Sie haben Nehmerqualitäten unter Beweis gestellt, sind nach Rückstand zurückgekommen und standen am Ende doch mit leeren Händen da: Der TSV 1865 Dachau ist am Freitagabend beim bärenstarken Aufsteiger TSV Wasserburg nur knapp an einer Überraschung vorbeigeschrammt, unterlag am Ende mit 2:3 (1:2). Robin Volland brachte die Dachauer schon in der 13. Minute in Führung und hätte durch Christian Doll gut zehn Minuten später sogar noch nachlegen können, doch die Chance blieb diesmal ungenutzt. Die Wasserburger Löwen, Zweiter der Bayernliga-Rangliste, wurden immer stärker, prompt gelang Robin Ungerath nach Vorarbeit des einmal mehr überragenden Dominik Haas der Ausgleich (33.). Und noch vor der Pause war das Ding gedreht, als Bruno Goncalves kurz vor dem Pausenpfiff ein Zuspiel von Jean-Philippe Stephan zum 2:1 nutzte. Doch das Team von Spielertrainer Fabian Lamotte kam noch einmal wieder: Kurz nach Wiederbeginn gelang Kapitän Dominik Schäffer (Foto) mit einem abgefälschten Schuss der 2:2-Ausgleich (49.). Die Entscheidung für Wasserburg folgte in der 71. Minute: Eine Freistoßflanke von Matthias Haas nutzte dessen Bruder Dominik zum 3:2-Siegtor. Fünf Minuten vor dem Ende sah dann noch Dachaus Vendim Sinani wegen wiederholten Foulspiels die gelb-rote Karte.