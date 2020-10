Von Ralf Tögel

Am Mittwochmittag sagte Marko Pesic: "Wir werden als Verein nicht rumheulen, sondern nach Lösungen suchen." Der Geschäftsführer Basketball des FC Bayern München bezog das auf die Frage, wie viele Zuschauer in Pandemie-Zeiten zulässig sind. Zu diesem Zeitpunkt konnte Pesic noch davon ausgehen, dass zum Euroleague-Start am Freitag (20.30 Uhr) gegen Olimpia Mailand 1500 Fans in den Audi Dome dürfen. Er wusste aber auch, dass sich die Lage stündlich ändern kann: "Wir sind vorbereitet. Es gibt den grünen Knopf, dann dürfen Zuschauer rein, und den roten Knopf für Abbruch." Dann bestätigte Pesic noch einen "guten Austausch mit dem Gesundheitsamt" - um nur ein paar Stunden später auf den roten Knopf zu drücken: Die Stadt hatte den Klub informiert, dass der Inzidenzwert (Neuinfizierte pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) über 35 liege, weshalb keine Zuschauer in die Halle dürfen. Das Eurocup-Debüt in Ulm, das aufgrund der Lage von Halle und Geschäftsstelle in Neu-Ulm zu Bayern zählt, sahen am Mittwoch noch 1200 Zuschauer - der Inzidenzwert lag bei 20, deutlich unter dem für Bayern geltenden Frühwarnwert von 35.

Das verdeutlicht die Unwägbarkeiten, mit denen die Klubs konfrontiert werden. Immerhin müssen sich die Bayern keine existenziellen Sorgen machen, wie Präsident Herbert Hainer auf der Saisonpressekonferenz versicherte: "Wir werden finanziell und personell die Voraussetzungen schaffen, um die Basketballer zu einer europäischen Marke zu entwickeln." Man habe ohne Ticketing, Catering und Merchandising zwar siebenstellige Verluste zu verkraften, liefe die Spielzeit weiter ganz ohne Zuschauer ab, drohe ein Defizit von sieben Millionen. Doch der Etat bewege sich in einem nicht deutlich geringeren Bereich als im Vorjahr.

Eine noch komfortablere Ausgangslage hat der Gegner: Mailand wird vom Modeimperium Armani subventioniert, was sich trotz aller Corona-Schwierigkeiten im Kader niederschlägt. In Malcolm Delaney (Barcelona), Kyle Hines (ZSKA Moskau) oder Luigi Datome (Fenerbahçe Istanbul), um nur einige zu nennen, wurden dem ohnehin erlesenen Kader weitere Topspieler hinzugefügt. Münchens Co-Kapitän Vladimir Lucic hält das Team für das derzeit beste in Europa. FCB-Trainer Andrea Trinchieri, selbst Mailänder, weiß noch einen Vorteil bei dem Klub, für den er einst arbeitete: "Sie haben schon einige Wettbewerbserfahrung gesammelt." Mailand steht voll im Ligabetrieb, gewann bisher alle Spiele und den italienischen Supercup. Ein paar Fans zur Unterstützung wären da nicht schlecht gewesen. In den kommenden Wochen stellt sich die Frage erst gar nicht: Die drei nächsten Euroleague-Partien der Bayern sind auswärts.