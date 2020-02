Beim Zwischenstand von 53:54 stand das Spiel der Basketballerinnen der TS Jahn München gegen den Tabellendritten Falcons Bad Homburg auf der Kippe. Also beschloss Lea Pfeifer, dass es jetzt an der Zeit wäre, etwas zu unternehmen. Erst markierte die 19-Jährige zwei Punkte und beim nächsten Angriff sogar einen Dreier zum 58:54. Die Gäste, die mit drei Profispielerinnen angetreten waren, glichen wieder aus. Aber Pfeifer konterte erneut zum 60:58 und gab damit das Signal zum späteren 73:68-Sieg. Auch die letzten beiden Zähler gingen auf ihr Konto. Jahn München wahrte damit als Tabellenfünfter der zweiten Bundesliga Süd seine Chance auf die Playoffs.

Pfeifer ist in München so etwas wie die Entdeckung des Jahres nach dem personellen Umbruch im vergangenen Sommer. "Ich habe einfach gespürt, dass die Energie da ist", meinte sie nach der Schlusssirene gegen Bad Homburg. Es habe Hochs und Tiefs im Spielverlauf gegeben, aber am Ende "hat die tolle Teamleistung entschieden". Hätte sie sich nicht im Oktober eine Bänderverletzung im Fuß zugezogen und sechs Wochen pausieren müssen, stünde Pfeifer sicherlich bei mehr als den bisher erzielten 113 Saisonpunkten. Pfeifer läuft im Team unter der Statusbezeichnung "Small Forward", übersetzt "kleine Angriffsspielerin". Doch das ist stark untertrieben: Weder ist sie mit 1,78 Meter klein, noch ihre Bedeutung für die Mannschaft. Doch für die Abiturientin, die von klein auf bei München gespielt hat, wird es wohl vorerst die letzte Saison beim Jahn sein. Nach einem Jahr Wartezeit möchte sie endlich mit ihrem Medizinstudium beginnen, und das geht in Deutschland mit einem Abiturschnitt von 2,0 nicht. "Momentan sieht es nach Vilnius in Litauen aus, aber auch ein Studium in Rumänien ist möglich", sagt Pfeifer. Sie wird München wohl verlassen.

So kündigt sich für das Trainergespann Markus Klusemann und Petra Fackler wieder ein Umbau an. Denn neben Pfeifer wird auch Emily Bessoir wie angekündigt den Verein verlassen: "Ich werde im Juli nach Los Angeles fliegen und an der UCLA studieren", bestätigte die 18-Jährige, die ein Stipendium an der renommierten Universität von Kalifornien erhält. Neben Pfeifer und Bessoir hat auch Anna Heise ein mögliches Karriereende in München angedeutet. Damit würde Jahn München seine drei besten Schützinnen verlieren.

Trainer Markus Klusemann bescheinigte Lea Pfeifer nach dem Spiel gegen Bad Homburg, dass sie eine "gute Trainingswoche" in eine ebenso gute Leistung umgesetzt habe. Sehr angetan war er davon, dass seine Spielerinnen sich von den Profis aus Hessen nicht den Schneid hätten abkaufen lassen.

Klusemann bedauert natürlich, dass er seine besten Spielerinnen wohl verlieren wird und abermals einen Neuaufbau starten muss. Doch damit hat er Erfahrung: "Die Lebenspläne der jungen Frauen ergeben immer wieder neue Situationen für den Kader." Schon jetzt gebe er Spielerinnen wie Sarah und Jessica Lange, beide 17 Jahre alt, oder Talena Fackler und Olivia Borsutzki, beide 16, Spielzeit - auch wenn die Mannschaft in manchem Spiel damit in Bedrängnis komme. "Wir müssen schon jetzt den Grundstein für 2021 legen", sagt Klusemann. Drei weitere Spielerinnen aus der Nachwuchs-Bundesligamannschaft, die in der WNBL erneut eine führenden Rolle spielt, würden sich für das Frauen-Team anbieten. Das Durchschnittsalter der Mannschaft würde dann bei etwa 20 Jahren liegen.