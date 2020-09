Die Basketballer des FC Bayern München haben 60 000 Euro an zwei soziale Einrichtungen gespendet. So hoch sei der anteilige Spendenbetrag gewesen, den die Aktion "FCBB-Helden-Fan" erbracht habe. In deren Rahmen hatten Anhänger auf Rückerstattung ihres Eintrittsgelds für Heimspiele verzichtet, die wegen der Corona-Pandemie ohne Publikum ausgetragen wurden. Je 30 000 Euro gingen an in der Corona-Krise besonders beanspruchte Pflegekräfte des Krankenhaus-Verbunds "München Klinik" sowie die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München. 2200 Dauer- und Tageskarteninhaber hatten teilgenommen, was Geschäftsführer Marko Pesic "wirklich stolz" machte. Gespendet wurden 25 Prozent.