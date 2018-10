Es sollte eigentlich das Wochenende des kompletten Neubeginns werden: neue Klubführung, neuer Zusammenhalt, ein neuer sportlicher Höhenflug - so der Dreiklang, den sich Verantwortliche und Mannschaft des FC Ismaning vorgestellt hatten. Letztlich war es dann nur ein Zweiklang, denn die Leistung auf dem Platz entsprach beim Auswärtsspiel am Samstag gegen den TSV Rain nicht so ganz den Ismaninger Wünschen: Mit 0:2 (0:1) unterlag das Team des Trainerduos Mijo Stijepic (Foto)/Anton Siedlitzki am Lech - und das weder im Zwei- oder Dreiklang, sondern sang- und klanglos. Früh brachte Johannes Müller Rain mit einem 16-Meter-Schuss in Führung (5.). Die Ismaninger, bei denen Dominik Hofmann (krank), Luis Heinzlmeier (Knie) und Bastian Fischer (Flitterwochen) fehlten, kamen offensiv kaum zur Geltung. Torwart Sebastian Fritz verhinderte das 0:2 zunächst mit einem starken Reflex gegen Müller (50.), doch in der 73. Minute war auch er machtlos, als Marko Cosic im Strafraum frei zum Abschluss kam.

Zumindest bei der Hauptversammlung am Freitagabend war beim FCI alles nach Plan gelaufen: Emanuel Eisenreich wurde einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt, nachdem sich Roland Boehnke wie erwartet nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Auch Frank Stenner schied aus dem Vorstand aus, das Gremium wird nun durch Günter Glasner (Finanzen), Herbert Baur (Marketing) und Franziska Schmatz (Geschäftsstelle, Organisation) komplettiert. Stefan Galler