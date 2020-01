Nach 24 Minuten Spielzeit hatte Nihad Djedovic ganz offensichtlich genug. Schon wieder war der Serbe in einen Block zweier Verteidiger von Rasta Vechta gelaufen, ohne durchzukommen. Schon wieder hatten die Münchner so den Ball verloren, die Aktion wurde als Offensivfoul gewertet. Djedovic, derzeit nach einem Nasenbeinbruch mit einer Maske spielend und daher ohnehin schon eher grimmig dreinblickend, war so erzürnt, dass er sich nun seinen Mitspieler vorknöpfte: Erst brüllte er etwas in die Richtung von Leon Radosevic, dann schubste er ihn zur Seite und zeigte ihm, wie der groß gewachsene Center denn bitte blocken sollte, damit Djedovic mehr Platz bekommt. Erst Vladimir Lucic konnte seinen Mannschaftskollegen wieder beruhigen. Djedovic ging vom Feld, Radosevic blieb, genauso wie der Rest der Spieler, sichtlich irritiert zurück.

Es sind die Feinheiten, die im Moment das Spiel der FC-Bayern-Basketballer beschwerlich erscheinen lassen. Auch wenn die Münchner beim 76:68 in Vechta ihren 14. Sieg im 14. Bundesligaspiel einfuhren und damit weiterhin unangefochten an der Tabellenspitze stehen: Die Leichtigkeit und Brillanz aus dem Herbst ist ihnen auch hier ein wenig abhanden gekommen.

Zum einen lag das am Sonntagnachmittag auch am Überraschungsteam der vergangenen Saison. Rasta Vechta, mit der Niederlage auf Tabellenplatz acht abgerutscht, verteidigte wie gewohnt aggressiv und kompromisslos. Vor allem die Münchner Point Guards hatten damit ihre Probleme: Maodo Lo kam nur zu neun Punkten, Diego Flaccadori hatte in seinen zwölf Minuten Spielzeit zwei Turnovers zu verantworten. "Vechtas Art und Weise, Druck zu erzeugen, macht es schwer, so hatten wir zwischendrin viele Ballverluste", sagte Lo nach dem Spiel.

Vor allem die erste Hälfte war bestimmt von auffällig vielen Münchner Ballverlusten, die Vechta immer wieder zu Konterangriffen einluden. Durch einen 9:0-Lauf im ersten Viertel konnten sich die Bayern zwar kurzzeitig absetzen, Rasta kam vor der Pause aber noch zurück - das 37:33 für Bayern war durchaus dem Spielverlauf entsprechend ausgeglichen.

Es folgte die schwächste Phase des Spiels: Sowohl Bayern als auch Vechta trafen kaum, nach siebeneinhalb Minuten hatten beide Mannschaften zusammen elf Punkte erzielt, es stand 43:37 für die Münchner, die sich nun bei Vechta bedanken mussten: Eine katastrophale Wurfquote der Heimmannschaft verhinderte einen Rückstand für die Bayern, die kurz nach Djedovics lautstarker Ansage jedoch wieder begannen, ihre individuelle Qualität auszuspielen. Greg Monroe und Petteri Koponen wurden in den letzten zwölf Spielminuten zu den Hauptdarstellern auf Münchner Seite. Der Amerikaner war unter dem Korb ein ums andere Mal nur durch Fouls zu stoppen und der Finne fand das Gefühl im Handgelenk wieder, das ihm in der Euroleague zuletzt etwas abgegangen war. Sechs von sieben Dreiern versenkte Koponen, und weil Vechta dem nur eine erschreckend schwache Quote aus der Distanz (24 Prozent) entgegensetzen konnte, war der Münchner Sieg folgerichtig.

Bayern-Trainer Dejan Radonjic war zufrieden, trotz der vielen Ballverluste im zweiten Viertel: "Das ist für uns wieder ein guter Sieg angesichts unseres Terminplans", sagte der Trainer nach dem dritten Auswärtsspiel in Serie. "Am Ende waren wir fokussierter", analysierte Koponen: "Wir haben die Turnovers reduziert, den Gegner zum Laufen gezwungen und die Kontrolle über eine gute Verteidigung behalten." Dann leitete er jedoch zu dem Thema über, dass die nächsten Wochen und Monate der Münchner bestimmen wird: Angesichts der Tatsache, dass die Bayern der Liga früh enteilt sind, wird die Aufholjagd in der Euroleague im Fokus stehen, eine erste Chance bietet sich bereits am Freitag (20.30 Uhr) im Heimspiel gegen ZSKA Moskau, in der Woche darauf folgt ein internationaler Doppelspieltag mit den Auswärtspartien gegen Panathinaikos Athen und Olympiakos Piräus. "Jetzt müssen wir diese Energie auch in der Euroleague zeigen und das Ruder herumreißen, weil wir wissen, dass wir auch international mithalten können", sagte Koponen.

Am Freitag dürften die Münchner dann auch auf den wieder genesenen Danilo Barthel zurückgreifen, der zuletzt zwei Spiele mit einer Rückenverletzung aussetzen musste. Nicht dabei sein wird - wie schon gegen Vechta - DeMarcus Nelson, der die Bayern nach vier Monaten wieder verlässt: Wirklich überzeugen konnte Nelson als Ersatzmann für Maodo Lo nur selten, sein Kurzzeitvertrag wurde nicht verlängert. Die Hoffnungen liegen nun vor allem auf dem Langzeitverletzten TJ Bray, der mittlerweile mit dem Team trainiert und demnächst sein Debüt für die Münchner geben dürfte.