreichen Handgemengen beitrug, die sich nach dem Schlusspfiff ereigneten - bezeichnenderweise war der Schiedsrichter, dessen Pfeife davor schon oft stumm geblieben war, da bereits in der Kabine verschwunden. Nach dem knappen 1:0-Erfolg stand Kiourkas zwar kurz dabei, als sich seine Spieler gegenseitig gratulierten, als sie aber anfingen zu tanzen, zog er sich zurück. "Wenn nicht ich, wer denn dann?", sagt der 32-jährige Grieche auf die Frage nach der nötigen Ruhe im Abstiegskampf.

Es geht um nicht weniger als einen oberbayerischen Traditionsklub, der sich nun schon im dritten Jahr in Serie gegen den Abstieg in die Kreisliga stemmt. Diesmal sah die Situation zur Winterpause besonders bedrohlich aus. Doch jetzt hat die Mannschaft nach vier Siegen aus den vergangenen sechs Partien erstmals die direkten Abstiegsplätze verlassen. Auch wenn die Mannschaft "Osterferien machen kann" (Kiourkas), weil sie am kommenden Wochenende spielfrei ist und Gegner ergo wieder aufholen können: Der Glaube an den erneuten Ligaverbleib ist zurück. Ein möglicher Grund dafür: "Wir haben nicht viel unnötigen Druck reingemacht, nicht jede Woche von Drama und Finale geredet", sagt Kiourkas. Und ein bisschen Glück habe man hier und da auch gehabt.

In das Stadion an der Klosterstraße, wo sich einst Tausende Zuschauer zu Bayernliga-Heimspielen einfanden, kamen zum Bezirksliga-Derby gegen Aubing gerade einmal 100, und das ist für den SC Fürstenfeldbruck im Jahr 2019 ziemlich viel. Der Verein ist permanent damit beschäftigt, seine Altlasten abzubauen, und wo Geldsorgen herrschen, ist Streit oft nicht weit. Die so genannten Alten Herren, Funktionäre aus früheren Tagen, sind mit der aktuellen Vereinsspitze zerstritten und haben sich zum FC Fürstenfeldbruck zusammengeschlossen, mit dem sie in der Ü40-Kreisklasse von Sieg zu Sieg eilen. Der aktuelle SCF-Trainer Kiourkas hält sich aus der großen Politik heraus und versucht ohne großes Geschrei die Richtung vorzugeben. So bleibt er in der ersten Halbzeit ruhig, als sich seine Spieler vom Siebtplatzierten Aubing teilweise vorführen lassen; er bleibt ruhig, als der SCF in der zweiten Halbzeit Riesenchancen vergibt. Und er bleibt ruhig, als sein Spieler Djamal Halfa Toga alleine auf dem Weg zum Tor zu Fall kommt, es aber keine rote Karte gibt. "Saki, hey", ruft der agile Angreifer in seine Richtung, nach dem Motto: Sag' du doch auch mal was. Aber selbst wenn bei umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen die Wasserflaschen von der Bank Richtung Tribüne fliegen: Saki bleibt ruhig.

Plötzlich, für ein paar Sekunden, wird es brasilianisch: Derrick Edebiri legt Armend Rrustemi den Ball per Hacke in den Lauf, der überwindet Florian Geck zum 1:0 (67.), von den leeren Betonstufen hallen Sambaklänge aus den Lautsprechern zurück. Der Trainer ist hernach stolz, "Aubing war bisher der stärkste Gegner", findet er. Der SV wird immerhin von Simon Kaltenbach trainiert, Jugendcoach beim FC Augsburg und in der kommenden Saison verantwortlich für die aktuelle Nummer eins im Brucker Landkreis, den SC Olching.

Der SCF hat zwar kein Geld, trotzdem kamen in der Winterpause zwölf neue Spieler, noch ein Grund für den jüngsten Erfolg. Ein absoluter "Glücksfall" ist ohne Zweifel Innenverteidiger Aleksandar Spehar, der vom BCF Wolfratshausen kam und auch in den Augen Kiourkas' für die Liga überqualifiziert ist. Aber dass sich der SCF mal eben nötige Spieler für den Ligaverbleib zusammenkauft, das sei "Schwachsinn", sagt der Coach. Er nennt als Beispiel die vier Spieler, die im Winter vom SV Herakles gekommen seien: Alle vier sind im Moment noch gesperrt. "Der sportliche Leiter wollte für die vier Spieler 2000 Euro, das können wir nicht bezahlen", sagt Kiourkas über seinen Landsmann Athanasios Mentis. Doch die vier blieben trotzdem wechselwillig und müssen deshalb die Sperre absitzen, sie stehen erst für die letzten drei Saisonspiele bereit. Immerhin: Von vier verbleibenden Partien sind drei Heimspiele, in Hertha München, Phönix München und Laim geht es noch gegen Tabellennachbarn. Alles ist noch möglich. "Wir bleiben geduldig", sagt Kiourkas. Das kann er gut. Und zugleich bleibt ihm auch gar nichts anderes übrig.