5. März 2019, 18:29 Uhr Bezirksliga-Serie Spitze der Fahnenstange

"Mia san Wir": Platz vier zur Pause - der FC Finsing genießt seine bislang beste Saison in der Bezirksliga.

Von Moritz von Laer, Finsing

Mehr geht nicht. Mit der Bezirksliga hat der Fußballclub Finsing nach Ansicht seines zweiten Vorsitzenden Wolfgang Eberhart "das Ende der Fahnenstange erreicht". Der Verein befindet sich momentan auf dem Höhepunkt der Vereinsgeschichte. Von mehr wagen sie hier nicht zu träumen. Aber warum eigentlich nicht? In der Bezirksliga Nord steht Finsing auf dem vierten Platz. Seit der Gründung des FC im Jahr 1955 ist das die bisher beste Saison. "Unser Ziel war wie jedes Jahr der Klassenerhalt. Diese Vorrunde ist für uns natürlich das Nonplusultra", sagt Eberhart. Ein weiterer Aufstieg wäre also im Bereich des Möglichen, doch beim FC Finsing geben sie sich bescheiden.

Eine der Hauptzutaten für das Erfolgsrezept des Vereins aus dem Münchner Nordosten ist das Zusammengehörigkeitsgefühl. "Mia san Wir" - so, und zwar exakt so, lautet das Vereinsmotto des Klubs. Es steht für die "Gemeinschaft, für all die vielen Leute, die im Hintergrund mithelfen", sagt Eberhart. Für alle, die dafür sorgen, dass der Verein da steht, wo er steht. Damit meine er nicht nur die erste Mannschaft.

Beim FC Finsing gibt es drei Männermannschaften, die eng miteinander verbunden sind, zwischen den Teams werde kaum unterschieden. Jeder trägt seinen Teil zum großen Ganzen bei. "Die Basis des Erfolgs der ersten Mannschaft ist die zweite und dritte Auswahl", betont Eberhart. Beide sind Tabellenführer. Die Zweite in der A-Klasse, die Dritte in der C-Klasse.

Eine weitere Zutat ist der Fokus auf die Jugendarbeit. Zur effektiveren Nachwuchsförderung gründete der FC Finsing gemeinsam mit dem TSV Pliening-Landsham 2004 die Junioren-Fördergemeinschaft (JFG) Speichersee. Hier wird die Jugend der Stammvereine zusammen ausgebildet. Inzwischen sind die Plieninger ausgetreten, sie wollten lieber eigene C- und D-Jugendmannschaften stellen, um unabhängig und nach eigenen Vorstellungen die Jugend zu fördern. Die SpVgg Neuching ist nun der neue Kooperationspartner in der JFG. Von der U13 bis zur U19 können die Jugendlichen hier spielen. Danach können sie zu ihrem Stammverein zurückkehren. Erst zum Saisonstart sind in Leonhard Hölzl, Alexander Huber und Kenan Kocan drei 18-Jährige aus der JFG in die erste Mannschaft des FC Finsing aufgestiegen. Mittelfeldspieler Hölzl kommt in seiner Debütsaison schon auf 17 Einsätze (vier Tore, drei Vorlagen).

Vielleicht hat auch die Umgruppierung von der Ost- in die Nordstaffel der Bezirksliga vor dieser Saison einen Vorteil gebracht. Viel verändert hat sich für Eberhart dadurch aber nicht: "Die Gegner sind natürlich andere, etwas spielstärker, aber das fühlt sich vielleicht auch nur so an." Für die Rückrunde stecke man sich realistische Ziele, sagt er. Er halte es nach der hervorragenden Hinrunde aber für unrealistisch, den vierten Platz halten zu können. Fünf Punkte Vorsprung haben sie auf den Fünften Manching, zwei Punkte fehlen auf den Vierten SV Sulzemoos und vier auf den zweitplatzierten TSV Jetzendorf. Spitzenreiter Kirchheim hat neun Zähler Vorsprung.

Auch wenn die sportliche Prognose bescheiden klingt, verfolgt der Verein eine klare Devise: "Stillstand ist Rückschritt", sagt Eberhart. Nur steht das größte Vorhaben zurzeit nicht auf, sondern neben dem Rasen an: der Neubau eines Tribünen- und Umkleidetrakts samt Sanierung des Sportplatzes. Seit zehn Jahren laufen die Planungen, jetzt haben die Finsinger grünes Licht bekommen. Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben belaufen sich auf etwa 2,5 Millionen Euro, davon muss der Verein eine Summe von 250 000 Euro selbst stemmen. 19 000 Euro wurden nach einem Spendenaufruf gesammelt. Der Bau soll in den nächsten Wochen beginnen.

Am Samstag, 16. März, nehmen die Männer der ersten Mannschaft den Pflichtspielbetrieb wieder auf. Dann müssen sie zum elftplatzierten SV Dornach. Zur Vorbereitung auf die Restrunde gab es Ende Februar ein gemeinsames Trainingslager in der Türkei in der Nähe von Belek. Eberhart betont mit einigem Stolz das Besondere daran, dass nämlich alle drei Mannschaften dabei waren. Ein weiterer Beleg dafür, dass das Motto des Vereins - "Mia san Wir" - hier ernst genommen wird. Es zählt das Auftreten als Einheit - die wahrscheinlich wichtigste Zutat für das Erfolgsrezept des FC Finsing.

Bisher erschienen: SV Dornach (7.2.), SC Unterpfaffenhofen-Germering (14.2.), SV Waldperlach (21.2.), SC Baldham-Vaterstetten (28.2.)