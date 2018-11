26. November 2018, 18:59 Uhr Basketball Crashkurs in Europa

Der NBA-erprobte Derrick Williams prägt das Spiel der FC-Bayern-Basketballer auch beim klaren 94:79-Sieg gegen Gießen. Dennoch gibt er sich danach selbstkritisch. Er sieht noch viel Verbesserungsbedarf.

Von Matthias Schmid

Gießen ist für einen Amerikaner sprachlich ein ziemliches Ungetüm. Deshalb war es auch nicht despektierlich gemeint, dass Derrick Williams bei seiner Analyse am Sonntagabend der Name des Gegners nicht einmal über die Lippen kam. Für Williams, geboren und aufgewachsen in Kalifornien, ist gerade vieles Neuland, seit er Ende September aus den Staaten nach München übergesiedelt ist. Vor allem mit den Namen der Konkurrenten fremdelt er noch, wie er nach dem 94:79-Sieg über die Gießen 46ers einräumte. "Ehrlich gesagt habe ich bisher kein Team gekannt, gegen das wir gespielt haben", sagte Williams also.

Mit dem neunten Sieg im neunten Spiel baute der FC Bayern seinen Startrekord in der Basketball-Bundesliga (BBL) dennoch weiter aus. Die erfreuliche Bilanz hat auch viel mit Williams, 27, zu tun, der im exklusiv besetzten Kader einer der auffälligsten Profis ist. Der Flügelspieler, der in der amerikanischen Profiliga NBA in 428 Spielen im Schnitt 8,9 Punkte sammelte, wurde in München als die Attraktion präsentiert, als ein athletischer Spieler, der viele Facetten mitbringt. Williams, 2,03 Meter groß, kann nicht nur hoch und extravagant springen und den Korb in Hochgeschwindigkeit attackieren, er vermag auch aus der Distanz sehr ordentlich zu werfen. Nach knapp zwei Monaten dürfen die Münchner Macher um Cheftrainer Dejan Radonjic zufrieden konstatieren: Williams hat die Erwartungen erfüllt - mindestens. Er hat sich nicht nur zum besten Werfer des FC Bayern in der BBL (13,4 Punkte im Schnitt) und in der Euroleague (12,0) aufgeschwungen. Williams bringt noch ein weiteres spektakuläres Merkmal mit: Er ist enorm beweglich, vor allem mit seinem schnellen ersten Schritt verzückt er die Fans und stellt seine Gegenspieler vor Rätsel.

Seine Lieblingsbewegung ist dabei der sogenannte Spin-Move. "An dem arbeite ich schon seit vielen, vielen Jahren", bestätigt Williams und erzählt lächelnd eine Anekdote. Vor ein paar Tagen erst hatte er mit seinem früheren Jugendtrainer darüber gesprochen, mit dem er das Täuschungsmanöver einst einstudierte, er, der Jugendtrainer, lobte ihn seinerzeit für seine Courage, es auch im Spiel zu probieren. Und der Trick geht so: Mit vollem Tempo dribbelt Williams auf den Gegenspieler zu, er prellt dabei den Ball mit der rechten Hand, bevor sein Gegenspieler eingreifen kann, dreht er sich blitzschnell und geschmeidig um die eigene Achse nach rechts, um sich dann in einer fließenden Bewegung mit dem Ball, nun mit der linken Hand führend, an dem verdutzten Rivalen vorbeizuschieben, den er wie eine fest verankerte Säule stehen lässt. Zuletzt in der Euroleague auf Gran Canaria zeigte Williams diese Bewegung fast in Perfektion, die er am liebsten per Dunk abschließt. "Es ist immer schön, wenn man sieht, dass man im Spiel so einen Move umsetzen kann, den man so lange geübt hat", sagt Williams.

Im Sommer noch ging Williams davon aus, dass er in die NBA zurückkehren wird

Im Sommer hatte er noch nicht absehen können, dass er im Herbst schon seine Künste in Europa vorstellen muss. Da hatte er noch auf eine längerfristige Anstellung bei den Los Angeles Lakers gehofft. Mit LeBron James hatte er einst in Cleveland zusammengespielt und mit der Ikone 2017 das NBA-Finale erreicht. Aber als abzusehen war, dass sein Wunsch unerfüllt bleiben sollte, entschied er sich für einen Umzug nach Europa. "Das Niveau des europäischen Basketballs ist sehr hoch und passt sich immer mehr dem amerikanischen an", findet Williams. "Ich wollte deshalb nicht noch einmal nach China gehen, sondern mich in Europa zeigen." Als Beleg für seine These merkte er an, dass ein Viertel der aktuellen NBA-Spieler schon aus Europa komme. Die Zahl ist allerdings ein wenig übertrieben, im Moment haben nach NBA-Angaben von den 485 Profis 65 Spieler aus Europa gültige Arbeitspapiere unterschrieben.

Wie auch immer: Williams gefällt sein basketballerischer Crashkurs in Europa. "Das Beste daran ist, dass ich viele unterschiedliche Stile und Strategien kennen lerne", sagt er. Und was ihm besonders auffällt, ist die Vielseitigkeit der europäischen Spieler. "Sie können auf vielen verschiedenen Positionen spielen und haben alle eine exzellente Fußarbeit." Auch Williams kann sowohl unter dem Brett als auch auf dem Flügel auflaufen. Als Power Forward in Korbnähe kann er dabei seine Wendigkeit im Eins-gegen-eins-Spiel einbringen, also etwa seinen Spin-Move, und als Small Forward kann er von draußen werfen.

"Aber mein Distanzwurf muss noch stabiler werden", sagt er selbstkritisch, er muss sich erst noch daran gewöhnen, dass er es auch draußen an der Linie mit den herumfuchtelnden Armen des Gegenspielers zu tun bekommt. "In der NBA", stellt er fest, "kommt man viel freier zum Wurf."

Trotz seiner langjährigen NBA-Erfahrung ist er kein Spieler, der abfällig auf seine Mitspieler schauen würde, dafür ist er zu ehrgeizig und wohlerzogen, er begreift seine erste Station in Europa vor allem als Chance: "Ich will mein Spiel auf ein Niveau bringen, wo es noch nicht war", sagt er zurückhaltend. Ihn drängt es in die NBA zurück, auf die große Bühne in der Heimat. Und hin und wieder trifft er auch schon in Europa auf Spieler, die er aus den Staaten kennt. Zum Beispiel mit Alexei Schwed (Khimki Moskau) hat er einst in Minnesota zusammengespielt.