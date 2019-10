Die Zweitliga-Basketballerinnen der TS Jahn München haben ihr zweites Saisonspiel gegen die Rhein-Main Baskets mit 76:45 (43:20) deutlich gewonnen. Das souveräne Ergebnis ist gegen einen in jeder Hinsicht schwachen Gegner zustande gekommen. Besonders der Größenunterschied hat das Duell für die Münchnerinnen gegen die durchweg klein gewachsenen Hessinnen entschieden. Das Resultat war also keine Überraschung, Rhein-Main hatte sich bereits bei der 42:74-Heimniederlage gegen Würzburg kaum zweitligareif präsentiert. Jahn München stand bei der ersten Begegnung in eigener Halle allerdings unter erster Bewährung, schließlich war die Saisonpremiere drei Tage zuvor in Bamberg gründlich schiefgegangen.

War nun also dieser Heimsieg ein Beleg, dass der Münchner Verein den massiven personellen Umbruch schon bewältigt hat? Sicher längst nicht. Gleich mehrere Hauptdarstellerinnen der Vergangenheit, wie Anne Delafosse, Nicole Schmidt und Christina Schnorr, haben aufgehört oder den Verein gewechselt. Gerade mal eine Handvoll Spielerinnen mit Zweitligaerfahrung ist im Kader geblieben. Auch das Trainergespann ist neu, Markus Klusemann und Petra Fackler ersetzen Rüdiger Wichote. Klusemann ist im Hauptberuf Landestrainer Süd im Bayerischen Basketball Verband (BBV). Der Verein hat dem Trainerteam die Aufgabe gestellt, mehr junge Talente in die Zweitliga-Mannschaft einzubauen.

"Ich bin zuversichtlich, dass wir gegen stärkere Gegner mithalten können", sagt Bessoir

Das hat beim 45:64-Flop bei Don Bosco Bamberg noch nicht geklappt. Nur das erste Viertel konnte Klusemann zufriedenstellen. Der Absturz vollzog sich in der zweiten Halbzeit, als die Jahn-Formation nur noch 15 Punkte erzielte, so etwas wie ein Negativrekord in der Münchner Bundesligageschichte. In Bamberg hatten nur die beiden Youngster Emily Bessoir und Praise Egharevba, die ihr erstes Zweitligaspiel absolvierte, überzeugen können. Zusammen verantworteten sie 26 der 45 Punkte und 17 der 30 Rebounds. "Die jungen Neuen werden sich gegen stärkere Mannschaften schwer tun", ahnt auch Trainer Klusemann. "Sie müssen in der zweiten Bundesliga erst wettbewerbsfähig werden, das passiert nicht über Nacht." Das Spiel gegen Rhein-Main Basket habe "den Luxus ermöglicht, alle zehn Spielerinnen spielen zu lassen." Egharevba steuerte diesmal sechs Zähler zum Sieg bei, Bessoir 14, Jella Molz 13 und Zugang Fanny Szittya ebenfalls 13.

So spielt Jahn München jetzt auch mit einer Mädchenschar gegen etablierte Teams mit vielen Routiniers oder gar Profis aus Übersee. Gegen Rhein-Main Basket standen nicht weniger als sieben Spielerinnen unter 20 Jahren im zehnköpfigen Jahn-Kader, fünf davon gar nur 16 und 17 Jahre alt. In den Zwillingsschwestern Sarah und Jessica Lange sind zwei 17-jährige Centerinnen dazugekommen; ebenso Talena Fackler, 16, auf der Aufbauposition. Nicht alle Nachwuchsspielerinnen können da mithalten. Eine Verstärkung ist sicherlich Fanny Szittya. Die 24-jährige Spielmacherin bringt Erstligaerfahrung aus ihrer Zeit in Nördlingen mit. Jetzt absolviert die Tochter des langjährigen BBV-Landestrainers Imre Szittya ihr Referendariat im Grundschullehramt in München. Fanny Szittya markierte in der ersten Halbzeit 13 Punkte mit einer Trefferquote von 85 Prozent. "Wir müssen uns alle noch besser kennenlernen", sagt sie übereinstimmend mit ihren Kolleginnen. "Unsere Stärke ist die aggressive Verteidigung - das müssen wir über die ganze Spielzeit schaffen."

Auch Jella Molz, die sich die Spielmacherposition mit Szittya teilen wird, hofft auf bessere Abstimmung. "Da bin ich optimistisch", sagt Molz, die jetzt mit 23 Jahren zu den Arrivierten gehört. Die Hauptverantwortung bei der Turnerschaft Jahn, die mittlerweile in der neunten Saison in Serie in der zweiten Bundesliga Süd mitwirkt, liegt, wenn es künftig knapp wird, bei der 17-jährigen Emily Bessoir. Sie weiß das und geht entspannt damit um. "Ich bin zuversichtlich, dass wir gegen stärkere Gegner mithalten können", sagt sie und lächelt. Bessoir spielt ihre letzte Saison für Jahn München. Sie wird nach dem Abitur im Sommer nach Los Angeles umziehen und ein Stipendium an der berühmten kalifornischen UCLA antreten - sicherlich der erste Schritt in eine Profikarriere. "Eine mündliche Zusage habe ich schon", erzählt Bessoir. An ihren Weggang will Jahn-Coach Klusemann noch nicht denken. Erst einmal muss er sein Debütjahr im Münchner Verein erfolgreich hinter sich bringen. "Der Klassenerhalt", sagt er, "ist das Ziel."