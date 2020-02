Spätestens in der Schlussphase dieser unheilvollen Partie mussten sich die Verantwortlichen an die schlechten Zeiten erinnert fühlen. Als die Basketballer des FC Bayern München in unschöner Regelmäßigkeit in Euroleague-Auswärtsspielen chancenlos geblieben waren. Und nun offenbarte das Team erneut jene Verhaltensmuster, die man eigentlich überwunden geglaubt hatte. War da nicht der fabelhafte Sieg gegen den Final-Four-Aspiranten Tel Aviv vor einer Woche? Oder die über drei Viertel tolle Leistung im Mediolanum Forum zu Mailand, die trotz des 74:75-Ergebnisses nach packenden Schlusssekunden geeignet war, mit einem positiven Gefühl heimzureisen? Und nun das: Neben der üblen 65:75-Pleite in der Metropolregion Lyon war auch die Rückkehr zu jener schwer erklärbaren Auswärtsschwäche festzustellen, die das Team seit Beginn der Saison in der europäischen Königsklasse kennzeichnet.

Sogar der smarte Oliver Kostic erinnerte an seinen Vorgänger, wie er ohnmächtig am Spielfeldrand die letzten Spielminuten verfolgte. Es war auch schwer zu fassen, was seine Spieler da boten. Freilich hatte er im Gegensatz zu Dejan Radonjic in den Auszeiten noch lautstark versucht, das Team wachzurütteln, Input zu geben. Umsonst. Was blieb, war die 16. Niederlage im 23. Spiel und die Erkenntnis, dass der deutsche Meister es international immer wieder versteht, jede sich bietende Chance, die betrübliche Bilanz aufzuhübschen, konsequent zu vermasseln.

Asvel ist Double-Sieger und Tabellenführer in Frankreich, in der Euroleague Mittelmaß

Asvel Villeurbanne ist zwar französischer Double-Sieger und aktueller Tabellenführer, präsentierte sich aber beileibe nicht in einer bestechenden Verfassung. Vielmehr hatten die Franzosen sechs Euroleague-Niederlagen in Serie kassiert, zwei davon in eigener Halle gegen schlechter platzierte Teams. Der richtige Gegner zur rechten Zeit, denn nach dem Trainerwechsel war ja beim FCB ein zarter Aufwärtstrend festzustellen gewesen. So aber bleibt der FC Bayern vorerst der ideale Gast, um eine Schwächeperiode zu beenden.

Villeurbanne, das ebenfalls ersatzgeschwächt antreten musste, hatte neben einer aggressiven Verteidigung und großem Einsatz nicht viel mehr zu bieten. Jordan Taylor und Adreian Payne sind zweifellos gute Basketballer, beide erzielten 15 Punkte, aber die Münchner haben bereits weitaus talentiertere Spieler in Schach gehalten - erinnert sei nur an Tel Avivs Spielmacher Scottie Wilbekin. Der FCB lag nicht einmal unverdient zur Pause 35:34 vorne, obwohl sich schon andeutete, dass das Team erneut an seinen großen Schwächen scheitern würde: 22 Ballverluste sind ein miserabler Wert, die 28 Rebounds lesen sich besser als sie waren, denn meist waren es die Franzosen, die in entscheidenden Momenten entschlossener zugriffen.

Sportdirektor Daniele Baiesi, der direkt hinter der Münchner Bank saß, konnte sich an seinem guten Blick aus der zweiten Reihe wenig erfreuen, er verfolgte das Treiben seiner Auswahl mit finsterer Miene. Zumal er ja die Spieler federführend ausgesucht hat. Und sich langsam die Frage gefallen lassen muss, ob er dabei immer richtig lag. Denn auf der Suche nach Positivem dürfte er an diesem Abend kaum fündig geworden sein. Lediglich das Comeback von Vladimir Lucic nach fünf Spielen Verletzungspause mag dazu zählen. Wie die Leistung von Mathias Lessort, beide erzielten 14 Punkte. Der französische Center scheint seine Form allmählich wiederzufinden. Trainer Kostic hat dabei mit Geduld und Einsatzzeit einen großen Beitrag geleistet. Doch was bringt das, wenn sich gleichzeitig der Rest des Kaders indisponiert präsentiert. Mildernd ist zu erwähnen, dass sich bei Nihad Djedovic - der zuletzt immer zur Stelle war, wenn Punkte dringend nötig waren -, beim Aufwärmen der Rücken meldete und er kurzfristig passen musste.

Trotz reichlich namhafter Akteure im Kader fehlen den Münchnern Kraft und Ideen

Doch im Kader sind genügend namhafte Akteure, dass ein Ausfall nicht das große Ganze zum Einsturz bringen darf - schon gar nicht in dieser Regelmäßigkeit. Keine Spur von dem schnellen und risikoreichen Spiel der jüngsten Partien, stattdessen schwache Würfe und Fehlpässe zuhauf, schlechtes Reboundverhalten, kaum Ideen. NBA-Center Greg Monroe fischte zwar sieben Rebounds, verlegte aber mehr als die Hälfte seiner Versuche. T. J. Bray ist nach seiner Verletzung und der gelungenen Rückkehr in einem Leistungsloch verschwunden, Josh Huestis und Paul Zipser, beide NBA-erfahren, sind zu unbeständig. Selbst Kapitän Danilo Barthel und Regisseur Maodo Lo, die oft die Kollegen mitrissen, wirkten in der Schlussphase kraft- und ratlos. "In den letzten zehn Minuten haben wir vollständig unser Konzept verloren. So können wir auswärts nicht gewinnen", stellte Barthel fest.

Aus deutscher Sicht bliebe positiv festzustellen, dass Alba Berlin gelungen ist, was die Bayern vor Wochenfrist noch verschusselt haben: ein Sieg in Mailand. Für die Münchner alles andere als ein Trost, es sollte vielmehr ein Alarmzeichen sein. Denn zum einen zeigen die Berliner jenen flotten Basketball, den die Bayern derzeit nicht auf die Platte bekommen. Und Alba ist ja der Konkurrent, der dem FCB unbedingt den Titel abjagen will.

Die Münchner sind nun in zwei von drei Wettbewerben gescheitert, im Pokalfinale stehen Oldenburg und Berlin. Die Euroleague hält zwar neben zehn Partien noch die theoretische Chance auf das Weiterkommen bereit, realistisch gesehen ist diese aber zur Illusion geschrumpft. Am Freitag (20.30 Uhr, Audi Dome) gastiert der Siebte Valencia - klingt wieder mal nach dem rechten Gegner zur rechten Zeit.