In der Stadt der Mode hätte der Auswärtsfluch beinahe ein Ende gefunden. Letztlich fehlten den Basketballern des FC Bayern in Mailand ein paar Sekunden für den ersten Euroleague-Sieg dieser Saison auf ausländischem Boden, bislang ist dies ja nur beim schmeichelhaften 77:76 in Berlin geglückt. Am Dienstag nun soll dieses Vorhaben gelingen, das Gastspiel bei Asvel Villeurbanne (20.45 Uhr) scheint denkbar gut geeignet: Im Hinspiel ist der französische Double-Sieger mit 63:104 im Audi Dome untergegangen, zudem hat das Team von NBA-Legende Tony Parker, der dem Klub als Eigner und Präsident vorsteht, in der europäischen Königsklasse zuletzt sechs Niederlagen in Serie angehäuft.

Das Münchner Abschneiden in den vergangenen Wochen liest sich nicht viel schmeichelhafter, sieben der jüngsten acht Spiele gingen verloren, es ist aber ein Aufwärtstrend festzustellen. Der unglücklichen Niederlage in Mailand nämlich war ein Sieg gegen Final-Four-Kandidat Maccabi Tel Aviv vorausgegangen, in einer Partie, die das Potenzial der Bayern wieder einmal offenbarte. In der Basketball-Bundesliga (BBL) bleibt der FCB sowieso das Maß der Dinge. Zwar geriet am Sonntag der 70:61-Sieg gegen Würzburg holprig, doch dank der Niederlage von Alba Berlin in Oldenburg vergrößerte der Titelverteidiger den Abstand zum großen Konkurrenten weiter. Es ist ja das Schicksal vieler Euroleague-Teams, dass sie der immensen Belastung in der heimischen Liga Tribut zollen, wie auch der Blick nach Spanien, Italien oder Russland zeigt. Kein Topteam, das nicht schon überraschende Pleiten hat einstecken müssen, glanzvolle Auftritte sind weniger wichtig als schnöde Siege. Der FCB steht im europäischen Vergleich mit seiner 16:1-Bilanz in der Liga glänzend da. Wäre da nicht das Euroleague-Gesicht, wie Trainer Oliver Kostic zu Beginn seines Wirkens vor knapp vier Wochen anmerkte.

In den beiden jüngsten Euroleague-Auftritten der Münchner war die Handschrift des 46-Jährigen schon zu erkennen, das Spiel ist schneller, risikoreicher. Auch im Ligaspiel gegen Würzburg verteilte Kostic die Spielanteile konsequent. Die angeschlagenen Leon Radosevic und Vladimir Lucic wurden geschont, Center Greg Monroe, beständigster Punktesammler im Team, bekam eine Pause. Dafür durfte Mathias Lessort wie schon in Mailand reichlich Spielminuten sammeln, Kostic versucht offensichtlich, die immensen Möglichkeiten des französischen Centers endlich zu Tage zu fördern. Dafür benötigt der 24-Jährige zuvorderst Spielpraxis, gegen Würzburg zeigte der wuchtige 2,06-Athlet das beste Spiel seit längerer Zeit. Lessort überzeugte mit spektakulären Abwehraktionen und setzte offensiv einige Akzente - auch in der entscheidenden Schlussphase. Lessort blockte, holte Rebounds und punktete im dritten Viertel, zu dessen Beginn die Franken noch 50:49 geführt hatten.

Die Saison ist noch lang und fordernd, dafür braucht der Coach alle Spieler in guter Form

Kostic weiß natürlich, dass er mit kleiner Rotation im fortschreitenden Saisonverlauf in Bedrängnis kommen wird, die Doppelbelastung wird auch weiterhin Blessuren bei den Spielern verursachen, deshalb wurde der Kader ja in der Breite hochkarätig verstärkt. Um den deutschen Titel zu verteidigen, wird nicht nur ein Mathias Lessort in ansprechender Verfassung vonnöten sein, man darf erwarten, dass Kostic auch weiter an der Form seiner Guards T. J. Bray, Zan Sisko oder Petteri Koponen feilen wird, gerade Letzterer bekam gegen Würzburg viel Einsatzzeit und bewies steigende Tendenz. Das Erreichen der K.o.-Runde in der Euroleague dagegen erscheint bereits utopisch. Das Schlusslicht trennen bei einer Bilanz von 7:15 vier Siege vom achten Platz, den aktuell die Mailänder einnehmen. Jenes Team, das vom FCB vergangenen Freitag drei Viertel dominiert wurde und das Spiel erst in den Schlusssekunden drehen konnte.

Um die theoretische Chance zu wahren, ist ein Sieg in Villeurbanne unabdingbar. Trotz der aktuell schlechten Form des französischen Meisters eine schwere Übung, denn der hat sieben seiner acht Siege im 5500 Zuschauer fassenden "Astroballe" gelandet, unter anderem gegen Titelverteidiger ZSKA Moskau. Villeurbannes Stärke ist die Geschlossenheit, Center Adreian Payne und Forward David Lighty sind die bestimmenden Spieler. "Sie spielen dort sehr physisch", sagt Kostic, es sei dennoch höchste Zeit, die schwarze Auswärtsserie zu beenden. Die Gemeinde im Großraum Lyon wäre ein geeignetes Pflaster - besonders für den französischen Nationalspieler Mathias Lessort.