28. Juli 2019, 18:41 Uhr Bayernliga-Derby Böhnlein brillant

Routinier führt 1860 München II zu einem 3:0-Erfolg bei 1865 Dachau. Dabei agieren Frank Schmöllers Junglöwen sehr effektiv.

Von Christian Bernhard, Dachau

Das Spiel war erst fünf Minuten alt, passiert war noch nicht wirklich etwas. Und doch war Frank Schmöller bereits zufrieden. "Gut so, Kristian, gut gemacht", rief er Kristian Böhnlein nach einer gelungenen Seitenverlagerung zu. Dem Trainer des TSV 1860 München II gefiel, wie der 29-Jährige seine jungen Mitspieler führte. 85 Spielminuten später war Schmöller noch entzückter - über Böhnlein und sein ganzes Team. 1860 gewann am Samstag mit 3:0 (3:0) beim TSV 1865 Dachau, Böhnlein hatte zusätzlich zu seinen Ordnungsaufgaben ein Tor selbst erzielt und ein weiteres vorbereitet. "Kristian macht das hier ganz toll", sagte Schmöller über den Mittelfeldspieler, der von der ersten Mannschaft herunter gekommen war. "Er geht als Leader vorweg." Mit sieben Punkten haben sich die Junglöwen nun in der Spitzengruppe der Bayernliga festgesetzt.

Mit der umgekehrten Tendenz müssen die Dachauer leben. Sie kassierten nicht nur die erste Niederlage, sondern sind nun auch schon seit drei Spielen sieglos. Grundsätzlich habe seine Mannschaft kein schlechtes Spiel gemacht, sagte Spielertrainer Fabian Lamotte. "Wenn man aber seit vier Halbzeiten kein Tor schießt, holt man eben auch relativ wenig Punkte."

Die Dachauer bereiteten den Blauen zu Beginn mit ihrem Flügelspiel einige Probleme, sie kamen über Sebastian Brey (rechts) und Ryosuke Kikuchi (links) nach vorne. "Wir waren so oft außen durch, dafür passierte einfach zu wenig", klagte Lamotte. Er ärgerte sich darüber, dass zahlreiche Flanken früh abgefangen wurden und bei jenen, die durchkamen, die Präsenz im Strafraum fehlte. Es sei "einmal so, einmal so, aber nie richtig" gewesen.

Dann brach aus Dachauer Sicht innerhalb von acht Minuten alles zusammen. In Minute 30 machte Torwart Maximilian Mayer eine unglückliche Figur, als er den Ball beim Versuch, ihn über die Querlatte zu bugsieren, an dieselbe faustete und Kevin Nsimba keine Probleme hatte, aus kurzer Distanz abzustauben. Sechs Minuten später vollendete Böhnlein eine schöne Doppelpass-Aktion durch das Zentrum mit einem souveränen Abschluss zum 2:0, weitere zwei Minuten danach setzte er nach einem Konter Nsimba in Szene, der von links platziert ins lange Eck abschloss. Lamotte sprach von "drei brutalen Fehlern", die zu den Gegentoren geführt hätten.

Kurz nach Wiederanpfiff flog Münchens Lennert Siebdrat mit Gelb-Rot vom Platz (49.), was Schmöller an eine Szene zwischen Mario Balotelli und José Mourinho erinnerte, da er - so wie der portugiesische Top-Trainer vor Jahren - seinen Spieler in der Pause darauf hingewiesen hatte, vorsichtig zu sein. Die Junglöwen ließen sich darauf hin tief fallen, Flanke um Flanke segelte in ihren Strafraum. Doch die Dachauer schlugen kein Kapital daraus.

Schmöller findet die Entwicklung seiner Mannschaft "wahnsinnig erstaunlich". Die Mischung zwischen den jugendlichen Qualitäten der Spieler (Schmöller: "Sie sind super ausgebildet und läuferisch stark") und der Erfahrung des Trainers scheine zu passen. Er wisse nicht, ob seine Spieler bereits verinnerlicht haben, was er vorlebe, sagte er, vielleicht sei aber "meine Komponente" dazugekommen: "Dieser 100-prozentige Siegeswille, diese Abgezocktheit, auch mal ein Spiel auswärts zu null zu gewinnen."

Zum Dachau-Spiel sagte er: "Wir haben genau das gemacht, was wir wollten." Das war: Kompakt stehen und schnell umschalten. Als "freundlicher Verfechter der stabilen Defensive", wie er sich nennt, gefällt ihm, dass sein Team nun zweimal zu Null gespielt hat. "Wir müssen nicht jeden Gegner kaputt spielen", sagte Schmöller, "wir können es auch mal clever spielen, den Gegner austoben lassen und dann vorne unsere Schnelligkeit ausspielen." Das Lehrfach Pragmatismus wird von seinen Spielern gut angenommen. Entscheidend, sagt er, sei der Zug zum Tor - und der war in Dachau gegeben.