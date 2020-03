Auf die Basketballer des FC Bayern München wartet ein knüppelhartes Programm. Los geht es mit der sogenannten spanischen Woche in der Euroleague: Im Audi Dome ist zunächst der spanische Vizemeister Baskonia Vitoria Gasteiz zu Gast (Mittwoch, 20.30 Uhr), bevor es zum schwierigen Auswärtsspiel zum Euroleague-Titelanwärter FC Barcelona geht (Freitag, 21 Uhr). Doch damit nicht genug. Nach der Ankunft am Münchner Flughafen am Samstagmittag geht es für den fünfmaligen deutschen Meister direkt weiter nach Oberfranken, zum Bundesligaauswärtsspiel in Bayreuth (Sonntag, 15 Uhr). Für die Bayern ist das Programm aber nichts Besonderes. "Es gibt immer wieder solche Wochen", sagt Nationalspieler Paul Zipser, "wir müssen einfach jedes Spiel mit 100 Prozent angehen und da weitermachen, wo wir die letzten Spiele aufgehört haben."

Die letzten Spiele und vor allem die vergangene Woche liefen nämlich sehr zufriedenstellend. Nach einem verhaltenen Start in das Kalenderjahr 2020 scheint das Team langsam besser in Tritt zu kommen. Am Freitag gelang in Sankt Petersburg der erst zweite Auswärtssieg in der laufenden Euroleague-Saison, am Sonntag dann der Sieg im BBL-Topspiel zu Hause gegen Oldenburg. Diesen Schwung möchte der Tabellenführer der Basketball-Bundesliga nun mitnehmen. Und zwar "mit gutem Training", sagt Cheftrainer Oliver Kostic. Er sei zumindest mit der Einheit am Dienstagmittag sehr zufrieden gewesen, sagt der 47-jährige Serbe, und möchte das Euroleague-Spiel gegen die Gäste aus dem Baskenland mit den jüngsten Siegen im Rücken selbstbewusst angehen.

Verzichten muss der Trainer dabei allerdings weiterhin auf Nihad Djedovic. Der Flügelspieler muss seine Sprunggelenksverletzung noch auskurieren und steht laut Kostic wohl erst wieder Ende des Monats zur Verfügung. Besser sieht es hingegen bei Aufbauspieler Petteri Koponen (Oberschenkelprobleme) aus. "Er ist auf dem Weg zurück, gegen Vitoria wird es aber voraussichtlich noch nicht reichen", sagt Kostic. Der Trainer hofft jedoch, dass der Finne schon in Barcelona wieder einsatzbereit ist. Vor allem in der Euroleague sind Djedovic und Koponen zwei Ausfälle, die dem Team weh tun. "Das Team hat jedoch in schwierigen Situationen immer Charakter gezeigt", sagt Kostic.

Um gegen Vitoria zu bestehen, wird Charakter vonnöten sein. Die Spanier haben noch eine kleine Chance auf den Einzug in die Playoffs, müssen in München unbedingt gewinnen, um diese zu wahren. Die Gäste werden entsprechend motiviert sein. Für die Bayern ist die Ausgangslage eine andere. Das Erreichen der Playoffs ist nur noch rechnerisch möglich, einen Abstieg aus der Euroleague wegen schlechten Abschneidens gibt es nicht. Motivationsprobleme scheinen aber kein Thema zu sein. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen und sehen die sehr schweren Spiele in der Euroleague als Challenge", sagt Zipser. Außerdem seien die Partien ein gutes Training für die im Mai beginnenden BBL-Playoffs.

Mit Vitoria haben die Münchner überdies noch eine Rechnung offen. Beim Hinspiel im Baskenland Anfang November setzte es eine 60:93-Klatsche. Nach einem guten Saisonstart war die Partie der Auftakt von vier enttäuschenden Monaten in der Euroleague. Entscheidend beim Hinspiel war vor allem das Duell um die Rebounds. Die Spanier dominierten die Bretter, griffen sich doppelt so viele Rebounds (42) wie die Bayern (21). "Wir trainieren gerade sehr intensiv und achten dabei besonders auch auf das Ausboxen", sagt Zipser. Sein Trainer ergänzt: "Vitoria ist zwar ein sehr großes Team, jedoch geht es beim Rebound nicht nur um Größe und Athletik." Wille und Aggressivität seien weitere wichtige Faktoren. Der Kampf um die Rebounds sei ein Schlüssel zum Sieg, sagt Kostic und hat darauf auch im Training noch einmal hingewiesen.

Vor Topscorer Tornike Shengelia sind die Münchner spätestens seit dem Hinspiel gewarnt

Ein weiterer entscheidender Faktor im Hinspiel war Tornike Shengelia. Der georgische Center ist in dieser Saison Topscorer bei den Basken und überzeugte auch gegen die Bayern. Allein im ersten Viertel des Hinspiels erzielte er 13 Punkte und war mitverantwortlich dafür, dass die Bayern nach zehn Minuten bereits 10:29 zurücklagen. "Auf ihn haben wir uns gut vorbereitet. Wir wollen nicht nur sein Scoring, sondern auch andere Facetten seines Spiels limitieren", verrät Kostic.

Trotz der guten Arbeit unter den Körben und des starken Shengelia sind die Bayern gegen Vitoria nicht chancenlos - vor allem zu Hause. Auswärts präsentierten sich die Basken in dieser Euroleague-Saison ähnlich schwach wie die Bayern. Lediglich zwei Siege in elf Partien gelangen in fremden Hallen, der letzte am 12. Dezember.

Bei den Bayern wird es darauf ankommen, ob sie die gesamte Partie hellwach sind und nicht wie gegen Oldenburg nur während der zweiten Halbzeit. "Wir müssen 40 Minuten bereit sein und energisch agieren", mahnt Kostic. So könnte es auch mit Siegen in einer knüppelharten Woche klappen.