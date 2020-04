Der 17. März ist einer von sehr wenigen Tagen, die Mario Matic aus diesen düsteren Zeiten in positiver Erinnerung behalten wird. Denn an jenem Dienstag hatten die Basketballer des TSV Oberhaching, deren Trainer der 41-Jährige ist, den Klassenerhalt in der zweiten Liga ProB geschafft. Besser gesagt, sie wurden darüber informiert, weil seinerzeit die zweite Basketball-Bundesliga, die in die Klassen ProA und ProB unterteilt ist, ihren Spielbetrieb einstellte und beschloss, dass es keine Absteiger gibt. Während die erste Liga an einer Weiterführung der bis vorerst 19. April pausierenden Saison festhält, zählen in der zweiten Liga die aktuellen Tabellenstände als Abschlussklassement.

Die jeweiligen Tabellenführer - in beiden zweiten Ligen gibt es eine Nord- und Süd-Gruppe - dürfen aufsteigen, die Ligen werden aufgestockt, weil es keine Absteiger gibt. Schön für die Tropics, wie sich die Oberhachinger nennen, die als Vorletzter mit der Bilanz der Hauptrunde (7:15 Siege) in die Playdowns gestartet wären. In Hin- und Rückspiel gegen den FC Bayern II (10:12), die Frankfurt Skyliners Juniors (9:13) und die Basketball Löwen Erfurt (3:19) wären zwei Absteiger auszuspielen gewesen - das ist nun hinfällig.

"Wir hätten zweimal gegen Frankfurt gewinnen müssen, dann wären wir mit dem besseren direkten Vergleich dringeblieben", rechnet Matic nun vor, der felsenfest davon überzeugt ist, "dass wir auch sportlich den Klassenerhalt geschafft hätten". Zumal man in Frankfurt zuletzt klar gewonnen habe, "die liegen uns". Außerdem sei sein Team nach vielen Verletzungsproblemen in der Hinrunde immer besser in Schwung gekommen. In der Tat hatten die Tropics drei der letzten vier Spiele gewonnen, "wir haben uns gesteigert und zuletzt guten Basketball gespielt".

Detailansicht öffnen Moritz Wohlers (mit Ball) im Spiel gegen Coburg. (Foto: Claus Schunk)

Was nun sowieso Makulatur ist, aber ein besseres Gefühl gebe. Der Lizenzantrag für die ProB gehe dennoch in den kommenden Tagen raus: "Wir haben die Papiere fertig und planen für die ProB". Mit kleinerem Budget, zumindest nach jetzigem Stand. "Erst trifft die Krise die Wirtschaft, dann den Sport", befürchtet der Tropics-Coach, was sich für sein Team in Grenzen halten könnte, denn finanziell wurde sowieso knapp geplant. Matic hatte nach Niederlagen oft daran erinnert, den einzigen Kader im Ligavergleich ohne Profispieler zu stellen. So wird aus einem Nachteil ein Vorteil: Er wisse von zahlreichen Konkurrenten, die nun um ihre Existenz kämpfen.

Prominentes Beispiel ist Hauptrundenmeister Elchingen, der keine Profimannschaft mehr stellen wird, wie der Vorstand kürzlich mitgeteilt hat. Die Württemberger verzichten nicht nur auf ihr Aufstiegsrecht in die ProA, sie beantragen auch keine Lizenz mehr für die ProB, Elchingen zieht sich in die erste oder sogar zweite Regionalliga zurück. In Oberhaching hat man diese Angst nicht: "Wir haben mit deutlich weniger Geld gewirtschaftet, deshalb geht es bei uns nicht gleich ums Überleben. Und wir haben kein Geld ausgegeben, das wir nicht haben", erklärt Matic.

Trotz dieser notwendigen Bescheidenheit bleibt selbst beim TSV die Zukunft ungewiss. Zwar hätten zwei größere Sponsoren bereits ein Weitermachen signalisiert, erzählt Matic, was "uns schon mal Planungssicherheit gibt, dass wir in der ProB weiterspielen können". Mehr aber auch nicht, man werde wahrscheinlich insgesamt "trotzdem weniger Geld haben". Zumal die Basketballer auch in dieser Krisenzeit den Hauptverein nicht belasten würden: "Die Kosten für die ProB tragen wir wie bisher selbst". Abwarten heißt die Devise also, "für Unternehmen gibt es momentan wichtigere Dinge als Sponsoring".

Detailansicht öffnen Trainer Mario Matic. (Foto: Claus Schunk)

Dabei hatten die Oberhachinger sogar ambitionierte Pläne - obwohl sie sportlich wie erwartet etwas hinterherhinkten. Die Zuschauerzahlen wurden verzehnfacht, im Schnitt kamen "zwischen 250 und 300 Menschen", erklärt Matic, wir hatten in einigen Spielen mehr Zuschauer als in der gesamten vergangenen Saison. Gegen die Talentschmiede des Lokalrivalen FC Bayern etwa, als die Halle mit 500 Zuschauern voll besetzt war. "Die Mitgliederzahlen in der Jugend haben sich verdoppelt, wir haben jetzt hauptamtliche Jugendtrainer", so Matic weiter, die früher kaum besuchten Heimspieltage wurden zu richtigen Events. Gute Stimmung, viele Fans, "die wir mit einem zehnköpfigen Cateringteam versorgt haben", so Matic: "Wir haben den Basketballsport in Oberhaching erweckt. Es war für uns eine sehr positive Saison." Angesichts der nicht weniger positiven Signale der Sponsoren habe man sogar von der Verpflichtung eines US-Amerikaners geträumt, "um Basketball noch mehr nach vorne zu bringen". Drei Monate sind seither vergangen, "jetzt sind diese Überlegungen komplett eingestellt".

Stattdessen müsse man sich im Vorstand mit weitaus düstereren Szenarien beschäftigen. Was, wenn trotz der guten Signale Sponsorengelder doch ausbleiben? Der Worst Case bleibe zwar der Rückzug in die Regionalliga, denn eines sei unumstößlich: "Wir werden weiter wirtschaftlich sauber arbeiten und keine Schulden machen." Aber so weit will Matic erst gar nicht denken. Er geht davon aus, dass der notwendige niedrige fünfstelligen Etat für die ProB aufzubringen sei. Zumal sämtliche Auflagen für den Lizenzantrag erfüllt seien. Das Team werde dennoch ein anderes Gesicht bekommen, der ein oder andere Spieler "wird in der momentanen Situation nicht zu halten sein". Viel gab es bei den Tropics nicht zu verdienen, sagt Matic, er spricht von Minijobs - womit er die Topverdiener meint. Doch selbst das komme auf den Prüfstand: "Bei uns siegt die Vernunft."

In Sachen Spielerakquise befinde sich der TSV Oberhaching glücklicher Weise in einer recht komfortablen Situation, erklärt der Trainer. Da wäre zum einen der Standort: "Wir sind die Nummer zwei in der Stadt, viele Spieler kommen nach München, um hier zu studieren oder zu arbeiten, die wohnen dann hier und klopfen bei uns an." Zudem profitiere man von der starken Jugendarbeit des FC Bayern oder der Internationalen Basketballakademie München. "Spieler, die es dort nicht schaffen, versuchen es bei uns, für solche Basketballer sind wir dann der erste Ansprechpartner." Was nicht nur für München, sondern die gesamte Region gelte, mit Jahn München haben die Tropics darüber hinaus eine Kooperation. Auch die finanziell seriöse Herangehensweise des Klubs habe sich in der zweiten Liga herumgesprochen, glaubt Matic. Sogar vom Verband habe er Lob bekommen, "dass wir einer von wenigen Klubs sind, wo alles gut gelaufen ist. Wenn auch mit wenig Geld, haben wir immer sauber gewirtschaftet, das hat sich in der Krise ausgezahlt. Wir müssen nicht an der Existenz knabbern." Dann sagt er noch: "Stand jetzt."