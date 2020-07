Die Tölzer Löwen begrüßen ein sogenanntes Eigengewächs zurück in der Kurstadt. Wie der Verein aus der DEL 2 am Dienstagabend mitteilte, wechselt Stürmer Thomas Merl nach sieben Jahren in den beiden höchsten Eishockey-Spielklassen zur neuen Saison vom Ligakonkurrenten Ravensburg Towerstars an die Isar. Merl, bei den Fans als "Mr. Bauerntrick" bekannt, war Teil der Tölzer Oberliga-Mannschaft, die 2012 den Titel gewann. Über den EHC Red Bull München und Salzburg führte ihn der Weg zum SC Riessersee, den Kassel Huskies und zuletzt nach Ravensburg. In den vergangenen beiden Spielzeiten machten dem 28-Jährigen zwei schwerere Verletzungen zu schaffen. In Ravensburg war er zuvor zweitbester Torschütze der Mannschaft gewesen. "Ich habe auch am Ende der letzten Saison wieder gespielt und hätte die Saison gerne beendet", sagt Merl. "Leider hat das wegen Corona nicht geklappt. Aber ich fühle mich wieder topfit. Wir werden eine gute Rolle spielen", glaubt der Stürmer.