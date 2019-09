Muriz Salemovic ist neu an diesem Platz, zum ersten Mal überhaupt kommt der Trainer im eigenen Vereinsheim zur Pressekonferenz. Sonst übernimmt das immer der andere der beiden Spielertrainer, Fabian Hürzeler. Hinter ihm an der Wand hängt ein Schild mit den Tagesangeboten ("Krümmeltorte", "Birnen-Käsekuchen"). Darunter ein eingerahmter Zeitungsartikel aus jenen Tagen, in denen der FC Pipinsried in der Regionalliga gegen den Abstieg kämpfte, Überschrift: "Spaß an der Zwergenrolle." Jetzt haben die Pipinsrieder 3:1 (0:0) gegen den FC Ismaning gewonnen, sie haben ein Dutzend Bayernliga-Spiele absolviert und noch keines verloren. Gästetrainer Mijo Stijepic fühlt sich eindeutig in der Zwergenrolle, er sagt, ihm sei in der Vorbereitung auf dieses Spiel beim Lesen des Pipinsrieder Kaders klar geworden: "Das ist eine Regionalliga-Mannschaft." Hier müsse man nicht gewinnen, das wäre nur ein Zuckerl.

Dann nimmt Salemovic das Mikrofon in die Hand, und es wird ganz schnell klar, wie innerhalb weniger Monate die Ansprüche gestiegen sind beim Dorfklub: Dieses Spiel sei ein "Rückschritt" gewesen, man habe sogar "Riesenglück" gehabt und nicht etwa gewonnen, "weil wir noch mal das Herz in die Hand genommen haben, oder Gas geben, oder die Zweikämpfe", nein: "Es war einfach nur die individuelle Qualität." Solche Sorgen hätten andere auch gerne. Einerseits hatte er schon recht: Bis zum Führungstor hatte Pipinsried lediglich ein paar gute Anfangsminuten gezeigt, danach hatte Ismanings Angelo Hauk zwei Großchancen versiebt. Trotzdem dürften Salemovics Aussagen vor allem dahingehend gemeint sein, dass die Erwartungen irgendwann durchs Dach des Vereinsheims schießen.

Keine Frage: Mit diesem Kader könnte der FC Pipinsried auch in der Regionalliga eine gute Rolle spielen. Obendrein ist es auch noch so, dass die beiden Spielertrainer in den seltensten Fällen ihre Wunschelf aufbieten konnten. Kapitän Stephan Thee wird noch eine Weile fehlen, Hürzeler selbst ebenfalls. Diesmal aber brachte einer mit seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit zusätzlichen Schwung ins Spiel, von dem sie in den vergangenen Monaten in den höchsten Tönen geschwärmt hatten, der sich aber gerade erst an 100 Prozent Leistungsfähigkeit heranspielt: Daniel Leugner. Nach der mageren ersten Halbzeit bereitete er die beiden Tore von Pablo Pigl (61.) und Steffen Krautschneider (66.) vor und erzielte das 3:0 selbst (74.). "Ich freue mich, dass ich wieder spielen kann, und wenn's so läuft, ist es natürlich Weltklasse", sagt der 24-Jährige. Während seiner Spielanalyse wird er ständig von Mitspielern getriezt ("Ihr könnt ruhig schreiben: Kenan Muslimovic und Amar Cekic haben einen Vollschlag!"). Man könnte auch Leugner selbst für albern halten, wenn er zum Beispiel darüber redet, dass sie auf Heimfahrten von Auswärtsspielen nur deshalb das Kartenspiel "Wizard" spielen, damit der Spielertrainer Hürzeler vielleicht auch eine Chance hat, zu gewinnen. Doch im Grunde gehört Leugner einer im gehobenen Amateurbereich mittlerweile viel zu seltenen Spezies an: Er will nach seiner schweren Knieverletzung im vergangenen Herbst überhaupt keine Karriere machen, er träumt gar nicht mehr von der vierten oder gar dritten Liga. "Hauptsache, es passt alles im Verein", sagt er. Er meint, man werde es in Zukunft schwer haben, so als Tabellenführer gegen die vielen tief stehenden Gegner. Die Zwergenrolle, die haben jetzt alle anderen.

Unterdessen bescheinigt Ismanings Stijepic seiner Mannschaft eine "Leistungssteigerung". Mit einem solchen Einsatzwillen werde seine Mannschaft in den wichtigen Spielen gegen Tabellennachbarn sicherlich erfolgreich sein. Doch die zu erwartende Niederlage hat auch negative Folgen: Schon zur Pause humpelte Orhan Akkurt mit einem geschwollenen Fuß in die Kabine, Angelo Hauk sah kurz nach dem Ismaninger Treffer durch Nils Ehret (77.) nach einem Frustfoul glatt Rot (85.). Zudem kassierte Daniel Weber die Ampelkarte (74.). Insofern mag im Gegensatz zum FC Pipinsried die Leistung diesmal zwar gestimmt haben. Zumindest im Sturm wird aber bis auf Weiteres wohl die individuelle Klasse fehlen.