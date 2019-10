In letzter Minute entkommen die FC-Bayern-Basketballer in der Bundesliga mit einem 81:77-Sieg aus Frankfurt. Der Finne ist der entscheidende Mann.

Es hat nicht viel gefehlt, und die Basketballer des FC Bayern München hätten die Fußballer des Vereins nachgeahmt in dieser Woche. Die kickenden Kollegen hatten ja erst einen viel beachteten Erfolg in der Champions League hingelegt mit dem 7:2 beim Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur und diesem rauschhaften Triumph dann bei einer vermeintlichen Pflichtaufgabe in der Bundesliga eine ernüchternde 1:2-Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim folgen lassen. Die Basketballer hingegen vermieden nach ihrem beachtlichen 78:64 bei der Euroleague-Premiere gegen Olimpia Armani Mailand gerade noch einen Rückschlag in der heimischen Liga: Am Sonntag entkamen sie bei den Frankfurt Skyliners in letzter Minute mit einem Sieg, 81:77 (33:35).

Dabei war es nicht so, dass die Münchner - ihres Zeichens deutscher Meister - die Frankfurter unterschätzt hatten, die mit Niederlagen im Pokal gegen Göttingen (74:79) und in der Liga gegen Bonn (76:77) in die Saison gestartet waren. "Wir haben mit sehr viel Widerstand gerechnet", versicherte Paul Zipser nach der Partie auf der übertragenden Internet-Plattform Magenta Sport: "In Frankfurt waren es immer harte Spiele, darauf waren wir vorbereitet." Es sei bloß so gewesen: "Wir haben am Anfang viele Dinge falsch gemacht, defensiv wie offensiv."

Vor 4300 Zuschauern führten die gastgebenden Skyliners nach achteinhalb Minuten bereits 22:8, der beim FC Bayern ausgebildete und seit zwei Jahren in Frankfurt aktive Richard Freudenberg hatte sein Team mit zwei frühen Dreiern zum 6:0 in die richtige Spur gesetzt, Skyliners-Regisseur Lamont Jones die Führung ausgebaut. Mit 26 Punkten sollte der Amerikaner am Ende der erfolgreichste Werfer auf dem Parkett sein; seine Frankfurter Mitspieler Freudenberg und Akeem Vargas kamen auf jeweils elf Zähler.

Die Münchner holten den Rückstand jedoch schnell auf, Mitte des zweiten Viertels gingen sie erstmals in Führung, 29:28, dank Nihad Djedovics erstem verwandelten Dreier. "Wir haben uns dann gesteigert, trotzdem war es eng", resümierte FC-Bayern-Coach Dejan Radonjic. Die Partie blieb ausgeglichen, die Führung wechselte elfmal, kein Team konnte sich absetzen.

Paul Zipser war mit 13 Punkten, fünf Rebounds und drei Assists zwar Bayerns Bester über die gesamte Spieldauer gesehen, der entscheidende Mann war jedoch Petteri Koponen, der zehn seiner insgesamt 17 Punkte in den letzten zehn Minuten erzielte. Darunter waren auch jene Zähler, mit denen er das Spiel in der Schlussphase endgültig umbog und die Münchner nach vorn brachte, erst 75:73 und schließlich 78:77. Frankfurts Coach Sebastian Gleim fand zwar angesichts umstrittener Freiwürfe für den FC Bayern in den letzten 14 Sekunden: "Heute hätte nur ein Team das Spiel gewinnen sollen und das waren in meinen Augen wir." Aber Radonjic entgegnete bei aller Anerkennung für die Leistung der Skyliners lakonisch: "Am Ende haben wir gewonnen, und jetzt ist das Wichtigste, sich auf das nächste Spiel vorzubereiten."

Der angeschlagene Spielmacher Maodo Lo wird für die Partie bei ZSKA Moskau geschont

Das bestreiten die Münchner am kommenden Donnerstag wieder im internationalen Wettbewerb, da müssen sie beim Euroleague-Titelverteidiger ZSKA Moskau antreten. Für diese Aufgabe schonte Coach Radonjic seinen angeschlagenen Spielmacher Maodo Lo; der saß in Frankfurt zwar in Spielkleidung auf der Bank, kam aber nicht zum Einsatz. Bei der Spielgestaltung wechselten sich somit der Amerikaner DeMarcus Nelson, 33, und der Italiener Diegi Flaccadori, 23, ab, weil der als Regisseur Nummer eins eingeplante T. J. Bray ja wegen einer Fußoperation noch mindestens bis zum Jahresende ausfällt. Auch der Rekonvaleszent Josh Huestis (Knie) fehlt weiterhin.