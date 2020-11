Das Gros der spieler des FC Bayern II spielte in der Vorsaison noch in der Jugend. Trotz der Niederlage gegen Dresden ist der Saisonstart gelungen.

Von Ralf Tögel

Für eine Kindermannschaft, wie Andreas Wagner sein Team vor der Saison noch bezeichnet hatte, haben sich die ProB-Basketballer des FC Bayern bisher ganz passabel geschlagen. Zwei Niederlagen und zwei Siege stehen für die Reserve des Münchner Euroleague-Teilnehmers zu Buche, was im derzeitigen Ranking den fünften Platz bedeutet. Der würde zur Teilnahme an den Playoffs der besten Acht berechtigen, mehr darf man von einer Ausbildungsmannschaft, deren primäres Ziel die Entwicklung von Talenten zu Profis ist, nicht erwarten. Talente wie der 17-jährige Michael Rataj, oder sein ein Jahr jüngerer Teamkollege Luis Wulff, beides Jugendnationalspieler. Rataj war im Spiel gegen die Dresden Titans am Samstag mit 17 Punkten neben Erol Ersek, der genauso gut traf, sogar Topscorer des FCB II, Wulff steuerte neun Punkte bei. Dass die Partie dennoch knapp mit 74:79 verloren ging, konnte den Trainer nicht so recht ärgern, Wagner war am Spielfeldrand ja Zeuge einer gewissen physischen Unwucht: "Sie hatten schon einen erheblichen Größenvorteil, das war unser größtes Problem."

Denn in Matej Rudan, der für die Profis abgestellt war, sowie den verletzten Julius Düh und Mohamed Sillah fehlten Wagner nicht nur alle etatmäßigen Center; die Bayern hatten vor allem dem Dresdner 2,13-Riesen Georg Voigtmann, dem jüngeren Bruder von Nationalspieler Johannes Voigtmann, der für ZSKA Moskau in der Euroleague spielt, wenig entgegenzusetzen. 22 Punkte und zehn Rebounds sammelte der Titans-Center, auf den der Beiname der Dresdner besonders passt. "Die Titans heben das Reboundduell klar für sich entschieden", erklärte Wagner, "was gegen Hanau genau umgekehrt war." Das Nachholspiel bei den White Wings Hanau am vergangenen Donnerstag hatten die Bayern noch klar mit 77:63 Punkten gewonnen, dank einer engagierten Abwehrleistung und eines "sehr intensiven Auftritts", wie der Coach berichtete. "Wir haben Hanau im letzten Viertel überrannt", was so nicht unbedingt zu erwarten gewesen war.

Denn für das Gros seiner Belegschaft war es das erste Auswärtsspiel in einer Männermannschaft, wie Wagner erklärte: "Die saßen noch nie fünf Stunden im Bus und mussten dann sofort raus aufs Feld." Umso erfreuter nahm er die starke Leistung zur Kenntnis. Auch das Reboundduell ging klar an die Gäste. Bester Werfer war Kapitän Ersek, der neben Jason George zu den verlässlichsten Punktesammlern im Team zählt. Was wohl auch daran liegt, dass Ersek einer der wenigen routinierten Spieler im Kader ist, sofern man das bei einem Alter von 21 Jahren behaupten kann. George ist erst 19, zählt dennoch bereits zum Profikader des FCB und erfreut sich daher meist der besonderen Aufmerksamkeit der Gegner. Er steuerte 15 Zähler zum ersten Auswärtssieg der Saison bei, dem der Münchner Trainer besondere Bedeutung beimisst: "Jetzt hat die Mannschaft gesehen, dass sie auch auswärts gewinnen kann", sagte Wagner.

Freilich muss man erwähnen, dass Hanau im Gegensatz zum Samstagsgegner aus Sachsen nicht zu den Ligafavoriten zählt: "Ich erwarte Dresden unter den Top Vier der Liga", sagt Wagner, vor allem in Sachen Erfahrung und Routine waren die Gäste ein ganzes Stück voraus. Wie schon in Hanau starteten die Bayern gegen die Titans schläfrig, lagen nach dem ersten Viertel zehn Punkte im Hintertreffen. Ein Grund war die Wurfausbeute: "Wir haben von außen nicht so getroffen wie in Hanau", erklärte Wagner. Doch sein Team wusste sich erneut zu steigern, zur Pause war der FCB II beim 37:41 wieder in Reichweite. Im letzten Viertel glich Wulff per Dreier zum 59:59 aus, fortan war es ein sehenswerter Schlagabtausch mit hoher Intensität - die Führung aber wollte den juvenilen Gastgebern nie gelingen. Zu abgezockt präsentierte sich der Gast, der das Defizit der fehlenden Erfahrung auf Münchner Seite zu nutzen wusste und den Sieg mit all seiner Routine ins Ziel brachte.

Kein Grund zur Trauer, bekräftigte der Trainer, "ich bin mit den gezeigten Leistungen zufrieden. Die Bilanz von 2:2 nach vier Spielen geht vollkommen in Ordnung." Wagner weiß, wie viel Potenzial in seinem Kader steckt, der mit einem Altersschnitt von 18,6 Jahren der jüngste ist: "Wir werden uns im Saisonverlauf steigern, je mehr Erfahrung wir sammeln." Denn eines dürfe man nicht vergessen: In der vorigen Saison spielten die meisten Akteure in der Jugend. In Kinderteams.