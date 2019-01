28. Januar 2019, 18:47 Uhr Basketball Generation Bayern

Die gastgebenden U-18-Basketballer des FC Bayern München belegen im international besetzten Top-Turnier den fünften Platz und hoffen nun auf eine Wildcard für die Finalrunde im spanischen Vitoria im kommenden Mai.

Von Ralf Tögel

Der Name ist Programm: Die Basketballer des FC Bayern München haben am Wochenende erneut eines von vier Qualifikationsturnieren zum "Adidas Next Generation Tournament" (ANGT) ausgetragen, und man darf sicher sein, dass nicht nur der Sieger Real Madrid einige Spieler in seinen Reihen hatte, die vor einer großen Karriere stehen. Jedenfalls bot die nächste Generation der europäischen Topklubs wie zur Premiere im Vorjahr beim Turnier in München Nachwuchsbasketball erster Güte, wobei der spanische Edelklub erneut nicht zu schlagen war und sich mit einem souveränen 96:58-Erfolg im Finale gegen Maccabi Tel Aviv die Fahrkarte zum Final Four im spanischen Vitoria sicherte. Neben Real hat Valencia mit einem Sieg im eigenen Turnier bereits die Fahrkarte ins Baskenland gebucht, die beiden weiteren Fix-Starter werden bei den Vorrunden im litauischen Kaunas und in der serbischen Hauptstadt Belgrad ermittelt.

Der Nachwuchs der Bayern durfte im Vorjahr als eines von vier Teams per Wildcard zur Endrunde reisen, die traditionell vor den Euroleague-Finals (17. bis 19. Mai) zur Austragung kommt. Internationale Wettbewerbe auf hohem Niveau sind wichtig bei der Entwicklung von Talenten, viele Spitzenspieler haben diesen Weg beschritten, wie beispielsweise Luka Doncic. Der 19-jährige Slowene war mit Madrid ein steter Gast beim ANGT, mittlerweile spielt er an der Seite des Ex-Münchners Maxi Kleber Dirk Nowitzkis bei den Dallas Mavericks. Der erst 16-jährige Real-Center Usman Garuba könnte ein Kandidat sein, er war wertvollster Spieler des Turniers. Oder Tel Avivs Deni Avdija, der die meisten Punkte erzielte - oder vielleicht Jason George aus der Münchner U 18. Der Jugendnationalspieler des FCB wurde ebenfalls in die Turnierauswahl gewählt.

Insgesamt kamen 3000 Zuschauer in den Audi Dome, sie sahen knappe Niederlagen des Gastgebers gegen starke Frankfurter (55:61), die Dritter wurden, und den späteren Zweiten Tel Aviv (77:83). Dem standen ein 66:61-Erfolg gegen Belgrad entgegen sowie der 94:62-Triumph im Spiel um Platz fünf gegen Alba Berlin, mit dem die Gastgeber eine starke Bewerbung für eine Wildcard hinterließen. Mit etwas Glück könnte es dem FCB-Nachwuchs reichen. Die Profis haben es in der Euroleague noch selbst in der Hand.