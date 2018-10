21. Oktober 2018, 20:33 Uhr Basketball Ein Korbleger zu wenig

Die Basketballer des FC Bayern München II verlieren knapp beim der Reserve der Frankfurt Skyliners - auch weil bei den Hessen Richard Freudenberg überzeugt. Der wurde einst von Bayern-Trainer Demond Greene ausgebildet.

Von Matthias Schmid

Wer wie Demond Greene als Spieler den deutschen Meistertitel (mit dem FC Bayern) feiern durfte, ist natürlich später als Trainer auch nicht so leicht zufriedenzustellen. Die 78:83-Niederlage am Samstag bei den Skyliners Frankfurt Juniors beschäftigte den Cheftrainer des FC Bayern München II natürlich deshalb auch am Tag danach noch. Seine junge Mannschaft, sogar die jüngste in der drittklassigen ProB, verkaufte sich prächtig bei den bisher noch unbesiegten Hessen, die alle fünf Spiele in dieser Spielzeit gewonnen haben, bis zum Schluss hatten die Münchner die Chance, das Spiel ebenfalls für sich zu entscheiden. Aber ein vergebener Korbleger und leichte Punkte des Gegners verhinderten eine späte Wende. "78 Punkte für uns auswärts sind okay", fand der 39-Jährige, "aber mit unserer Defensivarbeit bin ich nicht zufrieden." Es war nicht die zweite Niederlage im fünften Spiel, die den früheren Nationalspieler störte, sondern die Tatsache, dass seine Spieler in den entscheidenden Momenten "nicht physisch genug verteidigten", wie er es ausdrückte. "Da war Frankfurt vor allem im dritten Viertel viel aggressiver."

Vor allem einer tat sich bei der Heimmannschaft hervor, den sie in München sehr gut kennen und den Greene selbst ausgebildet hat, bevor er auszog, um sich auf einem US-College noch besser dem Basketball widmen zu können: Richard Freudenberg. Der 20-Jährige, der auch bei den Profis spielt, sammelte 23 Punkte. In Abwesenheit des hochbegabten Schweden Elija Clarance konnte sich Freudenberg in den Vordergrund spielen. "Richard hat Klasse", lobte Greene. Aber auch in seiner Mannschaft gibt es Spieler, die sich so weiter entwickeln, wie es sich der Trainer wünscht. Wie Nelson Weidemann etwa: "In der Offensive ist er schon zu einem Führungsspieler gereift", sagt Greene über den 19-Jährigen, der auf 19 Punkte kam. In der Verteidigung erwarte er von ihm aber noch mehr.

Es ist vor allem die Ausbildung der Hochbegabten wie Weidemann oder Viktor Frankl-Maus, die Greene wichtig ist, die Ergebnisse sind da eher zweitrangig. "Aber wir wollen schon die Liga halten", sagt der Basketballlehrer, "egal wie".