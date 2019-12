Josh Huestis ist verspätet in die Saison gestartet. Nun soll er helfen, Platz acht in der Euroleague zu erreichen.

Der FC Bayern München muss am Freitag in der Euroleague gegen Kaunas antreten, am Montag geht es für das Team gleich in Bamberg weiter.

"Basketball ist nicht Handball oder Volleyball." Svetislav Pesic hat das gesagt, kurz bevor er mit dem FC Barcelona in München anzutreten hatte. Der 70-jährige Serbe ist der Trainer der Katalanen, sein Team Favorit auf den Euroleague-Titel. Es ist nun nicht so, dass der Altmeister an die Unterschiede zwischen diesen Ballsportarten erinnern wollte, vielmehr beklagte er sich über die immensen Anforderungen. Barca spielt nämlich in der Euroleague und in der heimischen ACB-Liga, den beiden besten Europas, wie Pesic findet. Das bedeute, dass die so beanspruchten Mannschaften in weiten Teilen der Saison im Zweitagesrhythmus spielen müssen, eine enorme Anforderung. Solche Teams sind stets von Verletzungen geplagt, haben oft Schwierigkeiten, den Spagat zwischen der besten Liga des Kontinents und den nationalen Pflichtaufgaben hinzubekommen. Auch der FC Bayern hat so ein Team.

Die Münchner kommen auf einen Schnitt von zehn Spielen pro Monat, zuletzt gastierte der deutsche Meister bei Alba Berlin, dann kam Pesics Barcelona (beides waren Euroleague-Partien), und dann ging es in der Bundesliga zu den Gießen 46ers - alles innerhalb von fünf Tagen. Den Vergleich zu den hoch bezahlten Fußballern wollte Pesic erst gar nicht bemühen, die Münchner Kicker aber, das sei erwähnt, haben seit dem vergangenen Samstag drei Wochen Winterpause. Die Kollegen der Basketballsparte dagegen dürfen an diesem Freitag im heimischen Audi Dome (20.30 Uhr) gegen Zalgiris Kaunas in der Euroleague ran, ehe es schon am Montag zum bayerischen Derby nach Bamberg geht. Auch kein leichter Gegner.

Ein Höhepunkt jagt den anderen, deshalb denken Trainer und Personal "immer von Spiel zu Spiel", wie Dejan Radonjic stets betont, auch wenn das nicht allzu einfallsreich klingt. Münchens Coach kann sich ohnehin nie ganz sicher sein, wen er zur Verfügung hat. Zuletzt in Gießen etwa fehlten in Center Greg Monroe und Forward Josh Huestis zwei NBA-erfahrene Akteure. Zudem blieb in Vladimir Lucic der bisher beste Akteur der Saison auf der Bank. Er wurde wegen einer Zehenblessur geschont. Nihad Djedovic ist nach wochenlanger Pause gerade in den Kader zurückgekehrt, fast gleichzeitig begann für Josh Huestis überhaupt erst die Saison. Zugang T. J. Bray hat noch gar kein Spiel gemacht.

In der Bundesliga kann der FCB auch längst nicht mit halber Kraft von Sieg zu Sieg spazieren, jüngstes Beispiel war die Partie in Gießen. Für Gegner dieses Zuschnitts ist es das Spiel der Saison, wenn der große FC Bayern aufschlägt. Der hat noch die Anstrengung des jüngsten Euroleague-Abends in den Knochen, muss in hitziger Atmosphäre gegen einen vermeintlich klar schlechteren Gegner die Konzentration hoch halten und kann sich eigentlich nur blamieren. Die Qualität in der gesamten Bundesliga ist aber deutlich gestiegen, also hat jeder Kontrahent mittlerweile ein paar Profis in seinen Reihen, die etwas mit dem Ball anzufangen wissen.

Für den Freitagsgegner versteht sich das von selbst. Zalgiris Kaunas ist der Serienmeister einer basketballverrückten Nation, der ungeschlagen und mit großem Vorsprung die heimische Liga anführt. Wofür eine ganze Reihe litauischer Nationalspieler die Hauptlast tragen, unterstützt von ausländischen Profis. Topscorer ist der australische Nationalspieler Jock Landale, darüber hinaus punkten der amerikanische Flügelspieler Zach Leday sowie Marius Grigonis, der vor einem Jahr noch bei Alba Berlin unter Vertrag stand, im Schnitt zweistellig. Zudem treffen die Münchner auf einen alten Bekannten: Wandervogel K.C. Rivers, in der Saison 2015/16 Bayerns Topscorer, hat in dieser Saison in Kaunas angeheuert.

Dennoch läuft es für Kaunas international miserabel, neun Niederlagen in Serie stehen zu Buche, Resultat dieser schwarze Serie ist der letzte Tabellenplatz. Ursächlich dürften prominente Weggänge sein, Center Brandon Davies etwa, im Vorjahr noch der mit Abstand beste Akteur bei Zalgiris, spielt nun in Barcelona. Während Kaunas Platz acht und damit die K.-o.-Runde längst aus den Augen verloren hat, muss der FCB gewinnen, damit ihm nicht Ähnliches widerfährt. Radonjic jedenfalls rechnet bis auf Bray mit einem vollen Kader, zumal er vier Tage Zeit hatte, sein Team auf das Spiel vorzubereiten. Im Basketball, so würde Svetislav Pesic wohl sagen, eine riesige Zeitspanne.