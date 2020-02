Einmal mehr erholen sich die Basketballer des FC Bayern München in der Bundesliga spielerisch von einer frustrierenden Niederlage im europäischen Wettbewerb. Am Sonntag gibt Gießen den freundlichen Aufbaugegner.

Auf einmal musste Oliver Kostic lächeln. Am Sonntagnachmittag saß der Basketballtrainer des FC Bayern auf seinem Stuhl im Presseraum, er blickte auf das Statistikblatt vor ihm und zählte mit finsterer Miene auf, was ihm in den knapp zwei Stunden zuvor aufgefallen war. Er fing mit den vielen guten Pässen im Angriff an und hörte mit der hohen Intensität in der Verteidigung auf. Als er wieder aufschaute, lächelte er. "Wir haben ein gutes Spiel gezeigt", sagte er - und das Endergebnis auf dem Statistikblatt bestätigte still diese Einschätzung: Am 19. Spieltag der Bundesliga besiegten die Bayern die Gießen 46ers mit 94:75 (47:32).

Am Freitagabend, zwei Tage früher, saß Kostic auf demselben Stuhl - nur lächelte er da nicht. Er versuchte zu beschreiben, warum seine Mannschaft zuvor schon wieder in den letzten Minuten eines Euroleague-Spiels eingebrochen war. Er versuchte irgendwie zu erklären, warum sie gegen Valencia nur drei von 22 Dreipunktewürfen versenkt hatte, warum sie im Angriff gleich 17 Mal den Ball vertändelt hatte, warum sie gegen die auf keinen Fall übermächtigen Spanier 59:66 verloren hatte. Eigentlich, so Kostic, sei ja oft einer seiner Spieler frei gewesen, aber leider habe nicht einer seinen Wurfrhythmus gefunden. Dann sagte er: "So läuft das manchmal."

Es lässt sich nur vernünftig bewerten, was in der Basketballabteilung des FC Bayern gerade vor sich geht, wenn man sich den Freitag und den Sonntag zusammen anschaut. Denn in München haben sie im Sommer einen Kader zusammengestellt, der in der Bundesliga und der Euroleague viele Spiele gewinnen sollte, diese Aufgabe aber nur zur Hälfte erfüllt. In der Bundesliga führen die Bayern die Tabelle mit 17 Siegen an, in der Euroleague schließen sie diese mit 17 Niederlagen ab. Nun gibt es natürlich hin und wieder Pflichtspiele, in denen der Ball einfach nicht durch den Ring rutschen will, auch in der eigenen Halle. So läuft das manchmal tatsächlich. Wenn das aber regelmäßig vorfällt, steckt der Fehler nicht nur im Detail, sondern im System.

Als die Führungskräfte in München merkten, dass ihr Cheftrainer Dejan Radonjic diesen Fehler nicht beheben konnte, haben sie ihn in der ersten Januar-Woche entlassen. Sein Nachfolger Oliver Kostic tut sich damit ebenfalls noch schwer. Ein paar Maßnahmen hat er eingeleitet, unter ihm spielen die Bayern schneller und mit mehr Fokus auf den Dreipunktewurf. Am Sonntagnachmittag gegen Gießen trafen sie 14 Mal aus der Distanz.

Den 46ers fehlte aber schlicht die Qualität, um den Meister ernsthaft herauszufordern. Ihr bester Spieler, US-Forward Brandon Thomas, ist schon 35. Ihre jüngeren Spieler waren nicht schnell und kräftig genug, um die Bayern zu verteidigen. Und Center John Bryant, der mit München 2014 die Meisterschaft gewann, ist seither weder besser noch dünner geworden. Er sammelte in der alten Halle nur fünf Punkte.

Den sportlichen Stellenwert des Spiels konnte man auch an Oliver Kostics Personalentscheidungen ablesen. Er schonte den Franzosen Mathias Lessort und den Finnen Petteri Koponen (in der Bundesliga dürfen nur sechs Ausländer mitmachen). Und als im ersten Viertel noch fast zwei Minuten zu spielen waren, hatte er bis auf den erst 18 Jahre alten Jason George schon jeden Spieler eingewechselt. Die stellten sich dann auch ganz gut an. Der Slowene Zan Mark Sisko verteilte fünf Vorlagen. Der Italiener Diego Flaccadori, dem Kostic ansonsten eher wenige Spielminuten anvertraut, traf zweimal hintereinander aus der Distanz. Schon zur Pause führten die Bayern mit 15 Punkten Vorsprung - 47:32. Und weil die Gießener in der Abwehr auch danach überfordert waren, sammelten am Ende gleich fünf Münchner mehr als zehn Punkte: Nihad Djedovic (15), Paul Zipser (13), Greg Monroe, Josh Huetis (beide 10) - und Alex King (12).

Am Freitag hatte Kostic King auf die Tribüne gesetzt. Am Sonntag beklatschte er ihn. Als der Gießener Luke Petrasek einmal auf den Korb zustürmte, stellte sich King ihm in den Weg. Petrasek, der sieben Zentimeter größer ist, bremste verunsichert ab. Da musste sogar King grinsen. Später fing er einen Pass geschickt ab, rannte alleine auf den Korb zu, sprang ab und stopfte den Ball in den Ring. Die Zuschauer feierten und King drückte seine Arme in die Luft, mit den Handflächen nach oben. Das macht in der NBA manchmal LeBron James. Das heißt so viel wie: Wenn ich durch die Halle fliege, müsst ihr die Decke anheben. Manche Mitspieler lachten.

"Es hat Spaß gemacht", sagte King hinterher. So ist das gerade beim FC Bayern: In der Bundesliga holen sie sich den Spaß, der ihnen in der Euroleague verwehrt bleibt.