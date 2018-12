17. Dezember 2018, 18:49 Uhr Augsburg gewinnt Derby gegen München Eruptive Schlussphase

Der EHC ist kurz davor, nach Siegen in der Champions League und gegen Köln die Woche in Augsburg perfekt abzurunden. Dann verliert der Meister die Nerven.

Von Christian Bernhard, Augsburg

Don Jackson hatte Fragen, stellte sich aber brav hinten an, um zu klären, was zu klären war. Christian Winkler hatte diese Geduld nicht. Der Manager des EHC Red Bull München stürmte auf die Schiedsrichter zu und gestikulierte so wild, dass man sich sorgen musste - um Winkler und um die Schiedsrichter. Münchens Kapitän Michael Wolf rauschte sicherheitshalber heran und hielt seinen Manager zurück. Jackson stand stoisch daneben und machte sich nach einem kurzen Gespräch mit den Unparteiischen auf den Weg in die Kabine. Kurz darauf stapfte auch Winkler, immer noch bebend, vom Augsburger Eis. Für seinen Wutausbruch hatte er eine Disziplinarstrafe kassiert.

"Ich wollte eine Erklärung": EHC-Trainer Don Jackson (Mitte) stellt die Schiedsrichter zur Rede, Patrick Hager (rechts) lauscht ungläubig, während Betreuer Dieter Maier (links) schaut, welches Urteil gleich auf dem Videowürfel erscheint. (Foto: Burghard Schreyer/imago/kolbert-press)

Derbys zwischen den Augsburger Panthern und dem EHC sind per Gesetz intensiv, so ein emotionales Ende wie am Sonntag hatte es aber lange nicht mehr gegeben. 2:3 verlor der EHC ein packendes Spiel, in dem er bis kurz vor Schluss geführt hatte. Drei Strafzeiten in der vorletzten Spielminute bescherten ihm dann die Niederlage - und den Schiedsrichtern den Zorn der Münchner. Jackson hatte nicht verstanden, warum Trevor Parkes für ein angeblich unsportliches Verhalten zwei Minuten und nicht eine persönliche Strafe kassiert hatte. Damit hatte der Meister in der Schlussphase zwei Mann weniger auf dem Eis. "Ich wollte eine Erklärung", sagte Jackson. Die bekam er. Seit dieser Saison kann unsportliches Verhalten eines Spielers auch mit einer Zwei-Minuten-Strafe gegen die Mannschaft sanktioniert werden. "Mir war das nicht bewusst", sagte Jackson. So wanderten kurz nacheinander Jakob Mayenschein für ein Foul, Parkes und Andreas Eder auf die Sünderbank. 21 Sekunden vor Schluss traf Adam Payerl zum 3:2 für Augsburg.

Der Würfel des Anstoßes: Beim Stand von 2:2 müssen Jakob Mayenschein für ein Stockfoul und Trevor Parkes für eine Unsportlichkeit vom Eis. Wenig später hat Augsburg die Partie gewonnen. (Foto: Burghard Schreyer/Kolbert-Press/Imago)

Bis vier Minuten vor Spielende war der EHC auf dem Weg gewesen, eine besondere Woche der Klubgeschichte erfolgreich zu Ende zu bringen. Die Treffer von Parkes (31.) und Yasin Ehliz (40.), der in seinem elften DEL-Spiel für den EHC erstmals traf, reichten für eine 2:1-Führung - der Derbysieg hätte die Woche mit dem erstmaligen Einzug ins Champions-League-Halbfinale und dem Sieg gegen Köln perfekt abgerundet. Dann spielten den Münchnern allerdings die Nerven einen Streich. "Bei Drei gegen Fünf haben wir einen Fehler gemacht", sagte Jackson, "die Emotionen waren so hoch, dass wir zu viel wollten."

EHC-Profis verspätet zu „Sportler des Jahres“-Gala Zum ersten Mal überhaupt wird ein Eishockeyteam als "Mannschaft des Jahres" ausgezeichnet. Und dann: fehlt die Hälfte bei der Ehrung. Auffallend bei der "Sportler des Jahres"-Gala am Sonntag in Baden-Baden: Es waren ausnahmslos Münchner, die der Bühne fernblieben, als die ZDF-Moderatoren Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne sie aufriefen. Aber die Profis des deutschen Meisters EHC Red Bull München hatten einen triftigen Grund für ihre Verspätung: Der vom Veranstalter gestellte Privatjet, der die Münchner direkt nach dem Derby in Augsburg nach Baden-Baden fliegen sollte, durfte wegen schlechten Wetters nicht vom Augsburger Flughafen abheben. Das EHC-Sextett wurde mit dem Auto nach München transportiert, wo es mit 30 Minuten Verzögerung schließlich doch noch vom Franz-Josef-Strauß-Airport starten durfte. "Es ist schade, dass wir es nicht rechtzeitig geschafft haben", sagte Nationalspieler Frank Mauer. "Aber wir sind richtig stolz, dass wir diese Auszeichnung bekommen haben." Um neun Minuten hatten die Münchner ihren Auftritt verpasst. Im Olympia-Finale gegen Russland hatten nur 55,5 Sekunden zu Gold gefehlt. Johannes Schnitzler

In doppelter Unterzahl wurden die Münchner übermütig und fuhren geschlossen einen Konter. Augsburg fing den Angriff ab, der Puck landete bei Payerl und danach im Tor. Auch der bis dahin herausragende Danny aus den Birken war machtlos. Das 2:3 war zugleich der dritte Treffer, den der EHC in Unterzahl kassierte. Angeführt vom überragenden Scheibenverteiler Drew LeBlanc ließen die Panther den Puck im Powerplay laufen. "Wir haben zu viele Strafzeiten genommen", sagte Münchens Stürmer Maximilian Kastner, "Augsburg ist stark im Überzahlspiel, da ist es eine Frage der Zeit, bis es hinten scheppert."

In der EHC-Kabine ging es hinterher besonders hektisch zu. Die Münchner Nationalspieler kamen in weißem Hemd und schwarzer Anzughose heraus und packten sich noch schnell eine Proviantbox ein. Sie wollten so schnell wie möglich nach Baden-Baden, wo die Eishockey-Nationalmannschaft am Abend für den Gewinn der olympischen Silbermedaille als Mannschaft des Jahres ausgezeichnet wurde.

Die anderen ließen es gemütlicher angehen, schlurften durch die Gänge zum Bus und aßen dort oder in der Kabine in Ruhe. Auch Christian Winkler wird irgendwann am Sonntagabend seinen Frieden wiedergefunden haben. Vielleicht. Äußern wollte sich der Manager zu seinem impulsiven Auftritt nicht.