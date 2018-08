19. August 2018, 20:55 Uhr Baseball Disciples bleiben dran

Von Christoph Leischwitz

Im direkten Duell um die Halbfinal-Teilnahme in der deutschen Baseball-Meisterschaft haben die München-Haar Disciples gegen die Regensburg Legionäre die Spannung gewahrt. Nach einer 2:11-Niederlage am Samstag gewannen die Disciples am Sonntag im eigenen Stadion 5:2. Vier Spiele vor dem Ende der Zwischenrunde haben sie weiter einen Sieg Rückstand auf die Oberpfälzer. Am Samstag (16 Uhr) und Sonntag (13 Uhr) empfängt das Team den Verfolger aus Mainz, der sich auch noch Chancen ausrechnet.