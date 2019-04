7. April 2019, 19:55 Uhr Basketball-Regionalliga Ihr Aufstieg ist noch nicht landratsamtlich

Die Oberhaching Tropics gewinnen auch ihr letztes Heimspiel. Ihr Meistertitel stand schon vorher fest. Ihr Gang in die Pro B dagegen nicht - sie müssen auf die Zulassung einer Halle hoffen.

Von Felix Haselsteiner, Oberhaching

Den Apfelkuchen, sagt Erika Schubert, würde sie auch in der zweiten Liga verkaufen. Jedes zweite Wochenende steht sie an ein paar zusammengestellten Tischen am Eingang der Sporthalle des Gymnasiums Oberhaching und verkauft bei den Regionalligaspielen Getränke, Semmeln und ebenjenen Apfelkuchen, den die Fans der Tropics gerne auch in der kommenden Saison verspeisen würden, während der Spiele der Pro B, der zweithöchsten Basketballliga in Deutschland. "Seit 15 Jahren macht meine Ehefrau das", sagt Bernd Schubert, der Vorsitzende des TSV Oberhaching-Deisenhofen. So lange ist es her, dass man sich beim TSV entschied, den Vereinsfokus auf die Tropics, die Basketballmannschaft, zu setzen.

In der aktuellen Saison folgte der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, rein sportlich gesehen ist der Aufstieg längst geschafft, uneinholbar weit vorne sind die Tropics in der Regionalliga. Warum also wurde die Meisterschaft beim letzten Saisonheimspiel der Oberhachinger nur mit angezogener Handbremse gefeiert?

Schuberts Antwort könnte kaum bürokratischer ausfallen. Mit einem Seufzer verweist er auf das Landratsamt, bei dem die letztendliche Entscheidung über den Umbau der Halle in Deisenhofen und damit auch über die Ligazugehörigkeit der Tropics getroffen wird. "Wir erfüllen alle Voraussetzungen, auch von den Sponsoren her sieht es gut aus", sagt Schubert. Die Unterstützung für das Aufstiegsvorhaben sei "riesengroß" gewesen in den letzten Wochen, Bürgermeister und Bauämter hätten in Windeseile die notwendigen Unterlagen zur Verfügung gestellt. Einzig die Halle bleibt das Problem. 500 Sitzplätze fordert der Ligaverband in Köln, dazu Vorkehrungen beim Brandschutz - das kann der derzeitige Heimspielort nicht leisten, ein Umzug nach Deisenhofen wäre notwendig.

"Die Halle dort ist jedoch noch nicht für regelmäßige Veranstaltungen zugelassen", erklärt Mario Matic, seit 2016 Trainer der Tropics. Matic ist der Architekt des sportlichen Erfolgs, nun muss auch er sich mit dem Drumherum beschäftigen. "Wir haben in jedem Fall die Vorkehrungen getroffen, was die Vereinsstrukturen angeht", sagt er und betont immer wieder, dass ihm besonders die Jugendarbeit wichtig sei: "Wir hätten mit dem Aufstieg endlich die Möglichkeit, einen Jugendtrainer fest anzustellen und einen anderen in Teilzeit. Da-mit könnten wir einiges bewegen in der Nachwuchsausbildung." Der Plan des TSV ist, mit dem Aufstieg in die Pro B südlich und westlich von München der wichtigste Ausbildungsverein zu werden: "Von Holzkirchen bis Rosenheim wollen wir für junge Basketballer attraktiv werden", sagt Präsident Schubert, auch eine Frauenmannschaft wolle man etablieren.

An der Herrenmannschaft würde sich wenig verändern. "Vielleicht hätten wir zwei oder drei Abgänge von Leuten, die nicht genug Zeit für die Pro B haben", sagt Matic. Ansonsten wolle man auch weiterhin auf eine reine Amateurmannschaft setzen und nur Spieler aus der Region München dazu holen: "Wir wollen die Jungs, die den Aufstieg geschafft haben, auch belohnen. Das ist eine gute Einheit." Erst jetzt, nach der gewonnenen Meisterschaft, sei "die Luft ein wenig raus" gewesen, gibt Matic schmunzelnd zu. Das letzte Heimspiel samt anschließender Pokalübergabe gewinnen die Tropics trotzdem mit 90:86 gegen die Longhorns Herzogenaurach, das jedoch ist dem Trainer vergleichsweise egal, ihn beschäftigt die Amtsentscheidung, die am kommenden Mittwoch ansteht.

Darüber, was ein Nein des Landratsamts bedeuten würde, macht sich auch Matic keine Illusionen: "Das würde uns Jahre zurückwerfen, wir müssten den Sponsoren wieder absagen, die Jugendpläne verwerfen, auch sportlich wäre dann natürlich die Motivation weg", skizziert er das unerwünschte Szenario. Entsprechend hofft man beim TSV auf Unterstützung vom Landratsamt, Schubert schätzt die Chancen darauf, dass das Projekt Tropics-Aufstieg endlich klappt, auf 50:50 und bekundet offen: "Ich bin immer vorsichtig mit zu viel Optimismus".