26. November 2018, 11:16 Uhr Basketball Und plötzlich sind sie wach und gierig

Der FC Bayern tut sich im Heimspiel gegen starke Gießener lange schwer, im letzten Viertel steigern sich die Münchner, besiegen die 46ers mit 94:79 und bleiben ungeschlagener Tabellenführer.

Von Matthias Schmid

Immer wieder machte sich Dejan Radonjic an seinem Krawattenknoten zu schaffen, er zog ihn fest, er berührte ihn nur kurz oder klopfte darauf - es war ein Zeichen großer Nervosität. Der Cheftrainer des FC Bayern wusste lange nicht so recht, wohin mit seinen Fingern am Sonntagabend im Spiel der Basketball-Bundesliga (BBL) gegen die Gießen 46ers. Erst nach einem mitreißenden Schlussviertel durfte er dann kurz in die Hände klatschen und sich über den neunten Sieg im neunten Spiel seiner Mannschaft freuen, die Münchner gewannen mit 94:79 (46:40) Punkten und bleiben als einziges Team in der BBL unbesiegt. Als bester Werfer der Bayern tat sich Nihad Djedovic mit 17 Zählern hervor, neben ihm trafen auch noch Petteri Koponen (11), Derrick Williams (13), Devin Booker (12), Vladimir Lucic (12) und Danilo Barthel (10) zweistellig.

Die Zuschauer im Audi Dome hatten zunächst einen ungewöhnlichen Beginn gesehen, es trafen ja neben Alba Berlin die offensivstärksten Mannschaften der Liga aufeinander, doch von den besonderen Künsten im Angriff war zunächst weder von den Münchnern noch von Gießen etwas zu sehen, im Gegenteil. Sie überboten sich an Fehlwürfen und Ballverlusten, es sah fast so aus, als ob imaginäre Stoppschilder über dem Ring sie vom Punkten abgehalten hätten, bis zu den ersten Zählern der Partie vergingen zwei Minuten und zwölf Sekunden, dann stibitzte Nihad Djedovic dem früheren Bayern-Profi Brandon Thomas den Ball, um mit einem Korbleger abzuschließen. Drei Minuten und 26 Sekunden waren gespielt, als dann auch Gießen erstmals traf, John Bryant, 2014 mit Bayern deutscher Meister, stopfte den Ball per Dunk von oben nach unten in den Korb. Nun hatten sich die beiden Mannschaften warm gespielt, auch Bryant, der kurze Zeit später auch aus der Distanz einen Dreier zum 9:11 verwandelte.

Die Bayern taten sich in der Anfangsphase in der Defensive schwer, den nötigen Fokus zu finden, sie waren ja erst am Freitag von der anstrengenden Dienstreise aus Gran Canaria zurückgekehrt, wo sie ihren ersten Auswärtssieg in der Euroleague feiern konnten. Der Stress in den vergangenen Tagen hatte es in sich, das Spiel gegen Gießen war das vierte innerhalb von nur einer Woche, viel Zeit sich zu regenerieren blieb da nicht. Deshalb war Radonjic froh, dass er wieder seinen Spielmacher Stefan Jovic aufbieten konnte, der zuletzt wegen einer Sprunggelenkverletzung pausieren musste. Der Montenegriner schickte nicht nur den Serben im ersten Viertel aufs Parkett, Radonjic wechselte schon in der ersten Hälfte munter durch und ließ alle zwölf Spieler des Kaders ran, um so frühzeitig die Kräfte zu schonen. Nach einem Dreier von Koponen führten die Bayern mit 26:18. Doch dann bekam das Publikum eine Ahnung davon, warum die Gießener in dieser Spielzeit zu den Überraschungsmannschaften der Liga gehören. Sie treffen nicht nur aus der Distanz vorzüglich, sie haben unter dem Korb auch John Bryant stehen, dem besten Werfer der BBL mit durchschnittlich 18,4 Punkten. Und der 31-Jährige mit dem feinen Händchen nähert sich nach einer wechselhaften Phase voller Selbstzweifel wieder der Form an, die ihn einst in Ulm zweimal zum wertvollsten Spieler der Bundesliga getragen hat. 14 seiner am Ende 30 Punkte sammelte er bis zur Pause und half so mit, dass die Münchner nicht schon uneinholbar enteilt waren, sondern nur mit sechs Zählern vorne lagen (46:40). Der genial-verspielte Braydon Hobbs war zuvor nach einem Rückstand eingewechselt worden, als Balldieb, Distanzwerfer und als Vorlagengeber tat er sich sogleich hervor, vor allem sein Lob-Anspiel auf Djedovic zum Pausenstand sorgte für anerkennendes Raunen unter den Zuschauern.

In der zweiten Hälfte blieb das Spiel weiter spannend, intensiv, auch weil Bryant eine bemerkenswerte One-Man-Show aufführte und fast jeden Wurf traf, daher gingen die Münchner lediglich mit einer 67:65-Führung ins Schlussviertel. Doch plötzlich waren sie da, wach, gierig und giftig in der Defensive, so als hätten sie die Reisestrapazen erst aus den Beinen spielen müssen. Schnell holten sie einen 15-Punkte-Vorsprung (85:70) heraus, den sie bis zum Ende nicht mehr abgeben sollten. Es war das erfolgreiche Ende einer anstrengenden Woche.