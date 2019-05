5. Mai 2019, 19:49 Uhr Basketball Sieg nach Vorschrift

Die Basketballer des FC Bayern stehen als Vorrunden-Erster fest. Es gilt, sich fortan auf die Playoffs einzustimmen - was in Gießen beim 99:76 schon einmal prächtig gelingt.

Von Ralf Tögel, Gießen/München

Die Aufgabe ist gar nicht so leicht, wie man auf den ersten Blick annehmen möchte: Einerseits muss Dejan Radonjic sein Personal trotz des vorzeitig erreichten Etappenziels bei Laune halten. Der erste Platz und damit das Heimrecht bis ins Playoff-Finale ist bereits drei Partien vor Ende der Vorrunde gesichert. Dennoch will kein einziges Mitglied aus seinem Ensemble freiwillig aussetzen, wie er immer wieder erzählt: "Jeder Spieler will immer spielen." Auf der anderen Seite muss der Trainer der Basketballer des FC Bayern München in diesen Wochen der Mannschaft den nötigen Feinschliff geben, Abläufe eintrainieren, in den Formationen, denen er dann die Titelverteidigung anvertraut. Stimmung oben halten und Feinjustierung vorantreiben also, das scheint dem Montenegriner ganz passabel zu gelingen, wie beim 99:76-Erfolg bei den Gießen 46ers zu beobachten war.

Ganz nebenbei kann sich Radonjic noch in den Klubannalen verewigen, denn bliebe es bei den bislang zwei Niederlagen in der Hauptrunde, dann wäre das eine weniger als in der Vorsaison und damit neuer Vereinsrekord. Es ist also noch einiges zu tun, ehe der deutsche Meister am 18. Mai in die finale K.o.-Runde startet, nach jetzigem Stand gegen die Riesen aus Ludwigsburg, doch das dürfte für den Titelverteidiger von nachrangiger Bedeutung sein. Der blickt maximal bis zum nächsten Spiel, das ist das letzte Heimspiel der Hauptrunde gegen Ulm am kommenden Freitag (20.30 Uhr). Und konzentriert sich nur auf sich selbst, auch das hat Coach Radonjic mantraartig im bisherigen Saisonverlauf zum Besten gegeben.

Diese Auswahl hat indes auch die Qualität, sich nicht nach dem Gegner richten zu müssen, was sie von Spieltag zu Spieltag beweist. Nach den Siegen in Berlin und im heimischen Audi Dome gegen Bamberg zuletzt, zwei der vermeintlich schärfsten Konkurrenten auf dem Weg zum Titel, schrumpfte die Partie in Gießen zur Pflichtaufgabe, die mit dem souveränen Sieg nach Vorschrift das erwartete Ende fand. Wobei man schon festhalten darf, dass die Hessen, auch wenn sie die Playoffs bereits verpasst hatten, keine Laufkundschaft sind. Gerade im letzten Heimspiel gegen die Übermacht aus dem Süden hätte man dem eigenen Anhang nur zu gerne ein Zuckerl zum Abschied aus der Saison präsentiert. Schließlich hat Gießen einige Spieler im Team, die mit dem Ball umzugehen wissen. Allen voran Center John Bryant, der bekanntlich vor fünf Jahren mit dem FCB Meister wurde und von der Liga vor dem Spiel als bester Offensivspieler der Bundesliga ausgezeichnet wurde. Oder Larry Gordon, der mit 22 Punkten den Bestwert des Abends erreichte. Oder Brandon Thomas, ebenfalls schon einmal für eine Spielzeit in München unter Vertrag, der nach wie vor sicher aus der Distanz trifft. Das Vorhaben stellte sich trotz allem als unmöglich heraus, gegen ein Team, dass es sich leisten kann, Derrick Williams und Petteri Koponen erst gegen Ende des ersten Viertels überhaupt aufs Feld zu entsenden. Gegen eine Auswahl, die es nicht behindert, dass ihr Kopf wegen eines flauen Magens nur ein paar Minütchen Dienst schiebt, Spielgestalter Stefan Jovic blieb die gesamte zweite Halbzeit draußen. Gegen einen Gegner, in dessen Reihen in Topscorer Williams (18), Nihad Djedovic, Danilo Barthel (je 14), Devin Booker (12) und Alex King (10) fünf Akteure zweistellig trafen.

Wie stark die Bayern wirklich sind, war immer in jenen Momenten zu sehen, wenn der Gegner frech wurde. Als Gordon im zweiten Viertel auf 31:32 verkürzte, was eine umgehende Verschärfung der Münchner Abwehrarbeit zur Folge hatte und in der 53:42-Pausenführung endete.

Oder als der Meister zu Beginn der zweiten Halbzeit binnen Minuten die Entscheidung erzwang, allein die zehn Punkte in Folge von NBA-Import Williams erzeugten ein Raunen auf den meist sehr stillen Rängen in der ausverkauften Halle. Mit 27:10 ging der dritte Durchgang an die Gäste, was wohl auch dem Qualitätsunterschied der beiden Teams nahekam. Zweimal noch steht FCB-Coach Radonjic dieser Spagat zwischen Motivation und Playoff-Einstimmung bevor, dann dürfte der Meister endgültig bereit sein für die eigentliche Aufgabe der Spielzeit: die Titelverteidigung.