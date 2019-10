Das Spiel zwischen dem FC Bayern und den Basketball Löwen Braunschweig war erst zwei Minuten alt, da musste Pete Strobl bereits in höchster Not einschreiten: Der Trainer der Gäste nahm eine Auszeit, es stand 8:0 für die Bayern, und in gewisser Weise war die Partie der Basketball-Bundesliga (BBL) bereits zu diesem Zeitpunkt entschieden - daran sollte auch Strobls Auszeit nichts ändern. Greg Monroe hechtete kurz nach Wiederbeginn heran, erzielte das 10:0, und diesen Vorsprung hielten die Münchner fast über die gesamte Dauer des restlichen Spiels.

75:62 gewannen die Münchner ihre dritte Bundesligapartie in dieser Saison auf eine Art und Weise, dass sich die BBL-Konkurrenz allmählich wirklich Sorgen machen dürfte. Die Löwen aus Braunschweig nämlich waren so etwas wie die Überraschung der noch sehr jungen Spielzeit, hatten dreimal mehr als 90 Punkte erzielt und - so die Annahme vor dem Spiel - waren für müde Bayern, die am Donnerstag in der Euroleague eine Niederlage bei ZSKA Moskau hatten hinnehmen müssen, ein potenziell unangenehmer Gegner.

"Wir haben sofort gezeigt, dass sie heute keine Chance haben."

Dann jedoch folgte diese Anfangsphase, nach sieben Minuten stand es gar 23:5 für die Münchner. "Wir haben sehr gut begonnen, mit sehr viel Energie, und haben ihnen sofort gezeigt, dass sie heute keine Chance haben werden", sagte Petteri Koponen nach dem Spiel. Nur einmal ließen sich die Bayern aus der Ruhe bringen: Kurz vor der Pause wurde Mathias Lessort in ein Wortgefecht mit mehreren Braunschweigern verwickelt, Koponen bekam dafür ein unsportliches Foul gepfiffen und musste nach einem weiteren Foul gegen einen Braunschweiger in der 29. Minute vom Feld. "Ich weiß nicht, was ich gemacht haben soll. Ich verstehe es nicht", sagte der Finne nach dem Spiel; auch Bayern-Trainer Dejan Radonjic meinte zu den Streitereien lediglich: "Das ist eben Basketball mit Emotionen, nichts Besonderes."

Radonjic hatte für seine Mannschaft viel Lob übrig: "Wir konnten uns nur einen Tag auf das Spiel vorbereiten, Braunschweig hatte eine Woche Zeit. Dafür hatten wir sehr viel Kontrolle." Für Kapitän Danilo Barthel war die Niederlage in Moskau eher Motivation als Hindernis: "Wir haben dort ein schlechtes Spiel gemacht, deshalb haben wir hier gleich mit viel Energie losgelegt." So energetisch der Beginn war, in der zweiten Halbzeit machte sich vor allem die individuelle Klasse der Bayern bemerkbar. Braunschweig begann diesmal deutlich besser, Radonjic brachte jedoch nach dreieinhalb Minuten Greg Monroe. Der leitete mit einer starken Einzelaktion eine Serie von sechs Punkten ein, und der komfortable Vorsprung war wieder da.

Löwen-Trainer Strobl fand die Leistung seiner Mannschaft nach dem schwachen Start dennoch über weite Teile der Partie ansprechend: "Wir haben als Mannschaft noch gekämpft, aber es war einfach schon zu spät." Die Braunschweiger hätten jedoch schon ein über die gesamte Dauer perfektes Spiel gebraucht, um gegen eine Bayern-Mannschaft zu bestehen, die in der zweiten Halbzeit viel rotierte, ohne merklich an Qualität zu verlieren.

Alex King und Diego Flaccadori etwa kamen zu einigen Einsatzminuten, der Italiener zeigte sich später durchaus beeindruckt von der Spielweise der Bundesliga: "Die Mannschaften hier machen immer weiter", sagte Flaccadori: "Wenn man in Italien zehn oder 15 Punkte Vorsprung hat, kann man sich zurücklehnen." Der 23-Jährige deutete an, dass er als Ersatzspieler auf der Guard-Position durchaus überzeugen kann; genau wie seinem französischen Kollegen Lessort fehlt es ihm allerdings noch an Routine.

Lessort leistete sich einige Ballverluste und wirkte zunehmend genervt - in diesen Momenten merkte man den FC-Bayern-Basketballern an, dass mit der Zeit noch mehr möglich ist für sie: "Wir sind gerade erst am Anfang und müssen noch einige Sachen verbessern, gerade in der Abstimmung als Team und bei den Rebounds in der Offensive", sagte Barthel. Die kommenden Gegner der Bayern dürften das nicht allzu gerne hören.