27. August 2018, 19:01 Uhr Baseball Höhere Mathematik

Haars Baseballer geben am Wochenende beide Heimspiele gegen die Mainz Athletics aus der Hand - und bangen nun um ihren Platz in den Meisterschafts-Playoffs. Ob sie es schaffen, hängt von vielen mathematischen Gleichungen ab.

Von Nico Horn, Haar

So ganz traute sich Christopher Howard am Samstagabend noch nicht, seine Freude rauszulassen. Der Sportdirektor der München-Haar Disciples wirkte eher wie einer, dem noch die Superzahl zu seinen sechs Richtigen fehlt. Der Situation war das angemessen, den Jackpot hatten die Baseballer aus Haar ja noch nicht geknackt. Aber sie standen kurz davor, dafür sorgte eine etwas kuriose Konstellation.

Sicher war nach dem Samstag nur, dass Regensburg sein Spiel in Heidenheim verloren hatte. Dieser Umstand evozierte Howards Grinsen, schließlich muss Haar die Oberpfälzer in der Zwischenrunde der Bundesliga Süd noch überholen, um ins Halbfinale einzuziehen. Und das lag jetzt wieder in den Händen von Howards Disciples. Die hatten freilich auch gespielt - nur nicht zu Ende. 4:3 führten die Disciples, als das Spiel gegen die Mainz Athletics wegen Dunkelheit im achten Inning unterbrochen wurde. Es sollte am Sonntag fortgesetzt werden, unmittelbar vor der zweiten Partie des Spieltags gegen Mainz. "Morgen ist ein verdammt wichtiger Tag", sagte Howard. Er klang da noch hoffnungsvoll.

Einen Tag später stand der Sportdirektor sprachlos am Rande des Sportparks Eglfing. Kurz zuvor hatten die Disciples auch das zweite Spiel im letzten der neun Innings noch aus der Hand gegeben - und die Schützenhilfe Heidenheims leichtfertig verschenkt. "Es ist schwer zu sagen, an was es lag", sagte der enttäuschte Howard.

Mit 7:5 ging das am Sonntag weitergeführte erste Spiel noch an Mainz. Die Athletics kamen besser in den Tag als die Haarer. Die konnten ihren Lauf aus dem Vortag, als sie im siebten Inning mit vier Runs einen 0:3-Rückstand wettgemacht hatten, nicht in die Fortsetzung retten.

Immerhin hatten die Disciples nicht wie üblich im zweiten Spiel mit Defensivproblemen zu kämpfen, auch wegen einer taktisch klugen Aufstellung: Der erst 17-jährige Titus von Kapff startete am Samstag erstmals als Werfer. "Er hat über die ganze Saison einen hervorragenden Job gemacht", begründete Howard seine Entscheidung. Da von Kapff am Sonntag verhindert war, spielte er eben am Samstag. Dadurch standen für Sonntag in Jan Tomek und Kevin Trisl noch zwei ausgeruhte Pitcher zur Verfügung. Das zahlte sich aus.

Über acht Innings ließ Tomek nur zwei Runs zu. Dann aber kam der an diesem Wochenende verflixte letzte Spielabschnitt. In diesem machten die Mainzer gegen Tomek und den eingewechselten Trisl vier Punkte und sicherten sich so auch Spiel zwei (6:4). "Wir haben dieses Jahr viele Spiele knapp gewonnen, vielleicht sind diese zwei Niederlagen jetzt der Ausgleich dafür", versuchte sich Sportdirektor Howard an einer Erklärung.

Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag ist damit ungünstig, wenngleich nicht aussichtslos. Mainz und Regensburg (das auch das zweite Spiel gegen Heidenheim verlor) liegen nun jeweils einen Sieg vor Haar. Sollten Mainz und Regensburg kommendes Wochenende die Siege teilen und die Disciples beide Spiele gegen Tabellenführer Heidenheim gewinnen, hätten alle drei Teams gleich viele Siege. In diesem Fall würde mit Hilfe der erzielten und abgegebenen Runs ein komplizierter Wert ermittelt. Die Mannschaft mit dem höchsten Wert käme demnach ins Halbfinale.

Mit zwei Heimsiegen müssten die Disciples nun nicht auf diese Rechnerei hoffen. Sei's drum, Christopher Howard versuchte am Sonntagabend, als er seine Worte wiedergefunden hatte, den Blick nach vorne zu richten. "Wir müssen diese zwei Spiele aus dem Kopf kriegen und gegen Heidenheim unser bestes Baseball spielen. Mehr können wir nicht machen." Alles weitere ist Baseball-Arithmetik.