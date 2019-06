2. Juni 2019, 18:58 Uhr American Football Übliche und unübliche Verdächtige

Auch dem Kicker Robert Werner ist es zu verdanken, dass die Munich Cowboys nach einem Erfolg gegen die Allgäu Comets so gut dastehen wie lange nicht.

Von Christoph Leischwitz

Einer der jungen Männer aus der so genannten Chain Gang ließ sich erschöpft in den Schatten der Werbebande fallen. Er trug zum Schutz vor der Sonne einen Pullover über dem Kopf, doch da hatte er schon ein hochrotes Gesicht und ebenso rote Arme. Der lange, heiße Nachmittag an der Seitenlinie eines Footballspiels war ihm offensichtlich nicht gut bekommen. Die Helfer von der Chain Gang sind dafür verantwortlich, die exakt auf zehn Yards aneinander geketteten, orangefarbenen Stangen an der Seitenlinie immer dorthin zu stellen, wo der Ball bei einem ersten Versuch liegt und wo er hin muss, damit das Team einen neuen ersten Versuch erhält.

Am Samstagnachmittag im Dantestadion gab es für sie recht viel zu laufen. Sowohl die Munich Cowboys als auch die Allgäu Comets verloren nämlich häufig den Ball an das jeweils andere Team, oft erhielten sie auch erhebliche Raumstrafen, was jedes Mal zu zusätzlichem Gerenne führt.

Vor allem die Cowboys hatten es dabei unnötig spannend gemacht. Deshalb musste der erschöpfte Jugendliche sich auch kurz vor Schluss noch einmal aufrappeln, als noch 19 Sekunden auf der Uhr standen: Da waren die Allgäu Comets noch einmal bis auf 18:21 herangekommen. Also noch ein Kickoff auf der anderen Seite des Spielfelds. Doch den begrub der Münchner Jaylen Zachery unter sich, sicherte damit den Ballbesitz, die Uhr lief herunter. Endlich Feierabend, endlich Schatten. Und auch wenn das Münchner Spiel recht fehlerbehaftet ist: Sie stehen mit zwei Siegen gegen die Comets innerhalb von sechs Tagen sehr gut da in der Bundesliga-Tabelle, so gut wie schon lange nicht mehr zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison.

Zum Großteil war das auch diesmal den üblichen Verdächtigen zu verdanken. "Die Nummer elf und der Quarterback sind Topspieler der GFL, sie machen den Unterschied" sagte Gästetrainer Jeff Scurran nach dem Spiel über den Münchner Passempfänger Jaylen Zachery und den Quarterback Brady Bolles. Diesmal warf Bolles sogar noch etwas mehr Pässe in Zacherys Arme als sonst, weil in Manuel Engelmann ein zweiter, wichtiger Passempfänger aus privaten Gründen fehlte. Auch wenn das Angriffsspiel der Cowboys dadurch etwas eindimensional daherkam, sagte Bolles später: "Wir versuchen noch mehr als zu Beginn, uns nicht durchschauen zu lassen. Und ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung heute." Obschon sich Bolles fast in jedem Spiel einen abgefangenen Pass leistet und noch lange nicht alles rund läuft, ist er doch auf dem besten Weg, die Mannschaft zu einem Playoff-Platz unter den ersten vier zu führen. In der Abwehr tat sich diesmal vor allem Jacob Wuesthoff hervor, dem zwei immens wichtige Tackles gelangen. Ohne sie hätten die Comets womöglich zurück ins Spiel gefunden.

In München gibt es aber auch noch einen anderen, einen ungewöhnlichen üblichen Verdächtigen, der den Unterschied macht: den Kicker. Es ist seit jeher ein Rätsel, warum oft selbst ambitionierte GFL-Teams keinen Spieler in ihren Reihen haben, der zumindest mal genauso viel Zeit in seine Position steckt wie alle anderen Spieler auch. In München haben sie seit sieben Jahren so einen, zuletzt hat er sich noch mal verbessert.

Am Samstag gewannen die Cowboys mit drei Punkten Vorsprung. Ein vom Kicker getretenes Field Goal durch die beiden senkrechten Stangen bringt drei Punkte. Und Robert Werner war gleich zu Beginn des Spiels ein sehr beachtliches Field Goal geglückt, aus 46 Yards Entfernung - das bekommt man in Deutschland höchst selten zu sehen. "Der Trainer hat mich vorher angeschaut, und ich habe zu ihm gesagt: Ich mach den rein", erzählte er 31-Jährige später.

Das Problem des Kickers ist, dass er oft nicht so richtig zur Mannschaft gehört, weil er nur kurze Augenblicke auf dem Feld steht und seine Spielzüge nur mit wenigen Personen einstudiert. Doch Werner ist bei allen Trainings und auch außerhalb der Saison immer präsent. "Ich komme ja vom Fußball", sagt der Spieler mit der Nummer vier, der in der Jugend für Energie Cottbus spielte, "und wenn man meine Statur anguckt, stellt man fest, dass da nicht viel Raum ist für eine andere Position im Football. Ich habe diese Position sehr lieb gewonnen, und trainiere dementsprechend."

Einen besonderen Motivationsschub erhielt er, als NFL-Profi Odell Beckham Jr. 2016 in München zu Besuch war und den Cowboys beim Training zuschaute. Da traf Werner zwei Field Goals aus 55 Yards Entfernung, und Beckham sagte zu ihm: So kannst du auch in der NFL kicken. Und lud ihn zu einem Training der New York Giants ein - auch wenn Werner dort nicht mitspielen durfte, ein großes Erlebnis. "So was baut natürlich auf", sagt Werner. Zusätzliche Motivation zieht er daraus, dass seine Verwandten in den USA die Spiele der Cowboys im Internet verfolgen können. Sie dürften am Samstag besonders stolz gewesen sein.