Eigentlich sollten die Zweitliga-Basketballer der Oberhaching Tropics am Samstag bei den Frankfurt Skyliners Juniors antreten. Doch am Freitag wurde die Partie verschoben: Die Hessen mussten in Quarantäne. Nicht das einzige Spiel, das storniert wurde, auch das Ulmer Team der Orange Academy stand urplötzlich ohne Gegner da: Die Löwen Erfurt mussten wegen bestätigter Coronainfektionen ebenfalls geschlossen in Isolation. Was lag also näher, als den Vergleich dieser beiden Kontrahenten vorzuverlegen? So reisten die Tropics mit dem Segen der Liga kurzerhand am Sonntag nach Ulm, was wenigstens in Sachen Zeitmanagement eine gute Lösung war. Aus sportlicher Sicht war die Reise eher ärgerlich, denn Oberhaching musste nach einem Wechselbad der Gefühle eine unglückliche 64:68-Niederlage hinnehmen. Nach einer 18:11-Führung gerieten die Gäste völlig aus dem Rhythmus und lagen zur Pause 20:36 hinten. Da sah Ulm ein bisschen nach Sieger aus, doch Oberhaching kämpfte sich heran und ging sogar mit 46:44 in Führung. Das Momentum war nun auf Seiten der Tropics, das Spiel völlig offen: 24 Sekunden vor Schluss verkürzte Bernhard Benke, der mit 13 Zählern zweitbester Schütze hinter Janosch Kögler (23) war, auf 64:65. Doch Ulm zitterte den Sieg ins Ziel.