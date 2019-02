26. Februar 2019, 18:46 Uhr Baseball Zwei Pitcher für Haar

Baseball-Bundesligist München-Haar Disciples hat in Louis Cohen und Tomas Ondra zwei neue, namhafte Pitcher verpflichtet.

Von Christoph Leischwitz

Die München-Haar Disciples haben für die kommende Spielzeit zwei neue, namhafte Pitcher verpflichtet: Für das erste Spiel eines jeden Spieltags stößt Tomas Ondra zum Baseball-Bundesligisten. Der 22-jährige Tscheche dürfte in der Ende März beginnenden Saison die meiste Zeit über für seinen neuen Klub auf dem Werferhügel stehen. Ondra konnte bislang wie schon sein Vorgänger Jan Tomek eine Meisterschaft in seinem Heimatland feiern und ist außerdem Junioren-Nationalspieler. Für Spiel zwei, in dem US-Amerikaner eingesetzt werden dürfen, hat Louis Cohen (im Bild) zugesagt: Der 27-jährige Kalifornier spielte bereits für Hamburg und Solingen in der Bundesliga Nord und stand schon im vergangenen Jahr auf dem Zettel von Disciples-Sportdirektor Christopher Howard. Dieser sagte, beide Werfer verfügten über viel Erfahrung bis hin zu gewonnenen Meisterschaften. Weil die Saison heuer wegen der Europameisterschaft im Herbst schon Mitte August endet und womöglich sehr anstrengend wird, wollte Howard nicht ausschließen, den Kader auf der Pitcher-Position noch weiter zu verstärken.