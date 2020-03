Nicht einmal zehn Monate ist es her, da stand fest: Die Oberhaching Tropics starten das Projekt Pro B. Der kleine Verein südlich von München erhielt die Lizenz für die dritthöchste Spielklasse im deutschen Basketball, ging als krasser Außenseiter in eine schwierige Saison. Das "Abenteuer", wie manche Spieler die Teilnahme an der Pro B nennen, droht in paar Wochen aber wieder zu Ende zu sein. In der Hauptrunde steht nur noch ein Spiel an und seit einigen Wochen ist klar: Die Tropics werden in der Abstiegsrunde antreten - den so genannten Playdowns. Trotz des vorletzten Tabellenplatzes und lediglich sechs Siegen aus 21 Spielen hat sich Oberhaching den Umständen entsprechend jedoch wacker geschlagen - auch im letzten Hauptrundenheimspiel gegen den Playoff-Teilnehmer BBC Coburg.

Am Samstagabend unterlagen die Tropics den Oberfranken dennoch 84:96. "Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf, sie hat großartig gekämpft", sagte ihr Cheftrainer Mario Matic. Eifer und Einsatzbereitschaft stimmten durchaus. Oberhaching holte mehr Rebounds als der Gegner und verteidigte über weite Strecken sehr engagiert. Am Ende war jedoch die Trefferquote, vor allem von jenseits der Dreipunktelinie, entscheidend. Während die Tropics lediglich neun von 32 dieser Würfe trafen, fanden bei den Gästen 16 von 33 Versuchen ihr Ziel - eine herausragende Quote.

Dass die Tropics gegen ein Team wie Coburg verlieren, überrascht angesichts der Umstände aber nicht. "Coburg hat fünf Profis", sagt Matic, "wir keinen einzigen." Überhaupt ist Oberhaching laut Matic der einzige Klub in der Liga ohne einen echten Vollprofi. Bei den Tropics spielen ausschließlich Berufstätige und Studenten, trainiert wird etwa halb so oft wie in der Liga üblich. Mehr lassen die Strukturen nicht zu. Auch finanziell nicht, mehr als eine Aufwandsentschädigung bekäme in Oberhaching niemand, sagt der Cheftrainer.

Dies spiegelt sich auch auf dem Parkett wider. Bester Coburger Spieler am Samstag war Tidjan Keita, der 22 Punkte erzielte und dabei ohne Fehlwurf blieb. Die Oberfranken hatten den 2,08 Meter großen Franzosen erst kürzlich verpflichtet, um in den Playoffs bessere Chancen auf den Aufstieg zu haben. Keita war sicherlich nicht günstig, er galt vor wenigen Jahren noch als mögliches NBA-Talent. "Für ihn gibt Coburg wahrscheinlich so viel aus wie wir für unser gesamtes Team", mutmaßt Matic und verdeutlicht damit die Außenseiterrolle der Oberhachinger, deren bester Mann gegen Coburg der US-Amerikaner Omari Knox (30 Punkte) war, der während der laufenden Saison nachverpflichtet wurde. Dass überhaupt ein Spieler von Knox' Format in Oberhaching spielt, ist gewissen Umständen geschuldet. Der Aufbauspieler war verletzt, fand für diese Spielzeit keinen Vertrag und kam so nach Oberhaching. Knox ist erst seit einigen Spielen wieder fit, er wird in den kommenden Wochen unverzichtbar sein im Kampf um den Klassenerhalt. Nächste Saison wird der Aufbauspieler aller Voraussicht nach jedoch nicht mehr für Oberhaching auf Korbjagd gehen. "Omari hat seit dem Sommer einen deutschen Pass und wird irgendwo einen Profivertrag erhalten. Den können wir ihm nicht geben, unabhängig vom Ligaver-bleib", sagt Matic.

Ob der Klassenerhalt gelingt, entscheidet sich in den nächsten Wochen. Am Samstag geht es zunächst zum abschließenden Hauptrundenspiel nach Speyer, danach beginnen die Playdowns. Dort spielt Oberhaching dann gegen die drei anderen Teams, die die Rückrunde auf den vier hinteren Plätzen abschließen. Neben den Tropics, steht für die Playdows bisher nur Erfurt als Tabellenletzter mit drei Siegen fest. Ulm, Frankfurt und der FC Bayern II haben bisher jeweils neun Siege - drei mehr als Oberhaching. Zwei dieser drei Mannschaften werden an der Abstiegsrunde teilnehmen müssen. Die Spiele aus der Hauptrunde werden mitgenommen, die beiden Mannschaften mit den wenigsten Siegen nach den Playdowns steigen ab.

Durch die vielen direkten Duelle in der Abstiegsrunde können die Tropics noch hoffen. Zum einen haben sie den Ligaver-bleib noch in eigener Hand, zum anderen zeigten sie in dieser Saison beachtliche Spiele gegen die direkte Konkurrenz. In Erfurt, Frankfurt und Ulm war Oberhaching erfolgreich. Um das Abenteuer Pro B aber nicht nach einem Jahr wieder zu beenden, sollten die Tropics aus den verbleibenden sieben Spielen mindestens fünf gewinnen. Ein Erfolg am Samstag in Speyer wäre ein guter Anfang.