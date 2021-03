Nix zu holen, "Mund abputzen" - so haben die Oberhaching Tropics ihre 81:97-Heimniederlage am Samstag in der zweiten Basketball-Liga Pro B kommentiert. Eigentlich hatten sie gegen die Arvato College Wizards aus Karlsruhe eine Reaktion zeigen wollen auf die Niederlage zuvor in Hanau und die nach Ansicht von Trainer Mario Matic seit Wochen nach unten verlaufende Leistungskurve. Ohne einige Leistungsträger war sein Team dann aber doch eher chancenlos. Seit einiger Zeit ist der große Druck nun mal raus, weil inzwischen entschieden ist, dass es keine Absteiger geben wird. Die Zweitliga-Frauen der TS Jahn München hatten am Samstag dagegen überraschend spielfrei: Offenbar lag von einer Spielerin vom Gästeteam aus Ludwigsburg nicht rechtzeitig das erforderliche Corona-Testergebnis vor.