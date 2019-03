4. März 2019, 18:48 Uhr Basketball Hoffen auf Nummer acht

Die Zweitliga-Frauen der TS Jahn München starten mit dezimiertem Kader in die Playoffs.

Von Karl-Wilhelm Götte

Die Formation der Zweitliga-Basketballerinnen der TS Jahn München ist dauerhaft geschrumpft. Zu sechst, auch schon zu fünft standen sie ihren Gegnern gegenüber - und dann zumeist auf verlorenem Posten. Im entscheidenden Spiel der Hauptrunde gegen den TSV Speyer-Schifferstadt am vergangenen Sonntag konnte Trainer Rüdiger Wichote das momentane Maximum von sieben Akteurinnen aufbieten. Mit dabei war auch Emily Bessoir, die nach wie vor an einer chronischen Entzündung im rechten Fuß leidet. Die 17-jährige Schülerin trug mit zwölf Punkten und vor allem mit zwölf Rebounds zum 65:54-Erfolg gegen den Tabellennachbarn Speyer bei. Das bedeutet Tabellenplatz drei für Jahn München und die Qualifikation für die jetzt anstehenden Aufstiegs-Playoffs. Da trifft die Mannschaft in einer "Best-of-Three-Serie" auf die DJK Don Bosco Bamberg, die Zweitplatzierten der Liga. Das erste Duell findet am kommenden Sonntagabend in Bamberg statt.

Gerade im finalen Match gegen Speyer zeigte die 1,92 Meter große Bessoir einmal mehr, wie unverzichtbar sie für die Mannschaft ist. "Ist sie dabei, ist es gleich ein anderes Spiel", sagte Trainer Wichote erleichtert. Bessoir pflückte besonders unter dem eigenen Korb dort abspringende Bälle sicher herunter, so dass Speyer kaum zu einer zweien Wurfchance kam. Als sie in der Luft einen Wurfversuch blockte, ging ein anerkennendes Raunen durch die Jahn-Halle. Unter dem gegnerischen Korb hatte Bessoir mit 42 Prozent nach Anne Delafosse (46) die zweitbeste Trefferquote. Doch noch gibt es gewisse Unsicherheiten, ob Bessoir in den zwei oder drei Playoff-Spielen gegen Bamberg mit von der Partie sein kann. Sie selbst ist verhalten optimistisch. "Es wird besser, aber es ist noch nicht ganz gut", sagt sie und zeigt ihre Einlagen in den Basketballschuhen. "Beim Spielen merke ich nichts." Danach schmerzt der Fuß immer wieder.

"Da muss sie jetzt durch", sagt Wichote und klingt etwas gnadenlos. Weiß er doch, dass sein Team ohne Bessoir kaum eine Chance in den Playoffs haben wird. Das war auch gegen Speyer zu beobachten. Stand sie mal einige Minuten nicht auf dem Feld, markierte der Gegner im dritten Spielviertel neun Punkte in Serie und kam bis auf fünf Zähler heran. Wichote hofft, dass in Verena Seligmann gegen Bamberg eine achte Spielerin in den kleinen Kader zurückfindet. Ursprünglich standen ihm mal 13 Spielerinnen zur Verfügung. Krankheiten, Verletzungen und andere Absenzen reduzierten den Kader erheblich. Seligmann war in der Halle und ließ sich hinter der Ersatzbank von Michael Kellerer, dem Physiotherapeuten des Vereins, auf einer Liege den rechten Oberschenkel massieren, um die Folgen eines Muskelfaserrisses, den sie vor fünf Wochen erlitt, zu beheben. "Ich hoffe, es wird gehen", meinte sie vorsichtig. "Mit 70:30 Prozent Wahrscheinlichkeit wird sie gegen Bamberg dabei sein", prognostizierte Jella Molz optimistischer. "Wir wollen doch Bamberg gleich das erste Spiel klauen." Die quirlige Aufbau- und Flügelspielerin holte sich nach dem Spiel ein Sonderlob von Wichote ab: "Jella hat eine tolle körperliche Präsenz, sie ist vorbildlich aggressiv und macht so viele Kleinigkeiten richtig."

Auch Centerin Anna Heise, die auf zwölf Punkte kam und der sogar ein Dreier glückte, wurde vom Trainer besonders ins Lob eingeschlossen: "Sie spielt seit Wochen konstant gut." Nicht nur Kleinigkeiten machte auch Anne Delafosse richtig. Die 34-jährige Leaderin fand gegen Speyer zur gewohnten Treffsicherheit aus der Distanz (vier Dreier) zurück. Auch ihr hilft die Anwesenheit Bessoirs, auf die sich der Gegner immer stark konzentrieren muss. Umso mehr Platz hat Delafosse dann für ihre Würfe. Eine Delafosse in Bestform ist auch nötig, um im Playoff-Halbfinale gegen Bamberg bestehen zu können. "Wir sind eher Außenseiter", gibt sich Trainer Wichote zurückhaltend, zumal das Team aus Oberfranken mit vier Profis aus den USA und Serbien auflaufen wird. "Wir haben aber gute Außenseiterchancen", schiebt der Trainer nach. Das zweite Halbfinale bestreiten Speyer und der große Aufstiegsfavorit USC Heidelberg, der sich in der Hauptrunde in allen 16 Spielen schadlos gehalten hatte.